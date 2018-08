Απεβίωσε ο ομογενής αρχιτέκτονας Costas Kondylis – Ηταν τακτικός συνεργάτης του Τραμπ

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. Ο διεθνούς φήμης ομογενής αρχιτέκτονας, Κώστας Κονδύλης (Costas Kondylis), τακτικός συνεργάτης του κ. Ντόναλντ Τραμπ, ο «αρχιτέκτονας των κατασκευστών», που άλλαξε την γραμμή του ορίζοντα της Νέας Υόρκης με τις ιδέες και δημιουργίες του, απεβίωσε στα 78 του χρόνια.

«Σχεδίασε τα περισσότερα υψηλά κτίρια από οποιονδήποτε άλλο στην ιστορία της Νέας Υόρκης», έγραψε η Kathryn Brenzel του εξειδικευμένου στο real estate της ΝΥ therealdeal.com (TRD) αναφερόμενη στον θάνατο του Κώστα Κονδύλη, ο οποίος δήλωνε περήφανος για την ελληνική του καταγωγή.

Ο Κωνσταντίνος -Κώστας- Κονδύλης (Constantine -Costas- Kondylis), επεσήμανε το άρθρο, ένας από τους πιο γνωστούς αρχιτέκτονες του Μανχάταν και τακτικός συνεργάτης του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ έφυγε από την ζωή την Παρασκευή, 17 Αυγούστου.

Πέθανε στο σπίτι του, έχοντας δίπλα του τις δύο κόρες του, Αλεξία (Alexia) και Κατερίνα (Katherine). Εκκρεμούν οι λεπτομέρειες για την κηδεία του.

Κατά την διάρκεια των 50 και πλέον ετών σταδιοδρομίας στην πόλη της Νέας Υόρκης σχεδίασε πάνω από 86 κτίρια μεταξύ των οποίων τα: Trump World Tower, Silverstein Properties’ Silver Towers, Moinian Group’s the Atelier και J.D. Carlisle Development’s One Morton Square. Σε άλλες περιοχές σχεδίασε το W Hotel and Residences στο South Beach.

Οταν έφτασε στη Νέα Υόρκη στα τέλη του 1960 ο Κ. Κονδύλης ήταν άγνωστος. Γεννήθηκε στην Κεντρική Αφρική και πήγε σχολείο στην γενέτειρα των γονιών του, την Ελλάδα Πήρε το master του στην αρχιτεκτονική από το University of Geneva στην Ελβετία και έκανε και δεύτερο master στο Columbia University το 1967.

Μετά την αποφοίτησή του εργάστηκε για το γραφείο Davis Brody & Associates. Επειτα βρέθηκε στο Philip Birnbaum & Associates για 9 χρόνια πριν φτιάξει την δική του εταιρεία Costas Kondylis and Partners το 1989. Η εταιρεία αυτή έπαψε να υπάρχει το 2009 μετά την αποχώρηση τριών συνεργάτων και ο Κώστας Κονδύλης ξεκίνησε ένα νέο εγχείρημα το Kondylis Design.

Η συνεργασία με τον Τραμπ

Ηταν η συνεργασία και η σχέση που είχε με τον κ. Τραμπ που μεταμόρφωσε την καριέρα του κ. Κονδύλη. Η δουλειά του στην 36th Street, συμπεριλαμβανομένου του Manhattan Place στο 630 First Avenue, που χτίστηκε το 1984, τράβηξε την προσοχή του νυν προέδρου των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με τη New York Post, ήταν έναν από τους πρώτους ουρανοξύστες με διαμερίσματα στο Μανχάταν και ένα από τα πρώτα κτίρια που επιοκεντρωνόταν το σχεδιασμό ως σημείο πολυτέλειας. Ο αρχιτέκτονας δήλωσε στο TRD, σε σχετικό ντοκιμαντέρ τότε, πως η συνάντησή του με τον κ. Τραμπ «άλλαξε την πορεία της ζωής μου για πάντα».

