Ανάλυση του «AP»: Μέρος ενός επικίνδυνου νέου σχεδίου η επίθεση στην Σαουδική Αραβία

Η επίθεση στην καρδιά της πελώριας πετρελαϊκής αυτοκρατορίας της Σαουδικής Αραβίας ακολουθεί ένα νέο και επικίνδυνο πρότυπο που εμφανίστηκε στον Περσικό Κόλπο αυτό το καλοκαίρι με συγκεκριμένες επιθέσεις για τις οποίες υπάρχουν λίγες προφανείς ενδείξεις ως προς το ποιος ξεκίνησε, αναφέρει στην ανάλυσή του ο Τζον Γκέιμπρελ του «AP».

Ξεκινώντας από τον Μάιο με τις εκρήξεις που κατέστρεψαν πετρελαιοφόρα κοντά στο Στενό του Χορμούζ, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει υπάρξει ανάληψη ευθύνης, υπάρχει μια επαναλαμβανόμενη στοχοποίηση των ενεργειακών υποδομών της περιοχής.

Αυτές οι επιθέσεις κορυφώθηκαν με τον βομβαρδισμό του Σαββάτου κατά της μεγαλύτερης εταιρείας επεξεργασίας πετρελαίου στην Ανατολική Σαουδική Αραβία, η οποία μείωσε κατά το ήμισυ την παραγωγή του πλούσιου σε πετρέλαιο βασιλείου και προκάλεσε την άνοδο των τιμών στην ενέργεια.

Την ευθύνη κάποιων επιθέσεων έχουν αναλάβει οι αντάρτες Χούτι της Υεμένης, οι οποίοι μάχονται από το 2015 κατά της συμμαχίας υπό την καθοδήγηση της Σαουδικής Αραβίας στην φτωχότερη χώρα του Αραβικού Κόσμου.

Η ταχέως αυξανόμενη πολυπλοκότητα έχει εντείνει τις υποψίες των ειδικών και των αναλυτών πως το Ιράν είναι ο ενορχηστρωτής των επιθέσεων – ακόμα και ο άμεσος εκτελεστής τους, όπως ισχυρίζονται οι ΗΠΑ για την επίθεση του Σαββάτου.

Για το Ιράν, «μία επίθεση τέτοιου βεληνεκούς έχει πολύ μεγαλύτερες πιθανότητες να προκαλέσει πολύ σοβαρές διπλωματικές και στρατιωτικές συνέπειες», προειδοποιεί ο Μάικλ Νάιτς, του Ινστιτούτου της Ουάσιγκτον για την Πολιτική στην Εγγύς Ανατολή (The Washington Institute for Near East Policy).

Από μεριάς του, το Ιράν έχει αναλάβει μόλις μία επίθεση κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, την κατάρριψη τού μη επανδρωμένου αεροσκάφους των ΗΠΑ, για το οποίο ισχυρίστηκε πως παραβίασε τον εναέριο χώρου του στις 20 Ιουνίου.

Επιπλέον, παρασημοφόρησε τους Φρουρούς της Επανάστασης που κατάφεραν να καταρρίψουν το αεροσκάφος. Ακόμη, έχει παραδεχτεί πως κατέλαβε το πιο σημαντικό τάνκερ υπό βρετανική σημαία, το «Stena Impero», στις 19 Ιουλίου.

Ωστόσο, οι επιθέσεις στα τάνκερ και οι επιθέσεις στις πετρελαϊκές υποδομές της Σαουδικής Αραβίας ταιριάζουν με τα προηγούμενα επεισόδια για τα οποία κατηγορείται η Τεχεράνη. Οι ειδικοί περιγράφουν πως το Ιράν βασίζεται σε αυτές τις επιθέσεις, για τις οποίες, δεδομένων των συνθηκών, είναι δύσκολο να εντοπιστεί ο υπαίτιος.

Οι λόγοι για κάτι τέτοιο είναι αμέτρητοι. Από την Ισλαμική Επανάσταση του 1979, το Ιράν δεν έχει καταφέρει να αγοράσει αναπτυγμένα όπλα από την Δύση, όπως έχουν κάνει οι γείτονές τους στον Αραβικό Κόλπο.

Η Αεροπορία της βασίζεται σε ό,τι είχε πριν την επανάσταση, κατασκευασμένα στην Αμερική F-4, F-5 και F-14, όπως και σοβιετικά πολεμικά αεροσκάφη.

Το Ναυτικό των ΗΠΑ κατάφερε να βυθίσει τον μισό επιχειρησιακό στόλο του Ιράν στην μονοήμερη ναυμαχία του 1988, εν μέσω του περίφημου «Πολέμου των Τάνκερ».

Ενώ έχει κατασκευάσει το δικό της πυραυλικό οπλοστάσιο, οι ειδικοί λένε πως οι Ενοπλες Δυνάμεις του Ιράν θα υποφέρουν σε μία πρόσωπο με πρόσωπο πολεμική σύρραξη. Η πραγματοποίηση επιθέσεων που είναι δύσκολο να συνδεθούν με την Τεχεράνη περιορίζει τις πιθανότητες άμεσων αντιποίνων.

Επιπλέον, η Τεχεράνη έχει εργαστεί για την ανάπτυξη ενός δικτύου επιρροής της στην Μέση Ανατολή.

Το Ιράν υποστηρίζει την «Χεζμπολάχ», στρατιωτική οργάνωση και πολιτικό κόμμα του Λιβάνου, η οποία προσφέρεται να ασκεί πιέσεις στο Ισραήλ, έναν μακροχρόνιο εχθρό στην περιοχ

Επίσης, έχει εργαστεί για να κάνει το ίδιο και με τους Χούτι, μέλη της σέχτας των Σιιτών Ζαϊντί, η οποία κατέλαβε την πρωτεύουσα Σαναά τον Σεπτέμβριο του 2014.

Σε αυτές τις επιθέσεις που έχουν αναλάβει ή για τις οποίες έχουν κατηγορηθεί οι συγκεκριμένες ομάδες, θεωρείται βέβαιο πως η Τεχεράνη εμπλέκεται έμμεσα ή άμεσα, αναφέρουν οι αναλυτές.

Αυτοί που επικαλούνται την εμπλοκή του Ιράν τονίζουν τη χρονική στιγμή κατά την οποία πραγματοποιούνται οι επιθέσεις και αφορούν τις εξελίξεις στην πυρηνική συμφωνία που είχε συνάψει η Τεχεράνη με τις παγκόσμιες δυνάμεις το 2015, από την οποία ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απέσυρε μονομερώς τις ΗΠΑ στις 8 Μαΐου του 2018.