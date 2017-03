ΑΝΤΙ-Λόγος, των A.H. Διαματάρη και Βασίλη Κουτσίλα

• Ελληνικό λόμπι

Για πολλά χρόνια, στα «παλιά καλά χρόνια», η εντύπωση που είχε εμπεδωθεί στους κατά καιρούς αρμόδιους για την εξωτερική πολιτική της Αθήνας -άσχετα από τα ευχολόγια- ήταν ότι η Ελλάδα πλέον δεν είχε ανάγκη την Ομογένεια των ΗΠΑ.

Τα χρόνια πέρασαν ανεπιστρεπτί, ήταν το σκεπτικό, που η Ελλάδα είχε ανάγκη την Ομογένεια για οικονομικούς ή εθνικούς λόγους. Και εξάλλου, υποστήριζαν ανιστόρητα, τι έχει προσφέρει το ελληνοαμερικανικό λόμπι στην Ελλάδα;

Είναι μια ιστορία που, τηρουμένων των αναλογιών, θυμίζει τις χώρες εκείνες, που μετά μια κρίση, αδιαφορούν για το αξιοπόλεμο των Ενόπλων Δυνάμεών τους και το σκέφτονται ξανά την παραμονή μιας νέας κρίσης.

Μόνο που για να συμβεί αυτό, για να ενισχυθούν οι Ενοπλες Δυνάμεις τους, απαιτείται χρόνος, πολύς χρόνος.

Το ίδιο λοιπόν συμβαίνει γενικά με τις σχέσεις της Ομογένειας με την γενέτειρα και ειδικότερα όσον αφορά το λόμπι. Τώρα που η χώρα περνά και οικονομική κρίση και αισθάνεται ότι απειλείται -και μπορεί να πάρει ανεξέλεγκτη μορφή- η κυριαρχία της χώρας.

Τώρα όμως…

Είναι λοιπόν βέβαιο ότι ο κ. Νίκος Κοτζιάς, ο υπουργός των Εξωτερικών της Ελλάδας θα αισθάνθηκε «ορφανός» κατά τις συναντήσεις του στην Ουάσιγκτον. Θα αισθάνθηκε μεγάλη την ανάγκη να είχε δίπλα του ένα ισχυρό λόμπι.

Θα γνωρίζει ότι η φωνή του θα είχε «πολλαπλασιαστική» απήχηση αν οι συνομιλητές του είχαν αισθανθεί προηγουμένως την αναπνοή στο σβέρκο τους μιας καλο-συντονισμένης ομάδας με οικονομική άνεση και απήχηση στα πλάτη και μήκη της Ομογένειας.

Ομως αυτά τα πράγματα χρειάζονται μακροχρόνιο προγραμματισμό. Και συνέπεια. Για να μπορεί να είναι χρήσιμα όταν χρειαστούν. Οταν π.χ., όπως ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος Τύπου του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, «οι κύριοι Κοτζιάς και Τίλερσον συζήτησαν για την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην περιοχή (Security and stability across the region)». Ομως τα πράγματα αυτά δεν είναι κουμπί να το πατάς.

Meeting w/ Washington, D.C. @MayorBowser and Metro GM Paul Wiedefeld about incoming winter storm preparations here in D.C. Everyone be safe! pic.twitter.com/E69Jb0vycu — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 Μαρτίου 2017

• Προεδρικά τουίτς

Για τη συνάντηση που είχε με την δήμαρχο της Ουάσιγκτον, Μάριελ Μπόουσερ, στον Λευκό Οίκο έκανε ανάρτηση στο τουίτερ ο πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ.

Proud to welcome our great Cabinet this afternoon for our first meeting. Unfortunately 4 seats were empty because Senate Dems are delaying! pic.twitter.com/mykytxPkD9 — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 Μαρτίου 2017

Σε άλλο τουίτ έκανε αναφορά στην πρώτη του συνάντηση με τα μέλη του Υπουργικού του Συμβουλίου, επισημαίνοντας ότι τέσσερις θέσεις παραμένουν κενές, με ευθύνη των Δημοκρατικών στη Γερουσία, όπως είπε χαρακτηριστικά.;

• Κατρούγκαλος

Μεγάλες πιένες για τον Γιώργο Κατρούγκαλο, αναπληρωτή υπουργό Εξωτερικών (αρμόδιο για θέματα ευρωπαϊκών υποθέσεων – διότι είναι ένθερμος ευρωπαϊστής ως γνωστόν). Η τουρκική εφημερίδα «Hurriyet» έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο όνομά του μετά τη στήριξη που παρείχε εκείνος στην Τουρκία, στη διαμάχη με την Ολλανδία.

Η τουρκική εφημερίδα σε άρθρο της αναφέρει ότι «Ο Ελληνας αναπληρωτής υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, Γιώργος Κατρούγκαλος, στήριξε την Τουρκία, δηλώνοντας ‘Δεν μπορώ να κρίνω τις εσωτερικές πολιτικές αποφάσεις των άλλων χωρών, αλλά ο κανόνας στην Ευρώπη είναι ότι αυτές οι συναντήσεις μπορεί να γίνονται’».

Οπως φαίνεται, ο Γιώργος Κατρούγκαλος, αφού μας έλυσε το Ασφαλιστικό τώρα θα μας λύσει και τα ζητήματα που έχουμε με την Τουρκία.

• Θρησκευόμενος

Διαβάζω ότι στις 24 Μαρτίου, μια ημέρα πριν την εθνική επέτειο της Ελληνικής Επανάστασης του 1821, ο Ελληνας Πρωθυπουργός θα συναντηθεί στο Βατικανό με τον Πάπα. Είχα μια εντύπωση ότι ο Αλέξης Τσίπρας δεν είχε σχέσεις με τις θρησκείες. Εσχάτως, κάτι έχει αλλάξει. Είτε που αποφάσισε να ακολουθήσει το δρόμο του Θεού, είτε…

• Θλίψη

Δύσκολα θα βγάλει το τελευταίο διάστημα στατιστικά στοιχεία η Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία (ΕΛΣΤΑΤ) ή η αντίστοιχη Ευρωπαϊκή, η Eurostat, που να αφορούν την Ελλάδα και να μην σε πιάνει θλίψη.

Ηταν η σειρά των Ευρωπαίων να μας θυμίσουν (όχι ότι δεν το ξέραμε) ότι έχουμε μείνει πίσω και σε έναν άλλο τομέα: το μερίδιο της ενεργειακής κατανάλωσης από ανανεώσιμες πηγές στην Ελλάδα το 2016 διαμορφώθηκε στο 15,4% διαμορφώθηκε έναντι 16,1% στην Ευρωπαϊκή Ενωση.

Στην ίδια χρονιά, (2015) τα υψηλότερα ποσοστά ενεργειακής κατανάλωσης από ανανεώσιμες πηγές καταγράφονται στη Σουηδία (53,9%), τη Φινλανδία (39,3%), τη Λετονία (37,6%) και την Αυστρία (32,1%).

• Ειλικρινής

Κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη, έλεγε προεκλογικά ο Αλέξης Τσίπρας και ως προς αυτό έχει κρατήσει την υπόσχεσή του, αφού τα σπίτια που κατάσχονται στην Ελλάδα (διότι ναι, κατάσχονται σπίτια) δεν καταλήγουν στα χέρια τραπεζιτών, αλλά στα χέρια του κράτους. Οπως μαθαίνω, στο Δημόσιο πέρασαν 10.500 σπίτια, καθώς οι φόροι γονάτισαν τους ιδιοκτήτες τους που δεν μπορούσαν να ανταποκριθούν.