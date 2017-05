Απεβίωσε στα 69 του χρόνια o Γκρεκ Ολμαν (Gregg Allman) της «Allman Brothers Band» (βίντεο)

ΣΑΒΑΝΑ, ΤΖΟΡΤΖΙΑ (AP). Ενας μουσικός θρύλος, ο Γκρεκ Ολμαν (Gregg Allman), της «Allman Brothers Band» και του «Southern rock», απεβίωσε στα 69 του χρόνια. Ο Ολμαν πέθανε το Σάββατο, στην οικία του στη Σαβάνα, δήλωσε ο υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων, Κεν Ουενστάιν.

Ο Ολμαν είχε ακυρώσεις το 2016 ορισμένες εμφανίσεις του και ανακοίνωσε στις 5 Αυγούστου ότι «βρισκόταν υπό ιατρική φροντίδα στην Mayo Clinic» λόγω «σοβαρών θεμάτων υγείας». Αργότερα, πέρυσι, ακύρωσε και άλλες εμφανίσεις επικαλούμενος ένα πρόβλημα με τον λαιμό του. Και τελικά τον Μάρτιο του 2017 ακύρωσε εμφανίσεις για το υπόλοιπο της χρονιάς.

Born in Nashville, Tennessee, the rock star known for his long blond hair was raised in Florida by a single mother after his father was shot to death. Allman idolized his older brother, Duane, eventually joining a series of bands with him. Together they formed the nucleus of The Allman Brothers Band.

Γεννημένος στο Νάσβιλ του Τενεσί, ο αστέρας της ροκ, γνωστός για τα μακριά του ξανθά μαλλιά, μεγάλωσε στην Φλόριδα με την μητέρα του, καθώς ο πατέρας του είχε σκοτωθεί σε περιστατικό με πυροβολισμούς. Ο Ολμαν, είχε ως πρότυπο τον μεγάλο του αδερφό, Ντουάν και βρέθηκε σε αρκετά μουσικά σχήματα μαζί του. Μαζί σχημάτισαν τον πυρήνα της «Allman Brothers Band».

Τραγούδια όπως το «Whipping Post», «’Ramblin’ Man» και «Midnight Rider» βοήθησαν να καθορίσουν αυτό που έγινε γνωστό ως «Southern rock» και έδωσε ευκαιρίες για αστέρες όπως ο Lynyrd Skynyrd και την Marshall Tucker Band.