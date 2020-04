Απεβίωσε ο αγωνιστής της Κύπρου Θεολόγος Παπαπαύλου

ΛΟΝΔΙΝΟ. Εχασε τη μάχη με τον κορωνοϊό ο αγωνιστής για την απελευθέρωση της Κύπρου Θεολόγος Παπαπαύλου σε ηλικία 73 ετών στο Λονδίνο, σύμφωνα με ανακοινωθέν του Οργανισμού Lobby for Cyprus, αλλά και του Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων.

In memoriam: Theo Papapavlou. It is with great sadness that we share the devastating news that our beloved member, brother and friend passed away on 3 April, having tested positive for #coronavirus #COVID19. Αιώνια του η μνήμη https://t.co/LxsU2zVflj

