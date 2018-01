Απεβίωσε ο πρώην ύπατος πρόεδρος της AHEPA Γκας Τζέιμς στα 79 του χρόνια

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. Απεβίωσε ο πρώην ύπατος πρόεδρος της AHEPA, Γκας Τζέιμς (Gus J. James) από το Νόρφολκ της Βιρτζίνια, στην ηλικία των 79 ετών, ανέφερε σε ανακοίνωση ο εκτελεστικός διευθυντής της Οργάνωσης, Βασίλης Μωσαΐδης, σύμφωνα με τις οδηγίες του ύπατου προέδρου, Καρλ Χόλιστερ.

Οπως επεσήμανε ο κ. Μωσαΐδης:

Ο αδερφός Γκας ήταν μέλος της AHEPA Robert E. Lee Chapter 122, του Norfolk, VA. Υπηρέτησε σε κάθε εκλόγιμη θέση της District 3 και του Chapter 122, πριν καταστεί ενεργός σε εθνικό επίπεδο ως ανώτερος μέλος. Το 2005 εκλέχτηκε ύπατος πρόεδρος κατά το Συνέδριο της Βοστώνης και υπηρέτησε στη θέση αυτή για δύο συνεχείς θητείες.

Ως ύπατος πρόεδρος, ο αδερφός Τζέιμς ξεκίνησε μία στρατηγική ώστε να διασφαλίσει να συμπεριληφθεί η Ελλάδα στο πρόγραμμα Visa Waiver, κάτι που κατέστη πραγματικότητα το 2010. Επιπρόσθετα, υπό τη διοίκησή του, έλαβε μορφή αυτό που εξελίχθηκε σε AHEPA Capitol Hill Day κάθε χρόνο καθώς και το AHEPA Congressional Banquet.

Ακόμη δημιούργησε την εκστρατεία «Φωνή του Ελληνισμού» (Voice of Hellenism) με την οποία η AHEPA μνημόνευε την αριστεία στην προώθηση του Ελληνισμού ανά τον Κόσμο. Ο ίδιος ανέδειξε τα επιτεύγματα της AHEPA με την παραγωγή του βίντεο για την 85η επέτειό της.

Κατά τη διάρκεια της διετούς διοίκησής του, η AHEPA διέθεσε περί τα 200.000 δολ. για υποτροφίες και προώθηση της εκπαίδευσης. Ηταν υποστηρικτής των Ελληνικών θεμάτων και ταξίδεψε ανά τη χώρα προωθώντας το έργο που κάνει η AHEPA.

Είχε γεννηθεί ως Κώστας Γιάνγκου Γιασεμής (Kostas Yiangou Yiassemis) στην Κύπρο το 1938. Με την οικογένεια του μετανάστευσε στις ΗΠΑ όταν ήταν 7 ετών. Αποφοίτησε από το William and Mary School of Law το 1966. Ο Γκας αναδείχθηκε στις τάξεις της νομικής εταιρίας Kaufman & Canoles όπου τελικά έγινε Managing Partner, President και Chairman of the Board, πριν συνταξιοδοτηθεί.

Ηταν ενεργό μέλος της κοινότητας της εκκλησίας του Ευαγγελισμού στο Norfolk, έχοντας υπηρετήσει ως πρόεδρος της κοινότητας για 8 διαφορετικές θητείες. Ως πρόεδρος του ταμείου για την κατασκευή, επέβλεψε την ολοκλήρωση ενός πρόσθετου κέντρου για την κοινότητα, αξίας 2 εκατ. δολ.

Υπηρέτησε επίσης σε πολλές ακόμη οργανώσεις και θέσεις όπως: Commissioner στο Norfolk Airport Authority, μέλος του Board of Directors των Towne Point Club, Sentera Advisory board, Hampton Roads Chamber of Commerce και άλλα.

Καταλυπεί τη σύζυγό του, Helen N. Alexion και τις δύο κόρες του, Mary-Margaret και Nicole, καθώς και τον γαμπρό του, George Phillips και έναν εγγονό.

Η σορός του θα εκτεθεί για προσκύνημα την Παρασκευή 5 Ιανουαρίου από τις 6:30 έως τις 8 το απόγευμα στο HD Oliver Funeral, 2002 Laskin Rd, Virginia Beach, VA 23454, http://www.hdoliver.com.

Η κηδεία θα γίνει το Σάββατο, 6 Ιανουαρίου στη 1 μ.μ. στον Ευαγγελισμό, 7220 Granby Street, Norfolk, VA 23505.

Αντί στεφάνων και λουλουδιών ή οικογένεια ζήτησε να γίνουν δωρεές στο AHEPA Charitable Foundation (a 501 c 3 entity), και να αποσταλλούν στο Order of AHEPA. 1909 Q Street, NW, Suite 500, Washington, DC 20009.

Αιωνία του η μνήμη…