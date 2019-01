Ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα για την κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης από τον Τραμπ (βίντεο)

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ άφησε να εννοηθεί την Πέμπτη ότι θα προχωρήσει στην κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης στη χώρα, στην προσπάθειά του να εξασφαλίσει τα δισεκατομμύρια δολάρια που απαιτούνται για την κατασκευή του τείχους στα σύνορα με το Μεξικό.

Παράλληλα, συνεχίζεται το αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις με τους Δημοκρατικούς κι αναφορικά με την επαναλειτουργία των υπηρεσιών του ομοσπονδιακού κράτους.

Μία πιθανή κίνηση από τον πρόεδρο Τραμπ να κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης θα προκαλέσει την άμεση αντίδραση των Δημοκρατικών που διαθέτουν την κοινοβουλευτική πλειοψηφία στην Βουλή των Αντιπροσώπων, τόσο σε κοινοβουλευτικό όσο και σε δικαστικό και νομικό επίπεδο, σχολιάζει το Politico.

Η κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης είναι μία από τις λιγοστές επιλογές που διαθέτει ο Αμερικανός πρόεδρος αφότου απέρριψε την προσπάθεια των Ρεπουμπλικανών στην Γερουσία να καταρτιστεί ένα διαδικαστικό πλαίσιο που θα επέτρεπε την επαναλειτουργία της κυβέρνησης αλλά και την έναρξη συζήτησης για το μεταναστευτικό θέμα, αμέσως μετά.

Η κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης θα μπορούσε επίσης να τερματίσει τη μερική διακοπή λειτουργίας των ομοσπονδιακών υπηρεσιών, εάν οι ηγέτες στο Κογκρέσο συμφωνήσουν για την λειτουργία των υπηρεσιών, αφήνοντας τη δραματική κατάσταση που έχει προκληθεί με το συνοριακό τείχος να κριθεί στα δικαστήρια.

“Εάν δεν επιτύχουμε μία συμφωνία με το Κογκρέσο, είναι πιθανό ότι θα το κάνω αυτό. Θα μπορούσα να πω ότι θα το κάνω”, δήλωσε ο πρόεδρος Τραμπ στον Σον Χάνιτι και τη διάρκεια συνέντευξής του στη νότια συνοριακή γραμμή των ΗΠΑ. Η συνέντευξη μεταδόθηκε χθες το βράδυ από το τηλεοπτικό δίκτυο Fox News. “Δεν μπορώ να φανταστώ κάποιο λόγο για να μην το κάνω”, είπε ο Τραμπ προσθέτοντας: “Θα δούμε τι θα συμβεί μέσα στις επόμενες ημέρες”.

