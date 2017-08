Αδυναμία φροντίδας ενός αγαπημένου προσώπου

Του Σταύρου Θεοφάνους*.

Αυτήν τη διαπίστωση πολλές φορές είναι δύσκολο να τη δεχτούμε, και ίσως να βλέπεις ότι κάποιο ίδρυμα είναι η μόνη σου επιλογή. Υπάρχουν όμως κι άλλες επιλογές που μπορείς να εξετάσεις, όπως να πάρεις κάποιο άτομο στο σπίτι που θα φροντίζει τον άνθρωπό σου.

Ισως αυτή η περίπτωση να κοστίζει λιγότερο και να είναι πιο βολική για την περίπτωσή σου απ’ ό,τι να μπει ο άνθρωπός σου σε κάποιο ίδρυμα και να είναι εκεί όλο το εικοσιτετράωρο. Αν πάλι, το ίδρυμα είναι η μόνη επιλογή, υπάρχουν κάποια πράγματα που πρέπει να κάνεις ώστε να είσαι σίγουρος/η ότι διάλεξες το κατάλληλο. Σε επόμενο άρθρο θα δούμε τι πρέπει να ξέρεις πριν κάνεις την τελική σου επιλογή.

Πώς θα διαλέξεις το κατάλληλο ίδρυμα;

Ας δούμε μερικά σημεία. Πρώτα, κάνε μόνος σου / μόνη σου μία αναγνώριση. Ζήτησε να δεις τα δωμάτια που μένουν οι τρόφιμοι, τους χώρους που έχουν τις δραστηριότητές τους και την κουζίνα. Είναι καθαρά και σε καλή κατάσταση; Δεύτερον, κάνε περισσότερες ερωτήσεις. Ρώτα για τα άτομα που φροντίζουν τους τρόφιμους του ιδρύματος, τι γνώσεις έχουν, πώς τους συμπεριφέρονται, και γενικά τι άνθρωποι είναι.

Τι λένε για το ίδρυμα αυτό; Εχει καλή φήμη; Τρίτον, ψάξε τις έρευνες της πολιτείας και του κράτους και την αξιολόγησή τους. Εκεί θα βρεις πολλές πληροφορίες. Τέλος, ρώτησε άλλες οικογένειες και γιατρούς για το ίδρυμα. Αν τα κάνεις αυτά θα μπορείς να είσαι σίγουρος/η ότι ο καινούργιος τόπος για τον άνθρωπό σου είναι ένα μέρος που θα μπορούσε να το ονομάσει σπίτι του.

Ξέρεις τι πρέπει να ρωτήσεις πριν δώσεις τις γαμήλιες υποσχέσεις σου;

Πριν να δώσεις τις υποσχέσεις σου ίσως θα ήταν σκόπιμο να κάνεις κάποιες ερωτήσεις στο άτομο που αγαπάς. Είναι έτοιμος/η να μετακομίσει , αν χρειαστεί, ή προτιμάει να μείνει εκεί που είναι; Πόσα παιδιά θέλει;

Θα σκεφτόταν το ενδεχόμενο της υιοθεσίας; Πόσο συχνά θέλει να βρίσκεται με την οικογένειά σου; Θα πηγαίνει στην εκκλησία; Πόσο συχνά; Πού θέλει να περνάτε τις διακοπές σας; Τέτοιου είδους ερωτήσεις έχουν σχέση με ουσιαστικά θέματα της καθημερινής έγγαμης ζωής.

Μήπως έχεις τη συνήθεια να ειρωνεύεσαι;

Μερικές κουβέντες είναι από μόνες τους προσβλητικές χωρίς να έχει σημασία ο τρόπος που τις λες.

Για παράδειγμα: «Επιτέλους δεν μπορείς να κάνεις τίποτε σωστό;» Υπάρχει κάποιος σαρκασμός είτε στα λόγια που χρησιμοποιούμε, όπως, «Τελικά, κοίτα ποιος συμμάζεψε τα ρούχα τους», είτε στη στάση μας, «Ναι, σίγουρα, τα κατάφερες.»

