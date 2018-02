O Ερντογάν για επιστράτευση και «θερμό καλοκαίρι» – Αυστηρή προειδοποιήση από Τσαβούσογλου

ΑΓΚΥΡΑ. Τη δική του απάντηση έδωσε ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, τόσο ως προς τις εκκλήσεις των ΗΠΑ να περιορίσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στο Αφρίν, αλλά και προς το μήνυμα της ΕΕ για τις προκλήσεις σε Αιγαίο και κυπριακή ΑΟΖ.

Ειδικότερα, ο κ. Ερντογάν, σύμφωνα με ελληνικά ΜΜΕ, το Σάββατο έκανε λόγο για «παγκόσμια αντιτουρκική προπαγάνδα» η οποία βασίζεται σε ψέμματα.

«Το να ξεκινάνε έναν παγκόσμιο πόλεμο προπαγάνδας, βασισμένη σε ψέματα, διαστρεβλώσεις και συκοφαντίες αυτοί που δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν την Τουρκία στο έδαφος, δεν πρόκειται να αποδώσει καρπούς», είπε ο Ερντογάν κατά τη διάρκεια περιφερειακού συνεδρίου του κόμματος στην επαρχία Καχραμάνμαρας, επεσήμανε, μεταξύ άλλων ΜΜΕ, η «Καθημερινή».

Υπήρξαν και αναφορές σε ενδεχόμενη επιστράτευση, οι οποίες προκάλεσαν ανησυχία σε χιλιάδες Τούρκων που έσπευσαν μαζικά να δουν πού παρουσιάζονται βάσει των φύλλων πορείας τους με αποτέλεσμα να καταρρεύσει τόσο η ιστοσελίδα του τουρκικού υπουργείου Αμυνας αλλά και πολλές ηλεκτρονικές υπηρεσίες της τουρκικής κυβέρνησης.

«Ας είναι κάθε ένας σε ετοιμότητα για επιστράτευση, αν και η ανάγκη δεν είναι άμεση. Βρισκόμαστε λίγο πριν από μια νέα ανάσταση. Αφού συσκεφθούμε με τη στρατιωτική ηγεσία και κληθεί ο λαός με φύλλα πορείας, θα σπεύσουμε με πρώτο εμένα» φέρεται να υπογράμμισε ο πρόεδρος της Τουρκία που έκανε επίσης λόγο για «θερμό καλοκαίρι».

Erdoğan invites a girl wearing army uniform to scene and tells her “she has the flag in her pocket, inshallah she will be covered with the flag when becomes a martyr, she is ready for anything, isn’t she?” pic.twitter.com/jj0wHmSBre

— Turkey Untold (@TurkeyUntold) February 24, 2018