Αντίδραση της AHEPA για την Τουρκία – Επιστολή του ύπατου προέδρου στον ΥΠΕΞ των ΗΠΑ

ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ. Στην κλιμάκωση της έντασης στο Αιγαίο και την κυπριακή ΑΟΖ, αλλά και σε σχέση με τις ΗΠΑ, υπήρξε αντίδραση από την AHEPA, με σχετικό ανακοινωθέν, το οποίο έκανε γνωστό πως ο ύπατος πρόεδρος, κ. Καρλ Χόλιστερ (Carl R. Hollister) απέστειλε και επιστολή προς τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Ρεξ Τίλερσον, εκφράζοντας ανησυχία.

«Οι τρέχουσες ενέργειες πρόκλησης από την Τουρκία στην ανατολική Μεσόγειο – καθώς και στην ευρύτερη περιοχή- είναι ανησυχητικές και επικίνδυνες. Η τουρκική επιθετικότητα, χωρίς λόγο, κλιμακώνει τις εντάσεις, συνεισφέρει στην αστάθεια, αποτελεί εμπόδιο στην επίτευξη ειρήνης και παραβιάζει το διεθνές δίκαιο. Ανησυχούμε πολύ», επεσήμανε σε δήλωσή του ο κ. Χόλιστερ.

«Επιπρόσθετα, οι εχθρικές πράξεις της Τουρκίας δεν είναι προς το καλύτερο συμφέρον των ΗΠΑ και δε συμβαδίζουν με την ιδιότητα εταίρου στο ΝΑΤΟ…Πρώην πρέσβης στην Τουρκία και πρώην σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του (σ.σ.) πρώην αντιπροέδρου, Τζο Μπάιντεν (Joe Biden) έγραψε ένα άρθρο γνώμης με τίτλο ‘Turkey is Out of Control.’ (Η Τουρκία είναι εκτός ελέγχου).»

Ακόμη, ο κ. Χόλιστερ έκανε αναφορά στο περιστατικό με το πλωτό γεωτρύπανο της ΕΝΙ στην κυπριακή ΑΟΖ, την ώρα που η αμερικανική κυβέρνηση έχει δηλώσει πως υποστηρίζει το δικαίωμα της Κύπρου για έρευνες στην αποκλειστική οικονομική της ζώνη για ενεργειακούς πόρους.

Ο ύπατος πρόεδρος της AHEPA αναφέρθηκε και στο περιστατικό στα Ιμια, σημειώνοντας ότι τέτοιες καταστάσεις είναι που έχουν κάνει τον πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Τζέφρι Πάιατ, να δηλώσει πως ανησυχεί για ενδεχόμενο «ατύχημα» στο Αιγαίο.

«Καλούμε τη διεθνή κοινότητα να καταγγείλει δυναμικά τις προκλητικές ενέργειες της Τουρκίας και να διευθετήσει την επιθετικότητά της στην ανατολική Μεσόγειο και την ευρύτερη περιοχή, από τα υψηλότερα κλιμάκια κυβερνήσεων».

Το γράμμα του κ. Χόλιστερ προς τον κ. Τίλερσον