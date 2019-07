Ανακοίνωσε Ελ Αραμπί ο Ολυμπιακός

Παίκτης του Ολυμπιακού είναι και επίσημα από το Σάββατο (6/7) ο Μαροκινός σέντερ – φορ Γιουσέφ Ελ Αραμπί.

Μάλιστα ο 32χρονος Ελ Αραμπί αμέσως μετά την υπογραφή του συμβολαίου του με τους Πειραιώτες που ήταν τριετούς διάρκειας αναχώρησε για το Στανς της Αυστρίας προκειμένου να ενσωματωθεί στην αποστολή της νέας του ομάδας.

Aναλυτικά η ανακοίνωση του Ολυμπιακού:

Η ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ανακοινώνει την απόκτηση του ποδοσφαιριστή Γιουσέφ Ελ Αραμπί.

Το who is who

Ο Γιουσέφ Ελ Αραμπί, είναι γεννημένος στην Καέν της Γαλλίας, στις 3 Φεβρουαρίου 1987, ενώ αγωνίζεται με τα χρώματα της εθνικής ομάδας του Μαρόκο.

Στην καριέρα του, μετρά 315 επίσημες συμμετοχές, έχοντας σημειώσει 178 γκολ, μοιράζοντας 35 τελικές πάσες.

Ομάδες που έχει αγωνιστεί:

2008-2011: Καέν (Γαλλία)

2011-2012: Αλ Χιλάλ (Σαουδική Αραβία)

2012-2016: Γρανάδα (Ισπανία)

2016-2019: Αλ Ντουχάιλ (Κατάρ)