Απεβίωσε η δημοσιογράφος Κόκι Ρόμπερτς

ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ. Η Κόκι Ρόμπερτς (Cokie Roberts), επί χρόνια δημοσιογράφος και σχολιαστής των «ABC News» και «NPR» πέθανε την Τρίτη στην Ουάσιγκτον, στα 75 χρόνια, καθώς έπασχε από καρκίνο του μαστού.

Η Ρόμπερτς, τρεις φορές νικήτρια στα βραβεία Emmy, παρουσίαζε από κοινού με τον Σάμ Ντόναλντσον την εκπομπή «This Week» του «ABC» από το 1996 έως το 2002. Επιπλέον, ήταν πολιτική σχολιαστής και κορυφαία αναλύτρια για τα ζητήματα του Κογκρέσου για πάνω από τρεις δεκαετίες στο «ABC».

Ηταν μέλος του Hall of Fame της τηλεοπτικής ενημέρωσης (Broadcasting and Cable Hall of Fame) και είχε ονομαστεί μία από τις 50 σπουδαιότερες γυναίκες της ιστορίας των τηλεοπτικών μεταδόσεων από το «American Women in Radio and Television». Το 2008 είχε ονομαστεί «Ζωντανός Θρύλος» από την Βιβλιοθήκη του Κογκρέσου.

Η Ρόμπερτς καταγόταν από επιφανή πολιτική οικογένεια της Λουιζιάνας, κόρη του Χέιλ Μπογκς, πρώην επικεφαλής της πλειοψηφίας της Βουλής και της Λίντι Μπογκς, η οποία αντικατέστησε τον σύζυγό της στη Βουλή μετά τον θάνατό του σε συντριβή αεροσκάφους στην Αλάσκα.