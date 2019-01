«Απόλυτο χάσιμο χρόνου» η συνάντησή του με τους Δημοκρατικούς ανέφερε ο Τραμπ αφού αποχώρησε

ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι η συνάντησή του με τους Δημοκρατικούς ηγέτες στο Κογκρέσο που είχε στόχο τον τερματισμό της αναστολής λειτουργίας του ομοσπονδιακού κράτους ήταν «ένα απόλυτο χάσιμο χρόνου».

«Ρώτησα τι θα συμβεί σε 30 μέρες αν γρήγορα επαναφέρω τη λειτουργία, πρόκειται να εγκρίνετε την Ασφάλεια των Συνόρων, που περιλαμβάνει ένα Τείχος ή ένα Τείχος από χάλυβα; Η Νάνσι είπε ΟΧΙ. Είπα χαίρετε, τίποτα άλλο δεν έχει αποτέλεσμα», έγραψε ο Τραμπ στο twitter.

Just left a meeting with Chuck and Nancy, a total waste of time. I asked what is going to happen in 30 days if I quickly open things up, are you going to approve Border Security which includes a Wall or Steel Barrier? Nancy said, NO. I said bye-bye, nothing else works!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 Ιανουαρίου 2019