«Ανόητοι» οι Ρεπουμπλικανοί γερουσιαστές κατά τον Τραμπ

ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ. Βαθιές φαίνεται πως είναι οι πληγές των Ρεπουμπλικανών μετά την κατάρρευση της απόπειράς τους να ακυρώσουν μεγάλο μέρος του Obamacare, καθώς το σχέδιό τους στη Γερουσία απέτυχε την Παρασκευή.

Με την καθοριστική ψήφο του Τζον Μακέιν από την Αριζόνα, η κυριαρχούμενη από τους Ρεπουμπλικανούς Γερουσία έκρινε με ψήφους 51-49 την απόρριψη του σχεδίου του επικεφαλής της πλειοψηφίας Μιτς Μακόνελ.

Αυτό προκάλεσε την οργή του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος με τουίτ του το Σάββατο αποκάλεσε τους Ρεπουμπλικανούς γερουσιαστές «ανόητους».

«Οι Ρεπουμπλικανοί στη Γερουσία δεν θα νικήσουν ποτέ, αν δεν πάνε στην πλειοψηφία των 51 ψήφων άμεσα. Φαίνονται σαν ανόητοι και απλώς χάνουν χρόνο», έγραψε ο Πρόεδρος των ΗΠΑ».

Republicans in the Senate will NEVER win if they don't go to a 51 vote majority NOW. They look like fools and are just wasting time……

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 29, 2017