Δεν έχει σημασία πώς χρησιμοποιείς τον σαρκασμό, πάντως ποτέ δεν είναι οικοδομητικός. Είναι σαν να αθετούμε τις υποσχέσεις μας όταν δεν είμαστε ευθείς και ειλικρινείς στην επικοινωνία μας χώρια που υπάρχει ο κίνδυνος να μας γίνει συνήθεια να ψάχνουμε τα λάθη του άλλου κάθε φορά. Γι’ αυτό μη λες τίποτε αν δεν έχεις να πεις κάτι οικοδομητικό.

Τι θέλουν οι άντρες;

Μιλήσαμε για το πρώτο που θέλουν οι άντρες… κάτι για το οποίο να δώσουν τη ζωή τους – μία αιτία, έναν σκοπό. Το δεύτερο πράγμα που θέλουν οι άντρες, σύμφωνα με το συγγραφέα Pat Morley, είναι κάποιον με τον οποίο να μπορούν να συμμερίζονται τα αισθήματα και συναισθήματά τους – μία σχέση ουσιαστική με νόημα.

Ακόμη και ο πιο σκληρός άντρας θέλει κάποιον για να συμμεριστεί τις χαρές του και τις λύπες του. Αντρες, όπως λέει ο Morley, στο τέλος της ζωής μας, «Εκείνο που θα έχουμε θα είναι δύο κουνιστές πολυθρόνες η μια κοντά στην άλλην. Δε νομίζετε ότι πρέπει να επενδύσετε σήμερα στη γυναίκα που θα κάθεται δίπλα σας τότε;»

Μήπως το παιδί σου δεν έχει εμπιστοσύνη στον εαυτό του;

Ισως αυτό να έχει να κάνει με σένα. Ως γονείς, πολλές φορές χωρίς να το καταλαβαίνουμε αποθαρρύνουμε τα παιδιά μας. Κι αυτό το κάνουμε όταν έχουμε παράλογες προσδοκίες… βλέποντας μόνο αυτά που τα παιδιά μας πρέπει να βελτιώσουν αντί να δούμε αυτά που καταφέρνουν. Κι αυτό το κάνουμε με την αδιαφορία μας, όταν το πρόγραμμά μας το προσωπικό είναι πάνω απ’ όλα, και δεν είμαστε κοντά τους για να τους δείξουμε την προσοχή που χρειάζονται.

Επίσης αποθαρρύνουμε τα παιδιά μας όταν δε δείχνουμε τη λεπτότητα που πρέπει και νευριάζουμε μαζί τους για κάτι που έκαναν – χωρίς νατα ακούσουμε προηγουμένως. Κι έτσι πληγώνουμε τα παιδιά μας με την ακαμψία μας. Πολλές φορές λέμε «όχι» στα παιδιά μας, απλά και μόνο γιατί μας βολεύει πιο πολύ.

Οταν η πρώτη σου προτεραιότητα είναι η οικογένειά σου, τότε είσαι στο σωστό δρόμο, στο δρόμο που οδηγεί σ’ έναν ακλόνητο γάμο και σε μια ευτυχισμένη οικογένεια.

* Ο Σταύρος Θεοφάνους είναι κοινωνιολόγος και έχει ασχοληθεί ιδιαίτερα με θέματα που αφορούν την οικογένεια, όπως γάμος, συζυγικές σχέσεις, ανατροφή και διαπαιδαγώγηση των παιδιών, διαζύγιο, κλπ. Από το 2006 και μετά δημοσιεύονται άρθρα του στην ελληνική εφημερίδα «Ομογένεια» του Σικάγου των Η.Π.Α. Επίσης δημοσιεύονται σε εφημερίδες της Αυστραλίας, Αγγλίας και Καναδά.

Τέλος, με το ίδιο πάντα θέμα, είχε εβδομαδιαίες ημίωρες ραδιοφωνικές εκπομπές με τις Ελληνικές Ωρες Σικάγου στο WEEF 1430AM. Είναι Πρόεδρος της Αδελφότητας Κυπρίων Σικάγου.

Είναι συνιδιοκτήτης στο Around the Clock Restaurant and Bakery στο Crystal Lake, Illinois και συνιδιοκτήτης στο Theofanous Property Management Company.