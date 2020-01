Αν τον άκουγα θα είχε ξεσπάσει παγκόσμιος πόλεμος, λέει ο Τραμπ για τον Μπόλτον

ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ επιτέθηκε με δριμύτητα εναντίον του πρώην συμβούλου του Τζον Μπόλτον, οι αποκαλύψεις του οποίου φαίνεται ότι περιπλέκουν τη δίκη του στη Γερουσία και το αίτημά του να απαλλαγεί από τις κατηγορίες χωρίς να κληθούν να καταθέσουν νέοι μάρτυρες.

Λίγες ώρες προτού ξεκινήσει και πάλι χθες η ακροαματική διαδικασία, ο Ρεπουμπλικανός Πρόεδρος κατήγγειλε για αχαριστία τον πρώην σύμβουλό του για θέματα εθνικής ασφάλειας, κατηγορώντας τον επίσης ότι διέπραξε αλλεπάλληλα «λάθη κρίσης».

«Με εκλιπαρούσε να του δώσω» αυτή τη θέση και «απολύθηκε επειδή, ειλικρινά, αν τον άκουγα, τώρα θα ήμασταν στον έκτο Παγκόσμιο Πόλεμο», έγραψε ο Τραμπ στο Twitter νωρίς το πρωί. «Φεύγει και αμέσως γράφει ένα ψευδές και κακόβουλο βιβλίο. Με όλο απόρρητα της εθνικής ασφάλειας. Ποιος το κάνει αυτό;» πρόσθεσε.

….many more mistakes of judgement, gets fired because frankly, if I listened to him, we would be in World War Six by now, and goes out and IMMEDIATELY writes a nasty & untrue book. All Classified National Security. Who would do this?

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 29, 2020