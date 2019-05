Εφυγε από τη ζωή ο ομογενής καθηγητής Ανδρέας Γερολυμάτος

Εφυγε από τη ζωή ο Δρ Ανδρέας Γερολυμάτος (Andre Gerolymatos), καθηγητής Ιστορίας και διευθυντής του «Stavros Niarchos Foundation Centre for Hellenic Studies» (Κέντρο Ελληνικών Σπουδών Ιδρυμα Σταύρος Νιάρχος) στο Simon Fraser University του Καναδά.

Ο Δρ Γερολυμάτος απεβίωσε μετά από μάχη με επιθετική μορφή καρκίνου του εγκεφάλου.

Υπήρξε συνεργάτης του «Εθνικού Κήρυκα», καθώς έγραφε για την αγγλική μας έκδοση «The National Herald», ενώ το βιβλίο του «An International Civil War Greece 1943-1949» (Εμφύλιος – Ελλάδα 1943-1949, ένας διεθνής πόλεμος, Yale University Press και Διόπτρα), είχε παρουσιαστεί στα γραφεία μας στη Νέα Υόρκη, το 2016.

Ο πρόεδρος της ΝΔ, Κυριάκος Μητσοτάκης, όταν πληροφορήθηκε τον θάνατο του ομογενή ακαδημαϊκού και συγγραφέα, εξέφρασε την βαθιά του θλίψη για την απώλεια του Δρ Γερολυμάτου και τα ειλικρινή συλλυπητήριά του στους οικείους του.

Ο κ. Μητσοτάκης έκανε λόγο για έναν από τους μεγάλους Ελληνες πνευματικούς ανθρώπους της Διασποράς, με σημαντική προσφορά στην Ελλάδα.

Σημειώνεται ότι το 2012 ο κ. Μητσοτάκης ήταν ομιλητής σε εκδήλωση που είχε διοργανώσει το Ελληνικό Προξενείο στο Βανκούβερ και το «Stavros Niarchos Foundation Center for Hellenic Studies» του Simon Fraser University στον Καναδά.

Ο Δρ Ανδρέας Γερολυμάτος ήταν επίσης επισκέπτης καθηγητής στο Τμήμα Ιστορίας του Πανεπιστημίου Νανκάι της Κίνας, ενώ υπήρξε μέλος του Καναδικού Συμβουλευτικού Σώματος για θέματα εθνικής ασφάλειας.

Στο συγγραφικό έργο του πραγματευόταν ζητήματα που αφορούν την ελληνική Ιστορία, ενώ κείμενά του έχουν δημοσιευτεί σε περιοδικά στρατιωτικών σπουδών, διπλωματίας και κατασκοπείας.

Μεταξύ άλλων, συνέγγραψε τα βιβλία «An International Civil War Greece 1943-1949» (Εμφύλιος – Ελλάδα 1943-1949, ένας διεθνής πόλεμος, Yale University Press και Διόπτρα), «Castles Made of Sand: A Century of Anglo-American Espionage and Intervention in the Middle East» (St. Martin’s Press, 2010), το οποίο έχει μεταφραστεί στα αραβικά, με επιπλέον τρία κεφάλαια (All Prints Publishers, 2012), «Κόκκινη Ακρόπολη, Μαύρος Τρόμος: Από την Αντίσταση στον Εμφύλιο, 1943-1949» (Κοχλίας, 2005), «Κατασκοπεία στην Αρχαία Ελλάδα» (Κάκτος, 2001) και «Guerrilla Warfare and Espionage in Greece, 1940-1944» (Pella Publishing Co., 1992).

Ο Δρ Γερολυμάτος είχε λάβει πολλά βραβεία και τιμητικές διακρίσεις, όπως τον Χρυσό Σταυρό του Τάγματος του Φοίνικος της Ελληνικής Δημοκρατίας για τη συνεισφορά του στον ελληνικό πολιτισμό (2011), το Μετάλλιο του Αδαμάντινου Ιωβηλαίου της βασίλισσας Ελισάβετ ως αναγνώριση της σημαντικής συμβολής του στην εθνική ασφάλεια του Καναδά (2012) και το Προεδρικό Βραβείο του Πανεπιστημίου Simon Fraser για τις υπηρεσίες του στο Πανεπιστήμιο μέσω της συμμετοχής του στο δημόσιο γίγνεσθαι και της σχέσης του με τα ΜΜΕ (2012).