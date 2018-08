Ακλόνητη Οικογένεια: Μήπως εσείς οι πατέρες νιώθετε μερικές φορές ότι σας παραμελούν;

Μήπως μερικές φορές σας φαίνεται ότι τα παιδιά σας πηγαίνουν πιο πολύ στη μαμά παρά σε σας; Αν συμβαίνει αυτό, αναθεώρησε τη συμπεριφορά σου ως γονιός.

Τι κάνεις; Ακούς ή συνέχεια δίνεις οδηγίες και συμβουλές; Επαινείς τα παιδιά σου ή τα ταπεινώνεις; Είσαι υπομονετικός μαζί τους ή χάνεις τον έλεγχό σου και βάζεις τις φωνές; Το βρίσκεις διασκεδαστικό να παίζεις μαζί τους ή είσαι πάντα έτοιμος να εκραγείς;

Ξοδεύεις χρόνο μαζί τους ή γεμίζεις το πρόγραμμά σου με άλλα πράγματα; Αν και τα παιδιά είναι φυσικό να πηγαίνουν πιο πολύ στη μαμά, μπορείς κι εσύ να τα ελκύσεις σε σένα αν γίνεις ο μπαμπάς που πρέπει να είσαι.

Αγαπητοί σύζυγοι, ξέρετε τι θέλει πραγματικά η γυναίκα σας;

Μπορεί τα λουλούδια κι οι σοκολάτες να είναι πολύ ωραία, αλλά πολλές γυναίκες θα έλεγαν ότι προτιμούν λίγη βοήθεια στο σπίτι. Δυστυχώς, ακόμα κι οι γυναίκες που δουλεύουν έξω από το σπίτι εξακολουθούν να κάνουν και την καθαριότητα του σπιτιού, το μαγείρεμα και να έχουν τη φροντίδα των παιδιών.

Δίπλωσε λοιπόν τα ρούχα από το στεγνωτήριο, άδειασε το νεροχύτη της κουζίνας ή πήγαινε εσύ τα παιδιά σε κάποιες από τις εξωσχολικές τους δραστηριότητες. Προσπάθησε να κάνεις κάτι παραπάνω όσο πιο συχνά μπορείς. Η γυναίκα σου μπορεί να αναρωτιέται αν το κάνεις με ευχαρίστηση, αλλά κατά βάθος θα σε αγαπήσει περισσότερο.

Μήπως το παιδί σου που είναι στην εφηβεία ξέχασε να μιλάει;

Πώς ήταν η μέρα σου σήμερα; Ωραία. Θέλεις να έρθεις μαζί μου στα μαγαζιά; Δεν ξέρω. Για να βοηθήσεις το παιδί σου που είναι στην εφηβική ηλικία να ξαναβρεί το χαμένο του λεξιλόγιο, προσπάθησε να κάνεις ερωτήσεις που να μην απαντιούνται μονολεκτικά όπως:

Ποια είναι η γνώμη σου για τους κανόνες συμπεριφοράς που έχει το σχολείο σου; Αν είχες να διαλέξεις σήμερα, ποιο κολλέγιο θα διάλεγες για να πας; Και κάτι πιο απλό: Αν χρειαζόταν να διαλέξεις κάτι που θα το τρως σε όλη σου τη ζωή τι θα διάλεγες;

Ποιες είναι οι καλύτερες πηγές γνώσεων για τους γονείς;

Οι μεγαλύτεροι. Μερικές φορές όμως δεν εκμεταλλευόμαστε το μεγαλείο και την ιστορία που κρύβουν όσο θα ‘πρεπε. Περιφρονούμε ή αγνοούμε τη σοφία που απέκτησαν από τις εμπειρίες της ζωής τους. Κάποιοι παντρεύτηκαν και χώρισαν.

Κάποιοι ήταν γονείς και ένιωσαν πολλές φορές τον πόνο των ατίθασων παιδιών. Αντί να αγνοούμε αυτήν τη γόνιμη πηγή γνώσεων και σοφίας, ας την καλλιεργούμε.Να ζητάμε τη γνώμη τους και να ακούμε τις συμβουλές τους. Θα μας κάνει πολύ καλό και θα δώσει χαρά και σε κείνους.

Ποια είναι η ημέρα για την οικογένειά σου;

Στο σπίτι μας, έχουμε ξεχωρίσει κάθε Κυριακή βράδυ να την περνάμε σαν οικογένεια. Κάθε βδομάδα, αποφασίζουμε με τη σειρά τι θα κάνουμε όλοι μαζί σαν οικογένεια. Αλλοτε παίζουμε χαρτιά στο σπίτι, άλλες φορές πηγαίνουμε επίσκεψη σε κάποιους συγγενείς, άλλοτε βγαίνουμε έξω για φαγητό, ή παίρνουμε τα ποδήλατά μας και κάνουμε βόλτες στη γειτονιά.

Εκείνο που έχει μεγάλη σημασία είναι να κάνετε κάτι που να συμμετέχουν όλα τα μέλη της οικογένειας… το να βλέπετε τηλεόραση δε μετράει γιατί είναι μια παθητική δραστηριότητα. Ακόμα κι αν αυτό που αποφάσισε η οικογένεια να κάνετε δεν σου πολυαρέσει, να το κάνεις, και μάλιστα με κέφι και διάθεση. Θα έρθει κι η δική σου σειρά να προτείνεις.

Τι αγαπάς περισσότερο: τους ανθρώπους ή τα υλικά πράγματα;

Αν αγαπάς τα υλικά πράγματα και χρησιμοποιείς τους ανθρώπους, τότε οι σχέσεις που θα δημιουργήσεις θα είναι επιφανειακές, χωρίς βάθος και νόημα, σχέσεις χωρίς καμιά αξία και δε θα ‘χεις κάποιον άνθρωπο με τον οποίο θα μπορείς να τα χαρείς και να τα απολαύσεις. Αν όμως αγαπάς τους ανθρώπους και χρησιμοποιείς τα υλικά αγαθά, τότε θα θεμελιώσεις σχέσεις ουσιαστικές και θα νιώθεις χαρά και ικανοποίηση στη ζωή σου.

Γι’ αυτό χρησιμοποίησε τον χρόνο σου, τις ικανότητές σου και τους θησαυρούς σου για τους ανθρώπους. Φρόντισε πρωτίστως να δημιουργήσεις σχέσεις παρά υλικά αγαθά. Κάνε προτεραιότητά σου τους ανθρώπους κι όχι την ύλη. Αγάπησε τους ανθρώπους γιατί αυτή είναι η μόνη επένδυση που τελικά θα σε αποζημιώσει.

Τι νόημα έχει για σένα ο γάμος;

Για πολλά άτομα, ο γάμος είναι η ημέρα του γάμου. Ο γάμος όμως δεν είναι ένα απλό γεγονός της ζωής. Είναι μία ζωή γεμάτη γεγονότα που ξεδιπλώνονται ένα ένα κάθε μέρα – μία σειρά περιστάσεων και περιστατικών: καλές και κακές μέρες, φτώχεια και πλούτη, αρρώστεια και υγεία.

Εκείνο που κάνει το γάμο ακλόνητο και δυνατό είναι όταν ξέρετε ότι οι δυο σας μπορείτε να στηρίζεστε ο ένας στον άλλον με αγάπη σε κάθε περίσταση, καλή ή κακή. Να παντρευτείς … είναι εύκολο. Να παραμείνεις παντρεμένος/η… σήμερα είναι άθλος – και τον πετυχαίνουμε με βαθμιαία προσπάθεια.

* Ο Σταύρος Θεοφάνους είναι κοινωνιολόγος και έχει ασχοληθεί ιδιαίτερα με θέματα που αφορούν την οικογένεια, όπως γάμος, συζυγικές σχέσεις, ανατροφή και διαπαιδαγώγηση των παιδιών, διαζύγιο, κλπ. Από το 2006 και μετά δημοσιεύονται άρθρα του στην ελληνική εφημερίδα «Ομογένεια» του Σικάγου των Η.Π.Α.

Επίσης δημοσιεύονται σε εφημερίδες της Αυστραλίας, Αγγλίας και Καναδά. Τέλος, με το ίδιο πάντα θέμα, είχε εβδομαδιαίες ημίωρες ραδιοφωνικές εκπομπές με τις Ελληνικές Ωρες Σικάγου στο WEEF 1430AM. Είναι Πρόεδρος της Αδελφότητας Κυπρίων Σικάγου.

Είναι συνιδιοκτήτης στο Around the Clock Restaurant and Bakery στο Crystal Lake, Illinois και συνιδιοκτήτης στο Theofanous Property Management Company.