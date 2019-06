Αξιος και δίκαιος πρωταθλητής ο Παγκύπριος

Οι κόποι της καλύτερης ομάδας της 1ης κατηγορίας του Κοσμοπόλιταν Λιγκ επιβραβεύτηκαν. Ο Παγκύπριος νίκησε στον τελικό την Cedar Stars και κατέκτησε το πρωτάθλημα, σε μία χρονιά που ήταν από την αρχή μέχρι και το τέλος του Παγκυπρίου.

«Εμείς έπρεπε κάθε φορά να αποδεικνύουμε ότι ήμασταν οι καλύτεροι. Αυτό έγινε και στον τελικό. Αν και βρεθήκανε πίσω στο σκορ είχαμε την δύναμη και την ποιότητα σαν ομάδα να ισοφαρίσουμε. Θα μπορούσαμε και να κερδίσουμε τον αγώνα πριν φτάσουμε στα πέναλτι. Ομως έστω και έτσι κατακτήσαμε δίκαια το πρωτάθλημα», τα πρώτα λόγια του «αρχιτέκτονα» του πρωταθλητή Παγκυπρίου, Στρατή Μαστροκυριάκου που τόνισε πως η «ήταν μια φανταστική χρονιά. Συγχαρητήρια σε όλους που ήταν μαζί μας όλη την χρονιά (διοίκηση, χορηγοί, κόσμος) όμως τα περισσότερα αξίζουν στους ποδοσφαιριστές μας που μας έφτασαν μέχρι εδώ και μάς έδωσαν τον τίτλο», ενώ έθεσε και τον επόμενο στόχο που είναι: «την Τετάρτη στον τελικό του State Cup όπου το θέλουμε και αυτό παρά πολύ για να κλείσουμε την χρόνια όπως μας αξίζει».

Στα του αγώνα, ο τελικός ήταν ένα συναρπαστικό παιχνίδι που κρίθηκε στην διαδικασία των πέναλτι. Στην κανονική διάρκεια το παιχνίδι έληξε 1-1 και στην διαδικασία των πέναλτι 3-1 για την ομογενειακή ομάδα! Ο Παγκύπριος είχε τη μπάλα στα πόδια του από το ξεκίνημα της αναμέτρησης, αλλά όχι και τον τρόπο να βάλει τη μπάλα στην αντίπαλη περιοχή για να απειλήσει με αξιώσεις. Θα μπορούσε να είχε ανοίξει το σκορ με τον Osterman στο 21’ αλλά η κεφαλιά του σε κενή εστία έφυγε άουτ.

Congrats to @NYPanFreedoms on becoming our 2018-2019 @CosmoLeague Champions!@ENYSSASoccer pic.twitter.com/WVDinBDKmb

— Cosmopolitan Soccer League (@CosmoLeague) June 10, 2019