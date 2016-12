ΑΝΤΙ-Λόγος, του Βασίλη Κουτσίλα

• Αξιολόγηση

Με αυτά και με αυτά η αξιολόγηση, που είναι στην ουσία και αυτό που μας καίει, πάει πίσω. Γι’ αυτό βέβαια δεν βλέπω να ασχολείται κανείς στην κυβέρνηση. Αλλωστε γιατί; Μήπως όταν έρθει ο λογαριασμός αυτοί θα τον πληρώσουν;

• Ανεπίδεκτοι μαθήσεως

Κάθε μέρα και μια αντιπαράθεση με τους δανειστές. Τη μία για τον μποναμά, την άλλη για την ανάρτηση που έκανε ο Τόμσεν του ΔΝΤ, για τις δηλώσεις του Σόιμπλε. Αλήθεια όμως, πιστεύει κανείς ότι βοηθάει σε τίποτα αυτό το ψυχροπολεμικό κλίμα; Ποιος μπορεί να βγει ζημιωμένος από όλη αυτή την κατάσταση; Τελικά, απ’ το πρώτο εξάμηνο του 2015, το εξάμηνο της περήφανης διαπραγμάτευσης με τα πουκάμισα έξω μερικοί δεν δείχνουν να έχουν μάθει τίποτα.

• Επιστολή

Ενα τσουβάλι γράμματα έμαθε ο σπουδαγμένος στην Γηραιά Αλβιόνα Ευκλείδης Τσακαλώτος, αλλά μια επιστολή προς τους θεσμούς δεν μπορεί να συντάξει.

• Ασφάλεια

Μια ενδιαφέρουσα ιστορία διηγήθηκε μέσω του Facebook ο καθηγητής της ΑΣΟΕΕ και πρώην γγ Πληροφοριακών Συστημάτων του ΥΠΟΙΚ, Διομήδης Σπινέλης. Γράφει λοιπόν ότι ενώ βρισκόταν στην οδό Πατησίων αντιλήφθηκε ότι περνούσε η αυτοκινητοπομπή του Πρωθυπουργού.

Αμέσως σήκωσε το κινητό του και άρχισε να την καταγράφει. Υστερα όμως από λίγο, όπως λέει ο ίδιος, «τρεις άνδρες με πολιτικά ζήτησαν να ψάξουν την τσάντα μου, πήραν την ταυτότητά μου και αξίωσαν επιτακτικά να δουν τις φωτογραφίες που είχε το κινητό μου τηλέφωνο και να διαγράψω τις φωτογραφίες της αυτοκινητοπομπής».

Προσωπικά δεν τον πιστεύω. Δεν μπορεί να γίνονται τέτοια πράγματα με κυβέρνηση Αριστεράς. Αυτά τα κάνουν μόνοι οι κακοί οι δεξιοί.

• Φλαμπουράρης

Και ανίδεος να είσαι, όταν προσπαθείς να διασχίσεις την οδό Βουλγαροκτόνου στα Εξάρχεια, καταλαβαίνεις ότι κάποιο σημαίνον πρόσωπο πρέπει να μένει εκεί. Οι φρουροί μάλλον έχουν αυξηθεί, αν κρίνω από την τελευταία φορά που πέρασα, αφού πλέον δεν στέκονται μόνο έξω από το σπίτι του υπουργού Αλέκου Φλαμπουράρη (ναι, αυτός είναι το σημαίνον πρόσωπο), αλλά είναι ακροβολισμένοι στις γωνίες του τετραγώνου.

Και ναι, είναι το μόνο σημείο των Εξαρχείων στο οποίο υπάρχει Αστυνομία. Τα υπόλοιπα Εξάρχεια μπορούν να καίγονται με την ησυχία τους.

• Εκστρατεία ενίσχυσης

Κοινή είναι πλέον η διαπίστωση ότι το Ταμείο του Ιδρύματος του «Εθνικού Κήρυκα» είναι απαραίτητο τώρα περισσότερο από ποτέ.

Πέρα από την Ελλάδα, οι ανάγκες και στην Κοινότητά μας -με την άφιξη νέων μεταναστών που δεν έχουν πού την κεφαλή κλίναι- είναι εξαιρετικά μεγάλες. Ομως ας μη μείνουμε στα λόγια. Ας προσφέρουμε ο καθένας ό,τι μπορεί στο:

