Αρθρο του Ερντογάν στην «WSJ» για την εισβολή στη Συρία

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. Σε άρθρο του, υπό τον τίτλο «Turkey Is Stepping Up Where Others Fail to Act», το οποίο δημοσίευσε η εφημερίδα «Wall Street Journal», ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν προσπαθεί να δικαιολογηθεί για την εισβολή στην Συρία, προβάλλοντας το προσφυγικό πρόβλημα και όχι τον στόχο του να εξολοθρεύσει το κουρδικό στοιχείο από τα βόρεια σύνορα της γειτονικής του χώρας.

Ο Τούρκος Πρόεδρος, υπογραμμίζοντας τις προσφυγικές ροές από τη Συρία, τη βία και την αστάθεια, έγραψε ότι «μας έφεραν στο όριο της ανοχής μας» και πως «καμία χώρα δεν έχει αισθανθεί τον πόνο της ανθρωπιστικής κρίσης όσο η Τουρκία από τότε που άρχισε ο εμφύλιος πόλεμος στη Συρία το 2011».

Υποστηρίζει ότι η διεθνής κοινότητα αγνόησε τις επανειλημμένες προειδοποιήσεις της Τουρκίας για την αδυναμία της να αντιμετωπίσει το πρόβλημα των 3,6 εκατομμυρίων προσφύγων, χωρίς διεθνή υποστήριξη. Τα χρήματα που εισέπραξε δεν του αρκούν.

«Η κυβέρνησή μου κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η διεθνής κοινότητα δεν πρόκειται να δράσει, γι’ αυτό αναπτύξαμε ένα σχέδιο για τη Βόρεια Συρία», λέει ο Ερντογάν. «Εάν δεν υπάρξει εναλλακτικό σχέδιο για την αντιμετώπιση της κρίσης των προσφύγων, η διεθνής κοινότητα πρέπει, είτε να ενταχθεί στις προσπάθειές μας, είτε να αρχίσει να δέχεται πρόσφυγες».

Στο άρθρο, ο Ταγίπ Ερντογάν κατακρίνει αρκετές ευρωπαϊκές χώρες για την αποτυχία τους να σταματήσουν την εισροή ξένων τρομοκρατικών μαχητών το 2014 και το 2015.

«Ισως η κυβέρνηση μιας συγκεκριμένης ευρωπαϊκής χώρας, την οποία δεν θα ονομάσω, θα ήθελε να εξηγήσει στον κόσμο πώς ένας από τους υπηκόους της μπορούσε να επιβιβαστεί σε πτήση στην Κωνσταντινούπολη το 2014 με πυρομαχικά στις αποσκευές του».

«Ομοίως, η Γαλλία έχει εμποδίσει τις πωλήσεις όπλων στην Τουρκία, αλλά γιατί αγνόησε τις επαναλαμβανόμενες έγκαιρες προειδοποιήσεις για επικείμενες τρομοκρατικές επιθέσεις», πρόσθεσε.

Για τις επικρίσεις του Αραβικού Συνδέσμου στην τουρκική επιχείρηση, ο Ερντογάν είπε ότι αυτές δεν αντικατοπτρίζουν τις πραγματικές απόψεις και τα συναισθήματα του αραβικού λαού. Ο Αραβικός Σύνδεσμος «δεν έχει καμία νομιμότητα», είπε.

«Η επιχείρηση ‘Πηγή Ειρήνης’ αντιπροσωπεύει μια δεύτερη ευκαιρία να βοηθήσει η διεθνής κοινότητα την Τουρκία να θέσει τέλος σε πολέμους στη Συρία και να αποκαταστήσει την ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή. Η ΕΕ και ο Κόσμος θα πρέπει να στηρίξουν την Τουρκία στην προσπάθειά της αυτή», κατέληγε ο Ταγίπ Ερντογάν.

Σε άλλο σημείο του άρθρου του, ο Τούρκος Πρόεδρος υποστήριξε ότι η χώρα του θα εμποδίσει τους μαχητές της οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος (ISIS) να φύγουν από τη Βορειοανατολική Συρία: «Θα διασφαλίσουμε ότι κανένας μαχητής του ΙΚ δεν θα μπορέσει να φύγει από τη Βορειοανατολική Συρία», γράφει.

Ο Τούρκος Πρόεδρος επιδιώκει με τον τρόπο αυτό να κατευνάσει τις ανησυχίες των Δυτικών, οι οποίοι εκφράζουν φόβους για ενδεχόμενη ανάκαμψη του ΙΚ και για φυγή των μαχητών του που κρατούνται από την κουρδική πολιτοφυλακή Μονάδες Προστασίας του Λαού (YPG), η οποία είναι ο στόχος της επίθεσης που έχει εξαπολύσει η Αγκυρα.

«Είμαστε έτοιμοι να συνεργαστούμε με τις χώρες προέλευσης και τις διεθνείς οργανώσεις για την αποκατάσταση των γυναικών και των παιδιών ξένων τρομοκρατών μαχητών», πρόσθεσε.