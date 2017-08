«Ανόητη» η απομάκρυνση των αγαλμάτων γράφει ο Τραμπ σε τουίτ του

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. Κατά της απομάκρυνσης των αγαλμάτων της Συνομοσπονδίας του Νότου τάχθηκε με μια σειρά τουίτς χθες το πρωί ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, και ενώ δεν είχε κοπάσει ακόμα ο θόρυβος από τις δηλώσεις που είχε κάνει το απόγευμα της Τρίτης με τις οποίες απέρριπτε την ευθύνη για τα γεγονότα του Σάρλοτσβιλ και στις δύο πλευρές.

«Είναι λυπηρό να βλέπεις την ιστορία και τον πολιτισμό της σπουδαίας μας χώρας να διαγράφεται απομακρύνοντας τα όμορφα αγάλματα και τα μνημεία. Δεν μπορείς να αλλάξεις την ιστορία, αλλά να μάθεις από αυτή. Ρόμπερτ Ε Λι, Στόνγουολ Τζάκσον – ποιος είναι ο επόμενος, Ουάσιγκτον, Τζέφερσον; Τόσο ανόητο!» έγραψε σε μία σειρά από τουίτς χθες το πρωί στον λογαριασμό του ο Αμερικανός πρόεδρος. «Η ομορφιά που αποσύρεται από τις πόλεις και τα πάρκα μας θα μας λείψει τρομερά και δεν θα μπορέσει ποτέ να αποκατασταθεί!» επεσήμανε εξάλλου.

Λίγο νωρίτερα, ο κ. Τραμπ, πάλι στο τουίτερ, είχε γράψει ότι οι δηλώσεις του μετά τις βιαιότητες στο Σάρλοτσβιλ, στη διάρκεια των οποίων μια γυναίκα έχασε τη ζωή της το Σάββατο, «διαστρεβλώθηκαν» από τα Μέσα Ενημέρωσης.

Sad to see the history and culture of our great country being ripped apart with the removal of our beautiful statues and monuments. You….. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 17, 2017

…can’t change history, but you can learn from it. Robert E Lee, Stonewall Jackson – who’s next, Washington, Jefferson? So foolish! Also… — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 17, 2017

…the beauty that is being taken out of our cities, towns and parks will be greatly missed and never able to be comparably replaced! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 17, 2017

«Το κοινό μαθαίνει (ακόμη περισσότερο) πόσο ανέντιμα είναι τα Μέσα Ενημέρωσης Fake News. Διαστρέβλωσαν εντελώς αυτό που είπα για το μίσος, τον σεχταρισμό κ.λπ. Ντροπή!» έγραψε χαρακτηριστικά.

Ο πρόεδρος Τραμπ προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, ακόμη και στο ρεπουμπλικανικό στρατόπεδό του, υποστηρίζοντας πως υπήρχε άδικο «και στις δύο πλευρές» κατά τις βιαιότητες, στη διάρκεια των οποίων ένας υποστηρικτής θεωριών περί ανωτερότητας των λευκών σκότωσε μια νέα γυναίκα που διαδήλωνε μαζί με τους αντιρατσιστές ρίχνοντας το αυτοκίνητό του πάνω στο πλήθος.

Ο κ. Τραμπ καταφέρθηκε επίσης χθες εναντίον του γερουσιαστή Λίντσεϊ Γκρέιχαμ, προσωπικότητας των συντηρητικών που συνηθίζει να μην μασάει τα λόγια του όταν απευθύνεται στον Πρόεδρο, τον οποίο επέκρινε ζωηρά για τη θέση που πήρε μετά τα επεισόδια αυτά στη Βιρτζίνια.

«Ο Λίντσεϊ Γκρέιαμ αναζητώντας δημοσιότητα δήλωσε ψευδώς πως είπα ότι υπάρχει ηθική αντιστοιχία ανάμεσα στην Κου Κλουξ Κλαν, τους νεοναζί και τους υποστηρικτές της υπεροχής των λευκών με ανθρώπους όπως η (Χέδερ) Χάιερ», η 32χρονη γυναίκα που χτυπήθηκε θανάσιμα το Σάββατο από το αυτοκίνητο του ρατσιστή. «Ενα τόσο αηδιαστικό ψέμα».

«Απλούστατα δεν μπορεί να ξεχάσει το εκλογικό φιάσκο του», συνέχισε ο Πρόεδρος, αναφερόμενος πιθανόν στην υποψηφιότητα του Λίντσεϊ Γκρέιαμ στις προκριματικές εκλογές των Ρεπουμπλικανών για το προεδρικό χρίσμα στις εκλογές του 2016.

Ο γερουσιαστής της Νότιας Καρολίνας θεώρησε πως ο Τραμπ «έκανε ένα βήμα προς τα πίσω» την Τρίτη «υπονοώντας και πάλι ότι υπάρχει μια ηθική αντιστοιχία ανάμεσα στους νεοναζί υποστηρικτές της υπεροχής των λευκών και τα μέλη της KKK που συμμετείχαν στη διαδήλωση του Σάρλοτσβιλ» με ανθρώπους όπως η Χάιερ.

Ως προς το ζήτημα των αγαλμάτων υπενθυμίζεται ότι ο δήμος της Βαλτιμόρης απομάκρυνε αυτή την εβδομάδα τα τέσσερα αγάλματα που είχαν απομείνει στην πόλη, λίγες ημέρες μετά τα βίαια επεισόδια που σημειώθηκαν στο Σάρλοτσβιλ της Βιρτζίνια.

Πολλοί Αμερικανοί θεωρούν ότι τα μνημεία αυτά, τιμώντας τη Συνομοσπονδία, η οποία προκάλεσε τον πόλεμο διεκδικώντας το δικαίωμά της στη δουλοκτησία, εξυμνούν το ρατσιστικό παρελθόν. Αλλοι ωστόσο υπερασπίζονται το δικαίωμα του Νότου να τιμά την Ιστορία του και πιστεύουν ότι η απομάκρυνση των αγαλμάτων ισοδυναμεί με «σβήσιμο» ενός τμήματος της αμερικανικής ιστορίας.

Οι ιστορικοί επισημαίνουν πάντως ότι πολλά από αυτά τα μνημεία ανεγέρθηκαν κατά την περίοδο του φυλετικού διαχωρισμού ή ως αντίδραση στο κίνημα των πολιτικών δικαιωμάτων της δεκαετίας του 1960.

Την Τρίτη, σε μια θυελλώδη συνέντευξη Τύπου, ο Τραμπ εμφανίστηκε να παίρνει το μέρος εκείνων που υπερασπίζονται τα μνημεία.

«Ο Τζορτζ Ουάσινγκτον είχε σκλάβους (…) Θα απομακρύνουμε τα αγάλματά του; Και ο Τόμας Τζέφερσον; Θα απομακρύνουμε και τα δικά του; Είχε πολλούς σκλάβους», είπε, αναφερόμενος στον πρώτο και τον τρίτο Πρόεδρο των ΗΠΑ.

Ωστόσο, και οι δυο τους είχαν πεθάνει πολλά χρόνια πριν ξεσπάσει ο Εμφύλιος.