Απεβίωσε ο Ιωάννης Μοσκαχλαϊδής ιδρυτής της «Krinos Foods»

Απεβίωσε στην Αθήνα, όπου έζησε για σειρά ετών, ο Ιωάννης -Γιάννης- Μοσκαχλαϊδής (John Moscahlaidis), ιδρυτής της «Krinos Foods», της «μεγαλύτερης εταιρίας εισαγωγών και διανομής ελληνικών τροφίμων στη Βόρεια Αμερική».

Σύμφωνα με το ανακοινωθέν που εξέδωσε η οικογένειά του, ο Γιάννης Μοσκαχλαϊδής είχε γεννηθεί στην μικρή πόλη της Αμφισσας. Μετά το λύκειο σπούδασε στη Νομική Σχολή της Αθήνας μέχρι που κατετάγη στον στρατό για να πολεμήσει στο Εμφύλιο Πόλεμο.

Ως υπολοχαγός πέρασε 4 χρόνια (1946-1950) μαχόμενος τους κομμουνιστές αντάρτες στα ελληνικά και βουνά και έγινε ένας από τους πιο παρασημοφορημένους Ελληνες αξιωματικούς της εποχής του.

Τιμήθηκε και με το Αριστείο Ανδρείας, την ύψιστη ελληνική διάκριση για πράξεις ανδρείας και διακεκριμένης ηγεσίας στο πεδίο της μάχης, ενώ έλαβε πολλά ακόμη μετάλλια.

Εως το 1950 οι πόλεμοι είχαν καταστρέψει την Ελλάδα τελείως αναγκάζοντας πολλούς Ελληνες να φύγουν και να αναζητήσουν καλύτερο μέλλον στο εξωτερικό.

Η οικογένεια του Γιάννη Μοσκαχλαϊδή ήταν στις επιχειρήσεις με ελιές για πολλές γενιές και αποτελούσε μία από τις μεγαλύτερους παραγωγούς ελιάς και εξαγωγείς τότε. Για περαιτέρω ανάπτυξη της δουλειάς, ο ίδιος εστέλη στις ΗΠΑ να προσπαθήσει να πουλήσει τις ελιές της οικογένειας σε μία νέα αγορά.

Στις αρχές του ’50 ο Γιάννης Μοσκαχλαϊδής ξεκίνησε μία μικρή επιχείρηση στη Νέα Υόρκη με την ονομασία ARISTA OLIVE Co Inc. Παράλληλα, γράφτηκε και αποφοίτησε από την Σχολή για Επιχειρήσεις του New York University.

Ανέπτυξε την αγορά και σύντομα άρχισε να εισάγει προϊόντα όπως ελαιόλαδο και τυριά. Το ελαιόλαδο, που είχε την μάρκα «KRINOS» κατέστη μεγάλη επιτθχία.

Οταν τα μικρά του φορτηγά παρέδιδαν στα ελληνικά καταστήματα στην Αστόρια, οι καταστηματάρχες πάντα ανήγγειλαν την παράδοση λέγοντας «Εφτασε το KRINOS!».