Από ένα τροχαίο που θα μπορούσε να στοιχίσει τη ζωή της… στα σκαλιά της εκκλησίας ο ομογενής Nicholas και η Jennifer

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. Μία κρύα νύχτα του χειμώνα, το 2013, ένα παγωμένο σημείο του δρόμου, το οποίο θα μπορούσε να προκαλέσει ένα μοιραίο ατύχημα, αποτέλεσε αντίθετα την αιτία για την αρχή μίας ιστορίας αγάπης. Η δραματική συνάντηση του Ελληνοαμερικανού, Nicholas Angelus και της μέλλουσας συζύγου του, Jennifer Lind, φιλοξενήθηκε στη «New York Times» υπό τον τίτλο “When They Met, She Was a Wreck. So Was He.”

Η κ. Lind είπε στη «ΝΥΤ»: «Οδηγούσα προς το σπίτι, από ένα εορταστικό δείπνο σε γραφείο, από το Parsippany, της Νέας Ιερσέης, στο River Vale, μία γνωστή διαδρομή, την οποία κάνω για δύο χρόνια τώρα. Καθώς άκουγα το ‘Dark Horse’ της Katy Perry (στίχους όπως ‘κάνε με την Αφροδίτη σου’ -λίγη ελληνική ειρωνία προέκυψε αργότερα- το τιμόνι μου άρχισε να τρέμει. Ο δρόμος έλαμπε και όση ώρα μου πήρε να δω τι έδειχνε η θερμοκρασία -31 βαθμούς- συνειδητοποίησα πως δεν ήταν νερό στο δρόμο. Πανικοβλήθηκα. Ξαφνικά…έχασα τον έλεγχο. Τρόμος και φόβος με κατέβαλαν καθώς χωρίς βοήθεια γλιστρούρα στο δρόμο. Αρχισα να ουρλιάζω. Η πόρτα του συνοδηγού χτύπησε στα δεξιά στις μπάρες του δρόμου. Σαν συγκρουόμενο άρχισα να στριφογυρίζω…».

Η ίδια πρόσθεσε: «Είδα από το παράθυρο του συνοδηγού. Φώτα πλησίαζαν. Το μόνο που μπορούσα ήταν να ουρλιάξω, παρακαλώ όχι, παρακαλώ όχι! Αλλά τα φώτα πλησίασαν και πριν το καταλάβω ΜΠΟΥΜ!Το όχημά μου άρχισε να περιφέρεται. ΜΠΟΥΜ. Ξανά. Τελικά, σταμάτησαν να περιστρέφομαι και είδα εμπρός μου ένα ‘τοίχο’ από φώτα που έρχονταν. Η μυρωδιά του καπνού γέμισε το αυτοκίνητο και πανικοβλήθηκα, σκεπτόμενη πως έχει πιάσει φωτιά. Αλλά δεν μπορούσε να βγω. Και οι δύο πόρτες είχαν στραπατσαριστεί και κολλήσει. Ο φόβος με κατέβαλε. Ξαφνικά η πόρτα μου άνοιξε διάπλατα. ‘Είσαι ΟΚ;!Χτύπησες;!’ Πετάχτηκα έξω από το αυτοκίνητό μου. Ο φόβος, το ένστικτο…Ξέσπασα στη μέση της λεωφόρου».

Η κ. Lind είπε ακόμη πως «ο άντρας που άνοιξε την πόρτα προσπάθησε να με ηρεμήσει καθώς έκλαιγα. Γύρισα και είδα τα οχήματα που ήταν στραμμένα προς το μέρος μου…(σ.σ. ακόμη) ήταν δύο αυτοκίνητα, ένα μαύρο και ένα λευκό, σαν το γιν και το γιανγκ, τέλεια τοποθετημένα το ένα δίπλα στο άλλο, και τα δύο προς την αντίθετη κατεύθυνση και με τα φώτα να φτάνουν όσο μακριά μπορούσα να δω. Σύντομα αρκετοί αστυνομικοί ήρθαν. Εκλεισαν το ρεύμα από τον Interstate 287 στον Route 80. Ο δρόμος ήταν κλειστός για μία ώρα. Το σημείο αποκλείστηκε και ένιωσα πιο ασφαλής…Περπατήσαμε και πήρα το σήκωσα το σήμερα από το Ford Taurus από το έδαφος. Ενα κομμάτι για να θυμάμαι πόσο τυχερή ήμουν. Επειτα μου είπαν να ευχαριστήσω τον οδηγό του άλλου αυτοκινήτου. Σταθείτε, πρέπει να ευχαριστήσω τον τύπο που με χτύπησε; Ο αστυνομικός μου είπε πως αν δεν ήταν αυτός δεν θα ήμουν ζωντανή. Και δεν θα έγραφα αυτή την ιστορία σήμερα.

