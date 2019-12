Αντεπίθεση της Ελλάδας στην Τουρκία

ΑΘΗΝΑ. Με προσεκτικές και μεθοδικές κινήσεις η Αθήνα δείχνει να κλιμακώνει την αντίδρασή της στην προκλητικότητα της Αγκυρας θέλοντας να δημιουργήσει ένα ισχυρό και διευρυμένο μέτωπο απέναντι στην Τουρκία ιδίως στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

Στο πλαίσιο αυτό έγινε γνωστό χθες από το Μέγαρο Μαξίμου ότι την Πέμπτη 2 Ιανουαρίου Ελλάδα, Ισραήλ και Κύπρος υπογράφουν διακρατική συμφωνία για τον ενεργειακό αγωγό EastMed. Παράλληλα, ο υπουργός των Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας έκανε χθες αιφνιδιαστικές επισκέψεις σε Λιβύη και Αίγυπτο, ενώ αργά το απόγευμα επρόκειτο να βρεθεί στην Κύπρο.

Η κινήσεις αυτές έγιναν σε μια ημέρα κατά την οποία ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν συνέχισε τις προκλήσεις απτόητος, αμφισβητώντας την ελληνική κυριαρχία σε «νησιά και νησάκια» στο Αιγαίο (περισσότερες πληροφορίες για τις νέες προκλήσεις Ερντογάν στη σελ. ΧΧΧΧ).

Ως προς τον ΕastMed η επίσημη ανακοίνωση του Μαξίμου αναφέρει:

«Στις 2 Ιανουαρίου 2020 θα υπογραφεί στην Αθήνα, Διακρατική Συμφωνία από τον πρωθυπουργό της Ελλάδας Κυριάκο Μητσοτάκη, τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Benjamin Netanyahu και τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Αναστασιάδη, για τον ενεργειακό αγωγό EastMed. Η Συμφωνία θα ολοκληρωθεί και με την υπογραφή της από την Ιταλία».

Υπενθυμίζεται ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε το Σάββατο τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ισραηλινό ομόλογό του, Μπέντζαμιν Νετανιάχου με τον οποίο και συζήτησαν την ευρύτερη κατάσταση ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο, υπό το φως των πρόσφατων εξελίξεων. Σύμφωνα με τα κυπριακά ΜΜΕ, η συμφωνία Τουρκίας-Λιβύης οδήγησε στην υπέρβαση των προβλημάτων που καθυστερούσαν τον EastMed και Ελλάδα, Κύπρος, Ιταλία και Ισραήλ συμφώνησαν να προχωρήσει ο αγωγός φυσικού αερίου.

Στη Λιβύη ο Δένδιας

Οπως προαναφέρθηκε, στο πλαίσιο των διπλωματικών προσπαθειών της Αθήνας να αντιδράσει στην προκλητικότητα της Αγκυρας και στο τουρκολιβυκό μνημόνιο, ο υπουργός των Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας επισκέφθηκε χθες αιφνιδιαστικά τη Λιβύη και την Αίγυπτο.



Ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, μετέβη το πρωί της Κυριακής στη Βεγγάζη της Λιβύης, όπου συναντήθηκε με τον επικεφαλής του Λιβυκού Εθνικού Στρατού, στρατάρχη Χαλίφα Χαφτάρ, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου. Στη συνάντηση μετέσχε και ο ειδικός απεσταλμένος του ελληνικού υπουργείου Εξωτερικών για τη Λιβύη, πρέσβης Χριστόδουλος Λάζαρης. Πραγματοποιήθηκε σε συνέχεια της επίσκεψης του προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων της Λιβύης, Aguilah Saleh Eissa, στην Αθήνα στις 12 Δεκεμβρίου, καθώς και επακόλουθης σχετικής επικοινωνίας του Υπουργού Εξωτερικών με τον τελευταίο.

Η συζήτηση εστιάσθηκε στην κατάσταση στη Λιβύη και στις προοπτικές επίλυσης της κρίσης, σημειώνει η ανακοίνωση του υπουργείου.

Ο Ν. Δένδιας εξέθεσε το θέμα των δύο ανυπόστατων συμφωνιών που υπεγράφησαν μεταξύ της Τουρκίας και της κυβέρνησης της Τρίπολης, αναλύοντας τις ελληνικές θέσεις και αναδεικνύοντας το γεγονός ότι το περιεχόμενο των εν λόγω κειμένων είναι απολύτως αντίθετο στο Διεθνές Δίκαιο και το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας.

Περαιτέρω, τόνισε την ανάγκη πολιτικής λύσης στη λιβυκή κρίση στο πλαίσιο των προσπαθειών του Ειδικού Εκπροσώπου του ΓΓΗΕ για τη Λιβύη, Gh. Salame και της προγραμματιζόμενης συνάντησης στο Βερολίνο.

Η Ελλάδα προσβλέπει σε μια συμπεριληπτική διαδικασία που θα ανταποκριθεί στις προσδοκίες του συνόλου του λιβυκού λαού.

Ακολούθως, ο Υπουργός Εξωτερικών μετέβη στο Κάιρο, όπου είχε συνάντηση με τον ομόλογό του Σάμεχ Σούκρι και αμέσως μετά επρόκειτο να μεταβεί στην Λευκωσία για να συναντηθεί με τον Κύπριο Υπουργό Εξωτερικών, Νίκο Χριστοδουλίδη, στη Λάρνακα.

FM @NikosDendias meets w/ #Egypt FM Sameh #Shoukry in #Cairo – Fruitful discussion on regional issues / Συνάντηση ΥΠΕΞ Ν. Δένδια με ΥΠΕΞ Αιγύπτου S. Shoukry στο Κάιρο – Ζητήματα περιφερειακού ενδιαφέροντος στο επίκεντρο pic.twitter.com/OlUfrCHPiU

Λιβύη κατά Ελλάδας: Αν έχετε ενστάσεις να πάτε στα δικαστήρια

Εν τω μεταξύ, στα μνημόνια με την Τουρκία και στη στάση της κυβέρνησής του αναφέρεται σε δηλώσεις του στην ιταλική εφημερίδα «Corriere della Sera» o πρόεδρος της κυβέρνησης Εθνικής Συμφωνίας, Φαγιέζ Αλ Σάρατζ.

«Είμαστε μια κυρίαρχη κυβέρνηση, έχουμε δικαίωμα να αμυνθούμε», δηλώνει σε απόσπασμα τηλεοπτικής συνέντευξης που η ιταλική εφημερίδα ανήρτησε στην ηλεκτρονική της έκδοση χθες το απόγευμα.

«Αν η Ελλάδα ή η Ιταλία έχουν ενστάσεις σχετικά με το μνημόνιό μας με τον Ερντογάν, το οποίο αφορά τα χωρικά ύδατα, μπορούν να προσφύγουν στα διεθνή δικαστήρια», συνεχίζει.

Ο ΥΠΕΞ @NikosDendias στην Κύπρο συναντά τον ομόλογό του @Christodulides – Οι τελευταίες εξελίξεις σε συνέχεια της επίσκεψής του σε Λιβύη & Αίγυπτο στο επίκεντρο των συζητήσεων / FM N. Dendias meets w/ #Cyprus FM – Focus on latest dvpts following his visits in #Libya & #Egypt pic.twitter.com/Zq7ZY5qK3L

— Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) December 22, 2019