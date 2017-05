ΑΝΤΙ-Λόγος, των A.H. Διαματάρη και Βασίλη Κουτσίλα

• Είναι ή δεν είναι Ελληνίδα η Νικόλ Μαλλιωτάκη;

Η Νικόλ Μαλλιωτάκη, λίγο μετά την ανακοίνωση της υποψηφιότητάς της για δήμαρχος της Νέας Υόρκης ανάρτησε στο twitter το χαρμόσυνο μήνυμα ότι θα είναι η πρώτη «Λατίνα» δήμαρχος της πόλης.

Συγκεκριμένα, έγραψε: «Ποιος δεν θέλει να δει την πρώτη Ρεπουμπλικανή Λατίνα να κερδίζει αποφασιστικά τον Ντε Μπλάσιο για δήμαρχο της Νέας Yόρκης»; (Who doesn’t want to see the first GOP millennial Latina beat the pants off of de Blasio for NYC mayor?)

Who doesn’t want to see the first GOP millennial Latina beat the pants off of de Blasio for NYC mayor? https://t.co/sr8QeoyflA — Nicole Malliotakis (@NMalliotakis) April 26, 2017

Λέξη ότι είναι Ελληνίδα. Δεν θα μπορούσε να πει την πρώτη «Λατίνα – Ελληνίδα δήμαρχο της Νέα Υόρκης;». Να μας συμπαθεί η κυρία Νικόλ αλλά εμείς την στηρίζουμε γιατί νομίζαμε ότι είναι και Ελληνίδα. ’Η είναι μόνο όταν τη συμφέρει;

• Σχέδιο

Η κυβέρνηση, η οποία όπως μαθαίνουμε από διάφορα βιβλία που εκδίδονται από πρωταγωνιστές του πρώτου εξαμήνου του 2015, εκπονούσε περίπλοκα σχέδια για πληρωμές των δημοσίων υπαλλήλων με MoU και μετάβαση σε εθνικό νόμισμα δεν μπορεί να διοργανώσει έναν τελικό κυπέλλου Ελλάδος με ασφάλεια.

• Παράνοια

Εν τω μεταξύ, για όλα αυτά που είδαμε το Σάββατο στον Βόλο δεν πρόκειται να τιμωρηθεί κανείς. Εκτός αν τα χρηματικά πρόστιμα που κατά καιρούς επιβάλλονται ή οι ποινές κεκλεισμένων των θυρών στις ομάδες των οποίων οι «φίλαθλοι» τα σπάνε θεωρούνται τιμωρία. Χρόνια τώρα, βλέπουμε ότι αυτά τα μέτρα δεν αποδίδουν. Και το να κάνεις με τη θρησκευτική ευλάβεια τα ίδια και τα ίδια, αλλά παρόλα αυτά να περιμένεις διαφορετικό αποτέλεσμα, αυτό μάλλον δίνει τον ορισμό της παράνοιας.

• Κίρχνερ

Την Αθήνα επισκέπτεται η πρώην πρόεδρος της Αργεντινής, Κριστίνα Κίρχνερ, ύστερα από πρόσκληση του ΣΥΡΙΖΑ. Σε δηλώσεις της είπε ότι κατά τις συναντήσεις με τον Πρωθυπουργό και τον πρόεδρο της Βουλής, «θα έχει ανταλλαγή απόψεων πάνω στα οικονομικά».

Σε αυτό το σημείο να σημειώσουμε ότι η Αργεντινή δεν μπορούσε μέχρι πριν μερικούς μήνες να σηκώσει κεφάλι από την ημέρα που χρεοκόπησε, πριν από 16 χρόνια, ενώ η ίδια η κ. Κίρχνερ (η οποία πάντως ανέλαβε πρόεδρος το 2007) διώκεται στη χώρα της για διαφθορά. Απλά το αναφέρω.

• Λαζόπουλος για Ακη

«Ο Ακης Τσοχατζόπουλος βγήκε. Δίπλα του, η γυναίκα του με έναν κατάμαυρο ψηλό κότσο στα μαλλιά, καλογυαλισμένη από κρέμες και περιποιήσεις ινστιτούτου ομορφιάς, με βλέμμα λογικό, καθόλου σαλεμένο, ζούσε τη μεγαλειώδη στιγμή της δικαίωσης. Ποιας δικαίωσης; Οτι όλοι οι κλέφτες του ΠΑΣΟΚ είναι έξω, γιατί μόνον ο Ακης να είναι μέσα; Ολα έγιναν όπως από την αρχή τα έλεγαν. Θα μπει λίγο καιρό μέσα ο Ακης, ύστερα αυτοί ξέρουν τους νόμους, με τους οποίους θα βγουν…

»Αρρωστος, γέρος, σάπισαν τα δόντια του, από δω το φέρανε, από ‘κει το φέρανε, βγήκε και ο Ακης. Τάχα μου δεν είχε να βρει τα χρήματα της εγγύησης, γιατί είναι δεσμευμένοι οι λογαριασμοί και σε μία υπόθεση πλήρους αδιαφάνειας, έρχεται και ένας αδιαφανής χρηματοδότης να δώσει την εγγύηση. Μήπως τώρα πρέπει να αρχίσουμε και έρανο για να ζήσουν τα υπόλοιπα χρόνια της ζωής τους;

»Γιατί αλήθεια, χωρίς έσοδα, χωρίς δουλειές, με δεσμευμένους λογαριασμούς, πώς θα ζήσουν; Με θράσος περισσό και με ύφος καταδικασμένου άδικα, μίλησε ο Τσοχατζόπουλος στους δημοσιογράφους, ύστερα ανέβηκε στο τζιπ, κάθισε χαλαρός στο δερμάτινο κάθισμά του και έφυγε. Η μεταπολίτευση ελεύθερη». Αυτά έγραψε ο Λάκης Λαζόπουλος για τον Ακη. Γενικά, με τον Λαζόπουλο δεν συμφωνώ. Εδώ όμως μάλλον δεν μπορώ να κάνω αλλιώς.

• Προεδρικά τουίτς

Στα «Fake News» επιτέθηκε και πάλι μέσω του τουίτερ ο Ντόναλντ Τραμπ επισημαίνοντας ότι δεν ασχολούνται με τις σχέσεις των Δημοκρατικών με τη Ρωσία. Επίσης σε άλλο τουίτ υποστήριξε ότι οι Ρεπουμπλικανοί γερουσιαστές δεν πρόκειται να απογοητεύσουν τους πολίτες στο θέμα του Obamacare.