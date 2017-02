Κατηγορίες σε ΜΜΕ και αναφορά συγκινητική σε ομογενή ρεπόρτερ που σκοτώθηκε στο καθήκον

ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ. Οι κατηγορίες προς τα ΜΜΕ που εξαπολύει ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προκαλώντας αντιδράσεις ακόμη και από Ρεπουμπλικανούς, όπως ο γερουσιαστής της Αριζόνα, Τζον Μακέιν, έκαναν αρκετούς εργαζόμενους στο χώρο της ενημέρωσης να θυμηθούν δημοσιογράφους, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους για να μεταδώσουν την είδηση, να ασκήσουν το λειτούργημά τους.

Μία από τις αναφορές σε δημοσιογράφους που έπεσαν κάνοντας το καθήκον τους αφορούσε και τον ομογενή, Κρις Χόνδρο (Chris Hondros), ο οποίος σκοτώθηκε καλύπτοντας τα γεγονότα στη Λιβύη το 2010.

Σε tweet της η κ. Λίζι Ο’ Λίρι, του markerplace.org, επεσήμανε: «Ξέρω πως οι δημοσιογράφοι μπορεί να είναι ευερέθιστοι και να εμπλέκονται από μόνοι τους. Είμαστε εύκολοι να αντιπαθήσει κανείς. Αλλά παρακαλώ να φέρετε, είχα φίλους που πέθαναν για να σας μεταφέρουν τις ειδήσεις».

I know that journalists can be touchy & self-involved. We’re easy to dislike. But please know, I’ve had friends die bringing you the news.

— Lizzie O’Leary (@lizzieohreally) 18 Φεβρουαρίου 2017