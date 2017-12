Από 21 Δεκεμβρίου 2017 ψηφίζουμε # Γιάννης Αντετοκούνμπο NBA Vote 2018

Στις 21 Δεκεμβρίου θα ξεκινήσει η ψηφοφορία των φιλάθλων εν όψει του 67ου ετήσιου All Star Game του NBA, που θα διεξαχθεί στις 18 Φεβρουαρίου στο Λος Αντζελες. Η βορειοαμερικανική λίγκα ενημέρωσε για τις λεπτομέρειες ως προς τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας. Συγκεκριμένα, από τις 21 Δεκεμβρίου οι φίλαθλοι θα έχουν δικαίωμα ψήφου μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα του NBA και την εφαρμογή που ετοίμασε η λίγκα ειδικά για τον ετήσιο αγώνα επίλεκτων της κορυφαίας λίγκας του κόσμου. Από τα Χριστούγεννα, ο κόσμος θα μπορεί να ψηφίσει μέσω των social media με τα γνωστά hastags (# Γιάννης Αντετοκούνμπο NBA Vote 2018). Ο καθένας θα έχει δικαίωμα για μία ψήφο ανά ημέρα στο NBA.com και στην ειδική εφαρμογή, ενώ μέσω των social media θα μπορεί να ψηφίσει δέκα φορές ανά 24ωρο. Καινούργιο στοιχείο στην ψηφοφορία είναι πως οι ψήφοι θα μετράνε διπλές σε επιλεγμένες ημέρες (31/12, 4/1, 11/1, 12/1 και 15/1). Εν τέλει, τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας του κοινού θα μετρήσουν κατά 50% στο τελικό αποτέλεσμα, ενώ 25% συμμετοχή θα έχουν οι παίκτες του NBA και άλλο 25% οι δημοσιογράφοι. Αλλη μία αλλαγή στο φετινό All Star Game είναι πως οι παίκτες δεν θα χωριστούν σε Ανατολή και Δύση, αλλά εκείνοι με τις περισσότερους ψήφους θα διαλέξουν τους συμπαίκτες του στη βασική πεντάδα από τους υπόλοιπους της κορυφαίας δεκάδας. Οι επιλογές των δύο αρχηγών θα γίνουν γνωστές στις 25 Ιανουαρίου. Οσον αφορά στις ψήφους από την Ελλάδα, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αναμένεται να κυριαρχήσει. Σε συνδυασμό με τη λατρεία των φιλάθλων των ΗΠΑ για τον «Greek Freak», ο 23άχρονος πόιντ φόργουορντ θα διεκδικήσει με αξιώσεις την παρουσία του στο All Star Game για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά.