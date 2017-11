Ακλόνητη οικογένεια: Πώς να ξοδέψεις χρόνο με τα παιδιά σου

Ειδικά σήμερα, πες στο παιδί σου: Θα ξεχάσω αυτά που έχω προγραμματίσει να κάνω και θα σε πάω στο πάρκο. Θα κλείσω το κινητό μου, το κομπιούτερ μου, και θα ασχοληθώ μαζί σου.

Ειδικά σήμερα, θα πάμε στην πίσω αυλή και θα παίξουμε μαζί μπάλα. Δεν θα δω το αγαπημένο μου πρόγραμμα στην τηλεόραση για να καθήσω δίπλα σου με τις ώρες. Ειδικά σήμερα, θα σε αφήσω να κοιμηθείς πιο αργά για να καθήσουμε μαζί έξω, να κοιτάζουμε το φεγγάρι, και να μετράμε τ’ άστρα. Ειδικά σήμερα, θα θυμηθώ όλους εκείνους τους γονείς που δεν έχουν πια τα παιδιά τους μαζί τους, και θα είμαι ευγνώμων που σε έχω, ειδικά σήμερα.

Ολα τα παιδιά πρέπει να σπουδάσουν;

Αραγε το πανεπιστήμιο είναι για τα παιδιά πάντοτε η καλύτερη λύση;

Οι πιο πολλοί Ελληνες γονείς και παππούδες ή γιαγιάδες πιστεύουν ακράδαντα ότι, «κάθε παιδί πρέπει να πάει στο πανεπιστήμιο». Είναι αλήθεια ότι κάθε παιδί έχει κάποια μοναδικά ταλέντα και ικανότητες που πρέπει να ανακαλύψουμε, να επιδοκιμάσουμε, και να καλλιεργήσουμε. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι το πανεπιστήμιο είναι η σωστή επιλογή για τον καθένα. Αν το παιδί σου έχει πάθος και κλήση για κάτι όπως η αισθητική, αν είναι κορίτσι, ή η επισκευή αυτοκινήτων, αν είναι αγόρι, τότε μια τεχνική σχολή μπορεί να είναι η καλύτερη επιλογή. Οποια κι αν είναι η επιδεξιότητά τους, το καλύτερο που μπορεί να κάνει ο γονιός είναι να στηρίξει, και να ενθαρρύνει τα παιδιά του ώστε να καταβάλουν κάθε προσπάθεια για να πετύχουν αυτό που επιδιώκουν.

Πώς να αντιμετωπίζουμε τις δοκιμασίες

Μπορεί να χάσεις τη δουλειά σου… να έχεις προβλήματα με το γάμο σου… μπορεί να έχεις προβλήματα υγείας…

Οταν περνάμε από τέτοιες ή παρόμοιες δυσκολίες στη ζωή είναι σαν να οδηγούμε σ’ έναν δρόμο σκοτεινό, ανηφορικό με στροφές. Δεν μπορείς να δεις τι υπάρχει ύστερα από την επόμενη στροφή. Εχεις πανικοβληθεί και τάχεις χαμένα. Οταν όμως φύγει το σκοτάδι και έρθει το φως, κι ο δρόμος με τις στροφές γίνει ίσιος, μπορείς να γυρίσεις πίσω και να δεις κάτι καλό σ’ αυτήν τη διαδρομή.

Γι’ αυτό, την επόμενη φορά που θα έχεις κάποια δυσκολία, προσπάθησε να συγκεντρώσεις την προσοχή σου στο δοκιμασμένο και σωστό ρητό «η πείρα είναι ο καλύτερος δάσκαλος».

Η σειρά με την οποία γεννιούνται τα παιδιά έχει κάποια σημασία;

Είσαι το πιο μικρό παιδί της οικογένειας… ή το μεγαλύτερο… ή μήπως είσαι στη μέση; Για να δούμε τι συμβαίνει με τη σειρά που γεννήθηκαν τα παιδιά σου.

Ο συγγραφέας και ψυχολόγος Δρ Kevin Leman λέει ότι τα πρωτότοκα παιδιά συνήθως είναι πιο ικανά, τους αρέσει η οργάνωση και η τάξη, προσέχουν τις λεπτομέρειες και είναι γεννημένα να κάνουν τον αρχηγό γιατί απαιτούμε πιο πολλά από αυτά. Τα μεσαία παιδιά είναι συνήθως καλοί ακροατές, ικανά στο να διαπραγματεύονται και κάνουν αυτό που τους ζητάς προκειμένου να σε ευχαριστήσουν. Και το «μωρό» σας είναι αυτό που διασκεδάζει την οικογένεια. Το μικρότερο παιδί είναι συνήθως πολύ εκδηλωτικό, θέλει να γίνεται το δικό του, και είναι πολύ καλό με τους άλλους.

Ακόμα κι αν δεν μπορείς ν’ αλλάξεις τη σειρά που γεννιούνται τα παιδιά σου, αν ξέρεις πώς η σειρά τους επηρεάζει την προσωπικότητά τους μπορεί να σε βοηθήσει να προσαρμόσεις την τακτική που θ’ ακολουθήσεις για την ανατροφή τους.

Ποιο είναι το πιο σπουδαίο σου κεφάλαιο;

Η νοοτροπία σου και ο τρόπος που αντιμετωπίζεις τη ζωή. Η ζωή κατά ένα 10% συνίσταται από αυτά που συμβαίνουν και 90% από τον τρόπο που αντιδρούμε σ’ αυτά που μας συμβαίνουν. Πώς μπορούμε να αλλάξουμε την αρνητική μας στάση; Πρώτον, ψάξε να δεις κάτι το θετικό. Ο Αβραάμ Λίνκολν είπε, «Αν ψάχνεις το κακό και περιμένεις να το βρεις, σίγουρα θα το βρεις.» Δεύτερον, μην καταδέχεσαι να γίνεσαι θύμα. Κανένας δεν πρόκειται να σου κάνει τη χάρη να λυπάσαι τον εαυτό σου και να μεμψιμοιρείς. Τρίτον, μην κρατάς μέσα σου θυμό και εκδίκηση. Το μόνο που πετυχαίνεις είναι να μην αφήνεις τη θετική αντιμετώπιση να κερδίζει έδαφος. Τέλος, η αλλαγή της στάσης και της συμπεριφοράς σου δεν θα γίνει μέσα σε μια νύχτα. Γι’ αυτό να κάνεις υπομονή και να μην παραιτείσαι από τις προσπάθειες.

