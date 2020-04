Αναφορά στο θάνατο ομογενούς γιατρού σωφρονιστικού ιδρύματος

ΝΤΙΤΡΟΪΤ. Ενα αιχμηρό ρεπορτάζ με αναφορά στα αυξημένα κρούσματα στις φυλακές του Ουέιν Κάουντι δημοσίευσε η εφημερίδα «Deadline Detroit», επικεντρώνοντας, μεταξύ άλλων, και στον θάνατο του ομογενούς γιατρού Βαγγέλη Πατσάλη (Dr. Angelo Patsalis), που ήταν και ο ιατρικός διευθυντής του σωφρονιστικού ιδρύματος.’

Σύμφωνα με την εφημερίδα, εκτός από τον Δρα Πατσάλη, που πέθανε από επιπλοκές του Covid-19, έχει χάσει την ζωή του, επίσης χτυπημένος από τον θανατηφόρο ιό, ένας ακόμη γιατρός, όπως και ένα διευθυντικό στέλεχος των φυλακών, ενώ ένας ακόμη ανυπολόγιστος αριθμός ανθρώπων της φυλακής δίνει μάχη στο νοσοκομείο.

«Ο Δρ Βαγγέλης Πατσάλης, ο ιατρικός διευθυντής, αρρώστησε ενώ εργαζόταν ως εξωτερικός γιατρός, μέσω ενός τρίτου φορέα, στις κεντρικές φυλακές του Ντιτρόιτ, νωρίτερα αυτόν τον μήνα. Οι φυλακές αυτές είναι οι μεγαλύτερες στο σωφρονιστικό αυτό σύστημα, στο οποίο περισσότεροι από 140 εργαζόμενοι έχουν βρεθεί θετικοί στον κορωνοϊό, σύμφωνα με τα στοιχεία του γραφείου του Σερίφη» αναφέρει, μεταξύ άλλων, το δημοσίευμα.

With profound sadness we share the passing of long-time Academy member & past president of MAFP and Family Medicine Foundation of Michigan, Angelo Patsalis, MD, FAAFP, a steadfast champion of his beloved specialty & primary care for all. https://t.co/kgR94Xktew pic.twitter.com/JIP8wghamI

— MAFP (@MIFamilyDocs) April 10, 2020