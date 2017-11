Τραμπ κατά Μέι και αντιδράσεις για τα αντιμουσουλμανικά βίντεο στο Twitter του

ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ. Η αναδημοσίευση από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, την Τετάρτη στον λογαριασμό του στο Twitter αντιμουσουλμανικών βίντεο οδήγησε σε μια διπλωματική αντιπαράθεση μεταξύ των ΗΠΑ και του πιο στενού τους συμμάχου, της Βρετανίας.

Ο Τραμπ απάντησε στις επικρίσεις της Βρετανίδας πρωθυπουργού Τερέζα Μέι, η οποία χαρακτήρισε «λάθος» την ανάρτηση από τον Αμερικανό πρόεδρο αντιμουσουλμανικά βίντεο του βρετανικού ακροδεξιού κόμματος Britain First.

.@Theresa_May, don’t focus on me, focus on the destructive Radical Islamic Terrorism that is taking place within the United Kingdom. We are doing just fine!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 30, 2017