»Ο ξένος, ο οποίος αργότερα έμαθα πως ήταν ο Nicholas Angelus, ήταν τότε ένας εθελοντής πυροσβέστης στο Hopewell, Ν.Ι. Τράβηξε χειρόφρενο για να αποκτήσει περισσότερο έλεγχο του οχήματός του και αντί να με εμβολίσει, πλάγιασε το όχημα. Επίσης άμεσα άναψε τα φώτα προειδοποίησης και πάτησε την κόρνα για να ειδοποιήσει τα άλλα οχήματα και τα φορτηγά πίσω του. Επειτα βγήκε γρήγορα από το αυτοκίνητό του για να τρέξει προς εμένα για βοήθεια. Και τα δύο αυτοκίνητα είχαν καταστραφεί.

»Η οικογένειά μου, σύντομα έφτασε στο σημείο του ατυχήματος. Προσφερθήκαμε να πάμε τον Nicholas σπίτι. Κατέστρεψα το αυτοκίνητό του και μου έσωσε τη ζωή. Ηταν το ελάχιστο που μπορούσαμε να κάνουμε. Ο Nicholas, έμαθα αργότερα, είπε στο φίλο, όπου έμεινε εκείνο το βράδυ πως επρόκειτο να με βγάλει ραντεβού. Την επόμενη ημέρα ο Nicholas με κάλεσε στο κινητό μου να δει αν ήμουν καλά. Του το έκλεισα μετά από 30 δευτερόλεπτα. Ημουν τόσο νευρική, ανησυχούσα πως πρόκειται να μου κάνει μήνυση. Αλλά συνέχισε να καλεί, επειδή νοιαζόταν. Καταλήξαμε να μιλάμε για ώρες και λόγω αυτών των συνεχών τηλφωνημάτων γνωρίσαμε ο ένας τον άλλο.

»Βγήκαμε το πρώτο μας ραντεβού στις 30 Δεκεμβρίου, περί τις τρεις εβδομάδες έπειτα. Επειδή κανείς μας δεν είχε ακόμη αυτοκίνητο, συναντηθήκαμε στο Μανχάταν. Πήρα το λεωφορείο, εκείνος το τρένο».

Η κ. Lind κατέληξε: «Εύχομαι να μπορούσα να ‘φτάσω’ σε κάθε έναν από τους απογοητευμένους οδηγούς και επιβάτες που κόλλησαν στην κίνηση εκείνο το βράδυ. Αν ήξεραν μόνο την μαγεία που προέκυψε από εκείνο το τρομακτικό ατύχημα, ίσως να αναθεωρούσαν την πίστη για τη δύναμη της αγάπης. Ποτέ δεν ξέρεις ποιος είναι έτοιμος να ανοίξει την πόρτα για εσένα και να αλλάξει τη ζωή σου για πάντα».

Ο Nicholas Angelus, είναι assistant manager στο Banchetto Feast, ένα εστιατόριο στο Nanuet, NY και εθελοντής πυροσβέστης τώρα στο Spring Valley, NY. Εχουν παντρευτεί με την Jennifer Lind, associate trade marketing manager στη DanoneWave για τα γιαούρτια Oikos και Danimals. Ο γάμος έγινε στις 14 Οκτωβρίου του 2017.

Οσο για το γαμήλιο ταξίδι; Πήγαν στην Ελλάδα.