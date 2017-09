Ακλόνητη Οικογένεια: Γιατί δεν είστε σαν εμένα;

Του Σταύρου Θεοφάνους*.

Πολλές φορές έκανα αυτήν τη σκέψη και την ερώτηση για τους συνεργάτες μου, για τους φίλους μου, ακόμα και για τη γυναίκα μου και για τα παιδιά μου. Γιατί δεν είσαι πιο ήρεμος, πιο ανεκτικός ή πιο πονετικός;

Δυσκολεύομαι να το παραδεχτώ, γιατί όταν το σκέφτομαι, δεν θα μου άρεσε πολύ αν όλοι είχαν το δικό μου χαρακτήρα ή η προσωπικότητά τους ήταν ίδια με τη δική μου. Τελικά, χαίρομαι που έμαθα να είμαι ευγνώμων για όλους εσάς που είστε λεπτολόγοι αλλά και για σας που είστε δυναμικοί και ίσως επιθετικοί. Ευχαριστώ το Θεό που δεν είστε σαν εμένα!

Πατέρες, μπορείτε να απαντήσετε τις παρακάτω ερωτήσεις;

Ποιο μάθημα του σχολείου είναι το αγαπημένο μάθημα του παιδιού σου; Ποιο μάθημα δεν του αρέσει καθόλου; Ξέρεις τα ονόματα τουλάχιστον δύο δασκάλων του; Αν δεν μπορείς να απαντήσεις αυτές τις ερωτήσεις, δεν είσαι ο μόνος. Οι πιο πολλοί μπαμπάδες αφήνουν τις λεπτομέρειες που αφορούν τη μόρφωση του παιδιού τους στη μητέρα. Αν όμως πάρουν μέρος και οι μπαμπάδες, τότε τα αποτελέσματα μπορεί να είναι θεαματικά. Τα κορίτσια που ο μπαμπάς τους ενδιαφέρεται για το σχολείο τους τα καταφέρνουν καλύτερα στα μαθηματικά. Και μια μελέτη που έκανε το Τμήμα Παιδείας διαπίστωσε ότι όταν ο πατέρας συμμετέχει στις δραστηριότητες του σχολείου, τα παιδιά του παίρνουν καλύτερους βαθμούς και έχουν λιγότερα προβλήματα συμπεριφοράς. Γι αυτό λοιπόν, πατέρες, ασχοληθείτε με τα μαθήματα του παιδιού σας.

Μήπως βγάζεις τα παιδιά σου από το αδιέξοδο:

Μήπως είσαι η σανίδα σωτηρίας για τα παιδιά σου; Αν η κόρη σου ξεχνάει να πάρει το φαγητό της μαζί της στο σχολέιο συστηματικά τρεις μέρες συνέχεια, μήπως τρέχεις και της το πηγαίνεις εσύ στο σχολείο; Οταν το παιδί σου, ο έφηβος, οδηγεί σα μανιακός, και χτυπήσει το αυτοκίνητο, πληρώνεις εσύ για τη ζημιά; Οταν λένε ότι η δουλειά που τους ανέθεσε ο καθηγητής για το σπίτι είναι «πάρα πολύ δύσκολη», μήπως την κάνεις εσύ γι αυτά; Πολλοί γονείς που αγαπούν τα παιδιά τους με καλές προθέσεις, χωρίς να εξαιρούμαι κι εγώ, μπερδεύουμε την ανευθυνότητα με τις συνέπειες. Αλλά η υπερπροστασία μας μπορεί να καλλιεργήσει μια μόνιμη εξάρτηση και μόνιμη ανωριμότητα. Μπορείς να είσαι στο πλάι του, αλλά άφησέ το να νιώσει και λίγο πόνο όταν κάνει κάποιο λάθος ή κάποια κακή επιλογή.

Από πότε έχεις ν’ αλλάξεις τις φωτογραφίες στο πορτοφόλι σου;

Πόσο πρόσφατες είναι οι φωτογραφίες που έχεις στο πορτοφόλι σου; Βγάλε το πορτοφόλι σου και κοίτα. Τι βλέπεις; Τις σχολικές φωτογραφίες του παιδιού σου τρία και τέσσερα χρόνια πριν; Δε σου φαίνεται σα να τις έβαλες χθες; Τα χρόνια περνούν τόσο γρήγορα, και τα παιδιά μεγαλώνουν πολύ γρήγορα. Γι αυτό πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι κάθε μέρα που περνάει σημαίνει ότι θα έχουμε τα παιδιά μας μια μέρα λιγότερη. Κάνε ό,τι μπορείς να μπεις κι εσύ στη φωτογραφία… γιατί δε θάχεις αναμνήσεις αν δεν είσαι εκεί.

Ξέρεις τη δύναμη έχει η «λίστα»;

Αν συνηθίζετε να κάνετε «λίστα» κερδίζετε εκατοντάδες ίσως και χιλιάδες δολλάρια το χρόνο. Και να πώς λειτουργεί το σύστημα: Πριν να πάτε για ψώνια ετοιμάστε τη λίστα. Στη συνέχεια, όταν πάτε στο μαγαζί – ακολουθήστε την πιστά. Αν δεν την ακολουθήσετε, ξέρετε τι θα συμβεί. Θα πηγαίνετε για γάλα και θα βγαίνετε με potato chips. Ή, αν σταματήσετε σε κάποιο πολυκατάστημα για να πάρετε ένα ζευγάρι καφέ παπούτσια μπορεί να βγείτε με ένα πουκάμισο, ένα ανθοδοχείο κι ένα βραχιόλι. Τέτοιες απρογραμμάτιστες αγορές μπορεί να γίνονται κάθε τόσο και συνεχώς να πολλαπλασιάζονται. Γι αυτό πριν πάτε στην αγορά να ετοιμάζετε τη λίστα σας με τα πράγματα που θέλετε να αγοράσετε.

Ξέρεις τη διαφορά ανάμεσα στη γνώση και στη σοφία;

Είναι καλό να έχει κανείς γνώσεις. Αυτό δε σημαίνει όμως τίποτε άλλο παρά συσσώρευση πληροφοριών. Κάποιος μπορεί να είναι όρθια εγκυκλοπαίδεια και όμως να του λείπει σοφία. Σοφία σημαίνει ανωτερότητα. Σημαίνει κατανόηση, αντίληψη και καθοδήγηση στη ζωή. Πώς λοιπόν μπορείς να αυξηθείς στη σοφία; Υπάρχουν τρεις τρόποι: Πρώτον, να ακούς και να δέχεσαι παρατηρήσεις για διόρθωση. Δεύτερον, να καταφεύγεις στους γονείς και στον παππού και γιαγιά για σωστές διδασκαλίες και συμβουλές. Τρίτον, να μαθαίνεις από άλλα συνετά και σοφά άτομα και να κάνεις παρέα μ’ αυτά. Οπως λέει μια παροιμία, «Οποιος περπατάει με τον σοφό γίνεται σοφός.»n

* Ο Σταύρος Θεοφάνους είναι κοινωνιολόγος και έχει ασχοληθεί ιδιαίτερα με θέματα που αφορούν την οικογένεια, όπως γάμος, συζυγικές σχέσεις, ανατροφή και διαπαιδαγώγηση των παιδιών, διαζύγιο, κλπ. Από το 2006 και μετά δημοσιεύονται άρθρα του στην ελληνική εφημερίδα «Ομογένεια» του Σικάγου των Η.Π.Α. Επίσης δημοσιεύονται σε εφημερίδες της Αυστραλίας, Αγγλίας και Καναδά.

Τέλος, με το ίδιο πάντα θέμα, είχε εβδομαδιαίες ημίωρες ραδιοφωνικές εκπομπές με τις Ελληνικές Ωρες Σικάγου στο WEEF 1430AM. Είναι Πρόεδρος της Αδελφότητας Κυπρίων Σικάγου.

Είναι συνιδιοκτήτης στο Around the Clock Restaurant and Bakery στο Crystal Lake, Illinois και συνιδιοκτήτης στο Theofanous Property Management Company.