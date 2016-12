ΑΝΤΙ-Λόγος, τoυ Βασίλη Κουτσίλα

• Αλλα μέσα, άλλα έξω

Διάγγελμα 8 Δεκεμβρίου: Ο μποναμάς στους χαμηλοσυνταξιούχους αναφέρεται από τον Πρωθυπουργό ως «13η σύνταξη».

Συνέντευξη Τύπου 16 Δεκεμβρίου, Βρυξέλλες: Ο μποναμάς αναφέρεται από τον Τσίπρα ως «έκτακτο βοήθημα».

Κρήτη 20 Δεκεμβρίου: Ο μποναμάς αναφέρεται και πάλι ως σύνταξη («ο σύντεκνός σας ο Κυριάκος δεν θέλει να δώσουμε τη σύνταξη»).

Κάποιος βέβαια πρέπει να πει στον Πρωθυπουργό ότι οι κουτόφραγκοι διαθέτουν και μεταφραστές, οι οποίοι μάλιστα ξέρουν καλύτερα Ελληνικά από ό,τι ξέρουν οι συνεργάτες οι δικοί του Αγγλικά.

• «Προδότη»

Με τον διόλου τιμητικό χαρακτηρισμό «προδότη» υποδέχθηκαν στην Κρήτη τον Αλέξη Τσίπρα. Για μισό λεπτό όμως. Για να τον λένε προδότη, μάλλον κάτι τους υποσχέθηκε (σχίσιμο μνημονίων, 13η σύνταξη, κατάργηση ΕΝΦΙΑ κτλ) και δεν τα υλοποίησε. Αρα, οι άνθρωποι που τον φώναζαν «προδότη» είχαν πάει στην κάλπη και τον ψήφισαν. Μάλλον, λοιπόν, θα πρέπει να είναι οι τελευταίοι που φωνάζουν.

• Επιστολή

Στείλαμε και την επιστολή στο Eurogroup σαν καλοί μαθητές («δεν θα το ξανακάνουμε κύριε») και τώρα περιμένουμε τι ακριβώς θα αποφασίσει η διεύθυνση του σχολείου.

• Επιλεκτικές ευαισθησίες

Οταν έκλεισε η ΕΡΤ, υπήρξε κύμα συμπαράστασης προς τους εργαζομένους που έχαναν τη δουλειά τους. Τώρα που όπως φαίνεται καταρρέει ο ΔΟΛ (και ενδεχομένως ακολουθεί και ο Πήγασος του Μπόμπολα), ανεξάρτητα από τα όσα (και δεν είναι και λίγα) μπορεί να πει κανείς για τον Σταύρο Ψυχάρη, δεν βλέπω καμιά συμπαράσταση από τους γνωστούς μεταπράτες της ανθρώπινης δυστυχίας προς τους εργαζομένους που χάνουν τη δουλειά τους. Εκτός και αν αυτοί δεν πιάνονται (που μάλλον έτσι είναι).

• Κλούβα

Βρέθηκε, λέει, η λύση για τις φωτιές που μπαίνουν κάθε τρεις και λίγο στα τρόλεϊ που διασχίζουν την Πατησίων στο ύψος της Στουρνάρη: Θα μπει μια κλούβα στη γωνία της Πατησίων με την Τοσίτσα. Το να συλληφθούν αυτοί που καίνε τα τρόλεϊ, και τους οποίους τους ξέρουν όλοι, δεν βλέπω να περνάει απ’ το μυαλό κανενός.

• Και στις καλύτερες οικογένειες

Λάθος άνθρωπο συνέλαβε η γερμανική Αστυνομία ως ύποπτο (και τον ανέκρινε για ώρες προτού τον αφήσει ελεύθερο) για το μακελειό στο χριστουγεννιάτικο παζάρι του Βερολίνο. Αυτά για να μην λέτε ότι δεν συμβαίνουν και αλλού.

• Εκστρατεία ενίσχυσης

Κοινή είναι πλέον η διαπίστωση ότι το Ταμείο του Ιδρύματος του «Εθνικού Κήρυκα» είναι απαραίτητο τώρα περισσότερο από ποτέ. Πέρα από την Ελλάδα, οι ανάγκες και στην Κοινότητά μας -με την άφιξη νέων μεταναστών που δεν έχουν πού την κεφαλή κλίναι- είναι εξαιρετικά μεγάλες.

Ομως ας μη μείνουμε στα λόγια. Ας προσφέρουμε ο καθένας ό,τι μπορεί στο:

The National Herald

The National Herald Foundation

37-10 30 Street

L.I. C. NY 11101