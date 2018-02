Απόσπαση κομματιών κινητήρα στον αέρα σε αεροσκάφος της United Airlines (βίντεο)

0 SHARES Share Tweet

ΧΟΝΟΛΟΥΛΟΥ. Για την «πιο τρομακτική πτήση της ζωής της» έκανε λόγο επιβάτης του Boeing 777 της πτήσης «UA1175» από το Σαν Φρανσίσκο στη Χαβάη, καθώς έβλεπε κομμάτια να φεύγουν από έναν κινητήρα του αεροσκάφους, όσο αυτό ήταν στον αέρα, σύμφωνα με τη Guardian.

Το αεροπλάνο της United Airlines αναγκάστηκε σε προσγείωση έκτακτης ανάγκης, ενώ φωτογραφίες και βίντεο αναρτήθηκαν από τους επιβάτες Erik Haddad, Maria Falaschi και Haley Ebert στο Twitter τους.

#ua1175 so glad we are all safe after our emergency landing. pic.twitter.com/bltAPWzYhn — Haley Ebert (@haleylora) February 13, 2018

for those fellow flight enthusiasts wanting to see more detail #ua1175 pic.twitter.com/SvADgjWgIK — Erik Haddad (@erikhaddad) February 14, 2018

Το «δράμα» στην πτήση ξεκίνησε όταν ακούστηκε ένας δυνατός θόρυβος περί τα 35 λεπτά πριν το αεροπλάνο τύπου Boeing 777-222 προσγειωθεί στη Χονολουλού. Οι πιλότοι άμεσα έστειλαν σήμα και αναγκάστηκαν σε προσγείωση έκτακτης ανάγκης.

Ο μηχανικός της Google Erik Haddad, επιβάτης της πτήσης, ο οποίος είχε άμεση «θέα» με τον κινητήρα, παρέμεινε μάλλον ψύχραιμος, καθώς έβγαλε φωτογραφίες και βίντεο που ανήρτησε στο Twitter. «Δεν βλέπω κάτι γι αυτό στο εγχειρίδιο».

I don’t see anything about this in the manual ✈#ua1175 pic.twitter.com/yTECg9fxZw — Erik Haddad (@erikhaddad) February 13, 2018

Μία ακόμη επιβάτης, η Maria Falaschi, που ανήρτησε επίσης μία σειρά από φωτογραφίες, έκανε λόγο για την «πιο τρομακτική πτήση της ζωής της».

Σε ανακοίνωσή της η «United Airlines» ανέφερε ότι η πτήση προσγειώθηκε με ασφάλεια, μετά από πρόβλημα με τον κινητήρα «2». Υπήρξε εφαρμογή όλων των απαραίτητων πρωτοκόλλων.

Ακόμη η εταιρία επεσήμανε πως «συνεργάζεται πλήρως» στις έρευνες με την Federal Aviation Administration και το National Transportation Safety Board.

Η United είπε στο Business Insider ότι το αεροσκάφος αγοράστηκε το 1994, κάτι που το καθιστά ένα από τα πρώτα 777s που πωλήθηκαν.