«Είχε σπουδαία αίσθηση του σχεδίου και μου άρεσε» ανέφερε από την πλευρά του ο κ. Τραμπ στο TRD το 2012. «Ηταν ένας νέος άντρας. Πήγα επάνω στο γραφείο, τον είδα και άρχισα να του δίνω δουλειά», πρόσθεσε.

Η συνεργασία τους εντυπωσιακά αύξησε την αναγνωρισιμότητα του Κ. Κονδύλη στην πόλη, ενώ δεν έλειψαν και οι αντιδράσεις. Οπως στα τέλη του ’90 όταν ο προτεινόμενος να έχει 90 ορόφους Trump World Tower προκάλεσε την αντίδραση κοινοτικών ομάδων και του ΟΗΕ που δεν ήθελε το κτίριο να ξεπερνά το ύψος των κεντρικών του γραφείων εκεί κοντά.

Ο Κώστας Κονδύλης επίσης σχεδίασε το Trump International Hotel and Tower και αρκετά κτίρια στο Trump Place.

Περήφανος για την ελληνική του καταγωγή

Ο διεθνούς φήμης αρχιτέκτονας είχε μιλήσει στον «Ε.Κ.» για την εργασία του, είχε δηλώσει υπερήφανος για την ελληνική καταγωγή του και είχε δώσει συμβουλές στους νέους.

«Αισθάνομαι πάρα πολύ υπερήφανος που κατάγομαι από την Ελλάδα και με συγκινεί πάρα πολύ, όταν με πλησιάζουν Ελληνες και μπορώ κάτι να κάνω γι αυτούς. Με ενθουσιάζει πάντα όταν βρίσκομαι κοντά σε Ελληνες. Η Ελλάδα είναι πάντα στην ψυχή μου και οφείλω πολλά στον ελληνικό πολιτισμό», είχε πει.

Σε ερώτηση ποια συμβουλή θα έδινε στους νέους της Ομογένειας για να επιτύχουν στη ζωή τους, ο κ. Κονδύλης απάντησε: «Να έχουν όνειρα και να βρουν τις δυνατότητες και το ταλέντο που έχουν μέσα τους. Να δουν, πού είναι η δύναμη μέσα τους και να την εκμεταλλευθούν για να προχωρήσουν και να επιτύχουν».

Είχε μιλήσει στον «Ε.Κ.» μετά από ομιλία που έκανε προσκεκλημένος των Νέων Επαγγελματιών του Ελληνοαμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου στο Ελληνικό Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών στο Μανχάταν.

Building Stories from Reputation Line / Shiko Ohana on Vimeo.

Παραδέχτηκε ότι πολλές φορές τον βοήθησαν οι διάφορες συγκυρίες. Ο ίδιος είχε από μικρός ταλέντο στο σχέδιο και ήταν η μητέρα του εκείνη η οποία τον κατεύθυνε προς την αρχιτεκτονική.

Σε άλλη ερώτηση, εάν έχει επηρεαστεί στα έργα του, από την ελληνική τέχνη, ο κ. Κονδύλης αναφέρθηκε στην αρχιτεκτονική των ελληνικών νησιών και ιδιαίτερα των Κυκλάδων. Τόνισε δε, ότι η αρχιτεκτονική αυτή, με το συνδυασμό του λευκού με το μπλε, είναι στοιχείο της έμπνευσής του το οποίο δεν το αντιγράφει, αλλά το έχει στο μυαλό του, προσπαθεί δε την αίσθηση με το φως που έχει η Ελλάδα, να τη φέρνει στα κτίριά του.

Αστειευόμενος ο κ. Κονδύλης είπε ότι δεν ήθελε να χρησιμοποιήσει ολόκληρο το όνομα Κωνσταντίνος, «γιατί έχει πολύ μεγαλοπρέπεια».