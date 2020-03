Ακούτε μόνο τους ειδικούς λένε επιστήμονες στην Ελλάδα

ΑΘΗΝΑ. Δύο από τους κορυφαίους ειδικούς στην Ελλάδα και ένας γιατρός εντατικολόγος στην πόλη Ingolstadt της Βαυαρίας μιλούν στον «Εθνικό Κήρυκα» για την επιδημία του κορωνοϊού και την εξέλιξή της στην χώρα μας, όσο και τα μέτρα που έχουν παρθεί και συνεχώς ανανεώνονται.

Και οι δύο συμφωνούν ότι η Ελλάδα έγκαιρα πήρε τα κατάλληλα μέτρα προφύλαξης, δεν κάνουν πρόγνωση της εξέλιξης της μετάδοσης στην Ελλάδα, θεωρώντας την απρόβλεπτη, και εφιστούν την προσοχή όλων στα όσα συνιστούν μόνον οι ειδικοί καθημερινά στις επίσημες ενημερώσεις.

Ειδικότερα, μίλησαν στην εφημερίδα μας ο γνωστός στην Ομογένεια Παναγιώτης K. Μπεχράκης, MD, PhD (McGill), F.C.C.P. πνευμονολόγος – εντατικολόγος, πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής για τον Ελεγχο του Καπνίσματος, πρόεδρος του European Network for Smoking and Tobacco Prevention, τ. αν. καθ. Πανεπιστημίου Αθηνών, τ. Adjunct Professor of Harvard University, διευθυντής του Κέντρου Ερευνας του καπνίσματος και του Καρκίνου του Πνεύμονα.

Επίσης, η Δρ Ευαγγελία Δανιήλ, διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών, με μεταπτυχιακό στην Δημόσια Υγεία και διετή μετεκπαίδευση στην επιδημιολογική επιτήρηση, ιατρός της Π.Φ.Υ στο πρώην ΙΚΑ επί 23 συναπτά έτη, μέλος της Διεθνούς Ακαδημίας Κοιν/κών Επιστημών (Florida USA).

Και, από τη Βαυαρία, ο Δρ Αχιλλέας Χόβας, από μία κλινική του Ομίλου Helios, όπου είναι υπεύθυνος των κλινών στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας με ειδίκευση σε πνευμονικές παθήσεις αλλά όχι από τον κορωνοϊό, προς το παρόν, καθότι έχουν πάρει εντολή να ετοιμάζονται.

Ο κ. Μπεχράκης μάς είπε ότι «η Ελλάδα έγκαιρα πήρε τα κατάλληλα μέτρα. Η παρέμβαση του Πρωθυπουργού και οι κατευθύνσεις που έδωσε στους υπουργούς του είναι αποδεκτές από το κοινό. Ο Ελληνας υπακούει και τα πράγματα οδεύουν την σωστή κατεύθυνση».

Ο ίδιος θεωρεί ότι ο αριθμός των θυμάτων παραμένει μικρός, αλλά σε σχετική ερώτησή μας είπε ότι δεν μπορεί να κάνει πρόβλεψη για την πορεία του ιού στην Ελλάδα. «Ο χρόνος και ο αριθμός των κρουσμάτων είναι παράγοντες απρόβλεπτοι. Το μοντέλο της Κίνας ‘μιλάει’ για δύο μήνες, αλλά και αυτό έχει πολλές παραδοχές» ανέφερε.

Από την πλευρά της, η ειδική πνευμονολόγος – φυματιολόγος Δρ Ευαγγελία Δανιήλ μιλώντας στον «Εθνικό Κήρυκα» συστήνει στον κόσμο να ακούει μόνο τους ειδικούς, την επίσημη ενημέρωση από την Πολιτεία, τον Ιατρικό Σύλλογο και τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ).

