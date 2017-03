ΑΝΤΙ-Λόγος, των A.H. Διαματάρη και Βασίλη Κουτσίλα

• Δυο άλλοι κόσμοι

Από τις φωτογραφίες και το video που αναρτήσαμε στις ιστοσελίδες μας από τη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών Ελλάδας και ΗΠΑ συμπεραίνω ότι ο κ. Νίκος Κοτζιάς δεν ήταν και τόσο άνετος στην παρουσία του Αμερικανού του Ρεξ Τίλερσον.

Πιθανολογώ ότι αυτό έχει σχέση με το… καπιταλιστικό παρελθόν του Τίλερσον, ο οποίος ως γνωστόν πριν διοριστεί υπουργός Εξωτερικών ήταν πρόεδρος της «Εxxon Mobil». Σημειώνω ότι κάποτε, στα χρόνια του Ανδρέα, τις εταιρείες πετρελαίου τις αποκαλούσαμε «εφτά αδελφές» -λόγω του αριθμού τους- και είναι βέβαιο ότι ο κ. Κοτζιάς έχει εντρυφήσει στο θέμα. Πώς λοιπόν να μην αισθάνεται άβολα στην παρουσία του κ. Τίλερσον;

• Μεταφέρουν δωρεάν τους Εύζωνες

Ενας αέρας αισιοδοξίας έπνεε κατά την πρωινή ενημέρωση εκπροσώπων της εταιρείας «Emirates» με τα ΜΜΕ, παρουσία και του γενικού προξένου της Ελλάδας στη Νέα Υόρκη, Κωνσταντίνου Κούτρα. Γενικά, τονίστηκε η σημασία μιας απευθείας γραμμής από το Νιου Τζέρσεϊ προς την Αθήνα, τόσο για την Ομογένεια, όσο και για τον ελληνικό τουρισμό και τις εξαγωγές.

Στην ερώτηση για τις αντιδράσεις άλλων εταιρειών, όπως της «United», η απάντηση που έδωσαν είναι ότι έχουν εξασφαλίσει όλες τις άδειες που απαιτούνται για την πτήση και συνεπώς δεν υπάρχει θέμα. Και δυο ιδιαίτερα ευχάριστες ειδήσεις: Η μια ότι διαθέτουν Ελληνες αεροσυνοδούς, άρα δεν υπάρχει θέμα επικοινωνίας στο αεροπλάνο. Και, δεύτερον, ότι φέρνουν δωρεάν τους Εύζωνες που θα λάβουν μέρος στην Παρέλαση για την 25η Μαρτίου.

ObamaCare is imploding. It is a disaster and 2017 will be the worst year yet, by far! Republicans will come together and save the day.

• Προεδρικά τουίτς

Στο Obamacare και την ανάκλησή του αναφέρθηκε ο πρόεδρος Τραμπ σε ένα από τα τουίτς του. Αφού υποστήριξε για άλλη μια φορά ότι το Obamacare είναι έτοιμο να εκραγεί, έγραψε ότι οι Ρεπουμπλικανοί θα παρέμβουν και θα σώσουν την κατάσταση. Σε άλλο τουίτ ο Πρόεδρος αναφέρθηκε στον «αγενή» τρόπο με τον οποίο τα περισσότερα ΜΜΕ συμπεριφέρονται σε πολλούς από τους εκπροσώπους του.

It is amazing how rude much of the media is to my very hard working representatives. Be nice, you will do much better!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 Μαρτίου 2017