Ακλόνητη Οικογένεια: Μήπως αφήνετε τα παιδιά σας να πειράζουν το ένα το άλλο;

Μήπως αφήνετε τα παιδιά σας να πειράζουν το ένα το άλλο;

Μήπως αφήνετε τα παιδιά σας να μαλώνουν μεταξύ τους; Είναι κάτι που μπορεί να συμβεί μερικές φορές, αλλά θα πρέπει να είναι η εξαίρεση και όχι ο κανόνας. Εξήγησε στα παιδιά σου ότι τα αδέλφια πρέπει να αγαπούν το ένα το άλλο και πρέπει να το δείχνουν. Να τους δώσεις να καταλάβουν ότι το σπίτι είναι το μέρος όπου μπορούν να νιώθουν σιγουριά και ασφάλεια μακριά από την κακία του κόσμου. Ο στόχος σου να είναι να μη χρησιμοποιούν κακούς χαρακτηρισμούς μεταξύ τους, να μη φέρονται άσχημα, να μην προκαλούν ο ένας τον άλλον. Φρόντισε τα παιδιά σου να παίζουν αρμονικά μαζί ώστε να μείνουν ενωμένα και αργότερα στη ζωή.

Μερικά πράγματα που πρέπει να ξέρουν όλοι οι γονείς

Είσαι σε θέση να απαντήσεις τις παρακάτω ερωτήσεις; Με ποια παιδιά κάνουν παρέα τα παιδιά σου; Με ποιους περνούν τον περισσότερο χρόνο τους; Με ποιους μιλάνε στο τηλέφωνο πιο πολύ; Ποια είναι τα άτομα με τα οποία ανταλλάσσουν τα πιο πολλά emails ή instant messages; Ο γονιός που παρακολουθεί το παιδί του είναι σε θέση να απαντήσει σ’ αυτά τα ερωτήματα. Τα παιδιά μπορεί να λένε ότι δεν τους αρέσει να τους ρωτάνε οι γονείς τους για τους φίλους τους, αλλά, κατά βάθος, τους αρέσει να δείχνετε ενδιαφέρον. Οι έρευνες και οι μελέτες δείχνουν ότι οι γονείς που παρακολουθούν τα παιδιά τους και ξέρουν κάθε στιγμή πού είναι, με ποιον είναι και τι κάνουν, τα κρατούν μακριά από τα ναρκωτικά και το ποτό.

Σας είναι γνωστή η παροιμία που λέει, «Τα καλά κόποις κτώνται»;

Σας έτυχε ποτέ ν’ ακούσετε την παροιμία «Τα καλά κόποις κτώνται»; «Για να αποκτήσεις κάτι καλό πρέπει να κουραστείς». Ισως να μην είναι αυτός ο μόνος τρόπος. Μια καινούργια μελέτη λέει ότι η τακτική άσκηση στα όρια της λογικής, χωρίς υπερβολές, είναι εξίσου αποτελεσματική όπως το τρέξιμο, για τη μείωση του κινδύνου καρδιακής προσβολής ή εγκεφαλικού στη γυναίκα. Ξέρω ότι έχετε ένα πρόγραμμα πολύ γεμάτο. Αλλά εκείνο που χρειάζεται είναι συνολικά δυόμισι ώρες τη βδομάδα για να απολαύσετε τα ευεργετικά του αποτελέσματα. Προσθέστε λοιπόν στο πρόγραμμά σας λίγο γρήγορο περπάτημα, λίγη αεροβική άσκηση ή ποδήλατο. Κάντε την αρχή και μη σταματήσετε.

Μήπως θα σου ταίριαζε η λέξη «γκρινιάρης ή γκρινιάρα» για παρατσούκλι;

Μήπως θα σου ταίριαζε για παρατσούκλι η λέξη «γκρινιάρης ή γκρινιάρα»; Μήπως σου φταίνε όλα; Μήπως το πρόγραμμα της τηλεόρασης το βρίσκεις ανιαρό; Μήπως ο υπάλληλος στο ταμείο σου φαίνεται ότι αργεί πολύ; Αν αυτή είναι η στάση σου και η αντίδρασή σου, σκέψου πόσο θα ήθελαν οι άλλοι να είναι δίπλα σου. Και φαντάσου τι μαθαίνουν τα παιδιά σου από σένα. Τα παιδιά μας διαμορφώνονται από τη δική μας στάση και συμπεριφορά. Αν έχουμε μια κατσούφικη έκφραση τον περισσότερο καιρό και σχεδόν όλη την ημέρα παραπονιόμαστε, και τα παιδιά μας θα κάνουν πολύ πιθανό το ίδιο. Γι’ αυτό κάνε μια αναθεώρηση της συμπεριφοράς σου και άρχισε να χαίρεσαι και να απολαμβάνεις τη ζωή και την οικογένειά σου.

Πώς είναι οι σχέσεις σου με τα πεθερικά σου;

Μερικές φορές τα πεθερικά είναι υπερβολικά προστατευτικά στον γιο τους ή στην κόρη τους, λένε τη γνώμη τους χωρίς να τους ρωτήσουν, ή κριτικάρουν συνέχεια τις αποφάσεις σας. Τι κάνετε εσείς; Πρώτα, συζήτησε το θέμα με τον άντρα σου / τη γυναίκα σου, και συνεννοηθείτε πώς να το χειριστείτε. Στη συνέχεια αποφασίστε ποιος θα μιλήσει στα πεθερικά για το ζήτημα αυτό. Πάνω απ’ όλα, φροντίστε να διατηρήσετε την ειρήνη και την ενότητα στη σχέση σας με τον σύντροφό σας και με τα πεθερικά σας, ακόμα κι αν χρειαστεί να κάνετε κάποια θυσία ή υποχώρηση.

Μήπως τα θέλεις όλα στη στιγμή;

Ας δούμε το θέμα από κοντά – ζούμε σ’ έναν κόσμο που επιζητούμε την γρήγορη και άμεση ικανοποίηση. Τα θέλουμε όλα, και τα θέλουμε τώρα, αυτήν τη στιγμή. Καθιερώσαμε τις γραμμές ταχείας εξυπηρέτησης, τα φαστ φουντάδικα, και το internet υψηλής ταχύτητας. Οταν όμως έχουμε τις ίδιες απαιτήσεις από τους ανθρώπους, τότε υπάρχει πρόβλημα. Θέλουμε να μας δεχτούν οι συμμαθητές μας αμέσως, θέλουμε άμεση ανταπόκριση από τους συναδέλφους μας, άμεση συμπαράσταση από τον /την σύντροφό μας – όποιες κι αν είναι οι περιστάσεις. Κι όταν δεν έχουμε την άμεση ανταπόκριση που περιμένουμε, αντιδρούμε αρνητικά. Αλλά δεν καλωδιωθήκαμε μ’ αυτόν τον τρόπο. Οι άνθρωποι δεν είναι μηχανές. Χρειάζεται υπομονή με τους ανθρώπους.