Οπως είπε, «έχουμε μία έκτακτη κατάσταση: Δεν είναι ότι καταργείται η πολυφωνία, αλλά πρέπει να ακούμε μόνο τους ειδικούς και να μη διασπείρεται ο πανικός και η φοβία στο σύνολο της κοινωνίας. Είμαστε τυχεροί στην Ελλάδα επειδή τα επιχειρησιακά σχέδια και ο εν γένει καταμερισμός ήταν έτοιμα από την εποχή των Ολυμπιακών Αγώνων και αυτή την χρονική στιγμή έχουμε τα κατάλληλα άτομα στις κατάλληλες θέσεις.

Ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας κάνει πολύ καλή δουλειά, οι ιστοσελίδες του υπουργείου Υγείας, και του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών παρέχουν τις αναγκαίες και απαραίτητες οδηγίες και λύνουν κάθε απορία».

«Είμαστε και τυχεροί», λέει η Δρ Δανιήλ, «που έχουμε επικεφαλής της συντονιστικής επιτροπής τον καθηγητή Παθολογίας-Λοιμώξεων της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, κ. Σωτήρη Τσιόδρα, απόλυτα επαρκή και εξειδικευμένο».

Η Δρ Δανιήλ μάς τόνισε ότι «η σωστή ενημέρωση αφορά στα γεγονότα» και μας επισήμανε, επίσης ότι η Ελλάδα έχει επάρκεια πολύ καλών ειδικών ιατρών και φαρμάκων, ενώ πιστεύει ότι η χώρα πήρε πολύ έγκαιρα τα σωστά μέτρα, «καθώς η πρόληψη, η σωστή και υπεύθυνη ενημέρωση και το αίσθημα υψηλής ευθύνης του ιατρικού και παραϊατρικού δυναμικού της Ελλάδος, αποτέλεσε για άλλη μια φορά παράδειγμα για τον Κόσμο».

Σε ό,τι αφορά την κατάσταση στη Γερμανία, έχει σημασία ότι ο ομογενής γιατρός Αχιλλέας Χόβας παραδέχθηκε ότι η Ελλάδα είναι πιο μπροστά από τη Γερμανία καθώς πήρε πιο έγκαιρα και αυστηρότερα μέτρα.

Οπως αναφέρει στον «Ε.Κ.», η κλινική στην οποία είναι υπεύθυνος της ΜΕΘ πήρε εντολή να προετοιμαστούν για κρούσματα του κορωνοϊού. Η Μονάδα Εντατικής Θεραπείας αυτή τη στιγμή έχει 16 κλίνες αλλά μπορεί να φτάσει μέχρι τις 30.

Μάλιστα ο όμιλος Helios που διαθέτει 140 κλινικές και νοσοκομεία και απασχολεί 90.000 προσωπικό πρόσφατα είχε μία τηλεδιάσκεψη των γιατρών και συζήτησαν για τον κορωνοϊό. Αυτό που έγινε γνωστό είναι ότι από άποψη φαρμάκων και συσκευών η Γερμανία ετοιμαζόταν εδώ και 3 μήνες και έχει αφθονία.

Ωστόσο, είναι περίεργο γιατί ως κράτος δεν πήρε έγκαιρα μέτρα. Ο κόσμος ακόμη σε πολλές περιοχές δεν έχει αντιληφθεί το πρόβλημα και τα πάρκα στο Βερολίνο για παράδειγμα είναι γεμάτα κόσμο.

Αλλά και ως ομοσπονδία κρατιδίων οι αντιδράσεις είναι διαφορετικές. Στη Βαυαρία όπου ζει ο κ. Χόβας ενδέχεται να περιοριστεί η κυκλοφορία. Και ήδη του έχουν δώσει ένα πάσο να κυκλοφορεί ως γιατρός μόλις ξεκινήσει η εφαρμογή απαγόρευσης της κυκλοφορίας.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η Γερμανία με 28.000 ΜΕΘ, που μπορεί να τις φτάσει στις 34.000, είναι περίεργο που σε αριθμό κρουσμάτων κοντεύει να φτάσει την Ισπανία, αλλά με ελάχιστους ακόμη θανάτους. Ισως γιατί το επίπεδο νοσηλείας είναι πιο προηγμένο στη Γερμανία.