Αλάτι και λευκό ξύδι για την καλύτερη συντήρηση των αποφλοιωμένων μυδιών

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Την ιδανική αναλογία σε ξύδι και αλάτι για την καλύτερη συντήρηση των αποφλοιωμένων μυδιών, πέτυχαν ερευνητές του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης, οι οποίοι προσκαλούν τους σεφ να δημιουργήσουν πιάτα με το νέο, ενισχυμένο σε γεύση, προϊόν τους.

«Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου SUCCESS- Strategic Use of Competitiveness towards Consolidating theEconomic Sustainability of the European Seafood Sector, το Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων του Α΄ ΤΕΙ ερεύνησε τεχνικές συντήρησης αποφλοιωμένων μυδιών» αναφέρει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο επιστημονικά υπεύθυνος του έργου, καθηγητής Δημήτρης Πετρίδης, με αφορμή εκδήλωση που διοργανώνεται σήμερα, σε κεντρικό ξενοδοχείο της Θεσσαλονίκης, όπου οι προσκεκλημένοι θα έχουν την ευκαιρία να δοκιμάσουν και να αξιολογήσουν το νέο προϊόν μέσα από 12 πιάτα που θα προετοιμάσει αποκλειστικά για την εκδήλωση ο σεφ Γιώργος Μακρής.

«Τα αποφλοιωμένα μύδια που κυκλοφορούν στο εμπόριο, μέσα σε σακουλάκι με νερό, έχουν διάρκεια ζωής έξι ημερών και κάποιες φορές έχουν καφετί χρώμα που προέρχεται από τον “τραυματισμό” του μυδιού κατά την αποκοπή του, με μαχαίρι, από το κέλυφος. Για να αποφύγουμε αυτό το χρώμα, ατμίσαμε τα μύδια για να ανοίξουν και τα βάλαμε σε σακουλάκια με νερό, λευκό ξύδι και αλάτι, μεγαλώνοντας έτσι τη διάρκεια ζωής τους και ενισχύοντας τη γεύση τους» εξηγεί ο κ. Πετρίδης. Κάνοντας πειράματα με την αναλογία ξυδιού – αλατιού, οι ερευνητές κατέληξαν στην αναλογία 4% έως 10% επί του συνολικού όγκου του νερού που περιέχει το σακουλάκι με τα μύδια.

«Όσο μεγαλύτερη η αναλογία ξυδιού – αλατιού, τόσο αυξάνει και ο χρόνος συντήρησης των μυδιών στο ψυγείο, γεγονός που θα επιτρέπει τον ανταγωνισμό με τα εισαγόμενα αποφλοιωμένα μύδια, τα οποία δεν έχουν την ίδια καλή γεύση» διευκρινίζει ο κ. Πετρίδης. Η τιμή του νέου προϊόντος υπολογίζεται ότι είναι αυξημένη κατά 1-1,5 ευρώ σε σχέση με την υπάρχουσα εμπορική τιμή στα σακουλάκια του μισού κιλού στους ελληνικούς πάγκους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, Νατάσα Καραθάνου