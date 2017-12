ΕΛΙΖΑ, μία οργάνωση πρόληψης κατά της κακοποίησης παιδιών (βίντεο)

ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κήρυκα). Το ΕΛΙΖΑ είναι μια Μη Κυβερνητική Οργάνωση που στόχο έχει να προλαμβάνεται το φαινόμενο της παιδικής κακοποίησης ή παραμέλησης προτού εμφανιστεί, η προστασία όσων παιδιών βρίσκονται σε κίνδυνο και η παροχή εξατομικευμένης θεραπείας σε παιδιά που βίωσαν κακοποίηση ή παραμέληση.

Ο «Ε.Κ.» είχε παρουσιάσει εκτενώς την οργάνωση πριν από έναν ακριβώς χρόνο αλλά λόγω των ημερών, κατά τις οποίες κυριαρχεί η αγάπη και η αλληλεγγύη θέλαμε να υπενθυμίσουμε την ιστορία της Ελίζας, αλλά και τις νεότερες δράσεις της οργάνωσης.

Υπήρξε και ένας ακόμη ιδιαίτερος λόγος άλλωστε, αφού η ιδρύτρια της οργάνωσης κ. Μαρίνα Καρέλλα, μαζί με την διοικητική διευθύντρια κ. Αφροδίτη Στάθη επισκέφτηκαν τα γραφεία του «Ε.Κ.» στην Αθήνα για μία φιλική συνομιλία.

Η ιστορία της Ελίζας (Elisa Izquierdo, 1989-1995) είναι μια αληθινή ιστορία ενός παιδιού που δεν πρόλαβε να ζήσει. Η υπόθεση χαρακτηρίστηκε από τις Αρχές σαν «η χειρότερη περίπτωση παιδικής κακοποίησης που είχαν δει ποτέ» και ο χαμός της 6χρονης το 1995 στη Νέα Υόρκη συγκλόνισε την αμερικανική γνώμη, όταν πέθανε κακοποιημένη από την μητέρα της.

Στην Ελλάδα, η αληθινή ιστορία της Ελίζας είναι η αφορμή για μια πρωτοβουλία δράσης. Η Μαρίνα Καρέλλα και ο σύζυγός της, Πρίγκιπας Μιχαήλ, οι οποίοι είχαν αναλάβει την οικονομική στήριξη της Ελίζας στην Αμερική, το 2008, ηγούνται της πρωτοβουλίας για την ίδρυση του μη κερδοσκοπικού σωματείου ΕΛΙΖΑ.

Εκτοτε, το ΕΛΙΖΑ συνιστά μια από τις ελάχιστες εξειδικευμένες Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις στην Ελλάδα που ασχολούνται με την προστασία και προαγωγή των δικαιωμάτων των παιδιών που έχουν υποστεί ή κινδυνεύουν να υποστούν κακοποίηση ή παραμέληση, και η μόνη που δίνει έμφαση στην προσχολική ηλικία.

Ενα στα 2 παιδιά έχει πέσει θύμα τουλάχιστον ανεπιθύμητης σωματικής βίας, 1 στα 5 παιδιά σε περιστατικό σεξουαλικής βίας, σχεδόν 3 στα 10 παιδιά δηλώνουν παραμελημένα και 9 στις 10 σοβαρές περιπτώσεις παραμένουν χωρίς διάγνωση, προστασία και αντιμετώπιση.

«Εχω πάψει να εκπλήσσομαι», δήλωσε στον «Ε.Κ.» η κ. Στάθη, «καθώς στη διάρκεια των προγραμμάτων έρχονται άνθρωποι που δεν έχουν ποτέ μιλήσει και εκμυστηρεύονται τη δική τους κακοποίηση. Ο κάθε άνθρωπος έχει και τη δική του ιστορία…».

Η κ. Μαρίνα Καρέλλα μιλώντας στον «Ε.Κ.», είπε ότι «ακούω ότι κάποιος έκανε έτσι… σε ένα παιδί και με πιάνει το στομάχι μου. Κι εγώ και ο σύζυγός μου είμαστε πολύ ευαίσθητοι σε αυτό το θέμα. Πρέπει να καταλάβουμε ότι και αθώα καμιά φορά πειράγματα τραυματίζουν ένα παιδί. Και κυρίως θέλουμε να μην υπάρχει σιωπή από φόβο. Οι γείτονες, οι γιατροί και όσοι γνωρίζουν να μιλάνε. Τότε μπορείς να σώσεις ζωές και χαρακτήρες, βεβαίως γιατί πολλά παιδιά θύματα διαμορφώνουν μετά και αυτά βίαιους χαρακτήρες».

Οι νεότερες δράσεις

Το 2016 ξεκίνησε η πρώτη Πανελλαδική Εκστρατεία κατά της Κακοποίησης Ανηλίκων με κύριους στόχους: Ευαισθητοποίηση και αφύπνιση της κοινωνίας, επιμόρφωση επαγγελματιών που κατ’ οποιονδήποτε τρόπο έρχονται σε επαφή με τα παιδιά, εκπαίδευση των παιδιών, ώστε να αυτοπροστατεύονται από τη σεξουαλική κακοποίηση και στήριξη γονιών με βρέφη και μικρά παιδιά.

Α. «1ο Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης και Αντιμετώπισης της Σωματικής Κακοποίησης με αφετηρία το Νοσοκομείο». Στον πρώτο χρόνο επιμορφώθηκαν πάνω από 1.220 επαγγελματίες υγείας, στην πλειοψηφία τους γιατροί, ενώ παράλληλα πραγματοποιήθηκε για 1η φορά στην Ελλάδα μια αναδρομική έρευνα με επιστημονικά στατιστικά στοιχεία για τα σωματικά κακοποιημένα παιδιά.

Β. «Ασφαλές Αγγιγμα». Είναι ένα καινοτόμο Πρόγραμμα Πρόληψης της Σεξουαλικής Κακοποίησης για παιδιά 5-9 ετών. Η μέθοδος εκπαίδευσης του Προγράμματος προέρχεται από το αντίστοιχο πρόγραμμα του Τhe New York Society for the Prevention of Cruelty to Children (NYSPCC), του πρώτου οργανισμού παγκοσμίως που ασχολήθηκε με το φαινόμενο.

Ο απώτερος στόχος να μάθει στα παιδιά να ξεχωρίζουν το ασφαλές από το μη ασφαλές άγγιγμα, να λένε «όχι» και να προστατεύουν τον εαυτό τους από τη σεξουαλική κακοποίηση. Παράλληλα, στοχεύει στη βελτίωση της γνώσης γονέων και δασκάλων, και στην ενεργοποίηση του ευρύτερου κρατικού μηχανισμού.

Μέχρι σήμερα, με την έγκριση του υπουργείου Παιδείας, έχουν ήδη εκπαιδευτεί ήδη 2.000 παιδιά, 500 δάσκαλοι και 650 γονείς και εντός της επόμενης διετίας στόχος είναι να ενταχθεί σε όλα τα δημόσια σχολεία της Ελλάδας. Αποκλειστικός δωρητής του Προγράμματος είναι το Ιδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Γ. Πρόληψη και Στήριξη των Οικογενειών, όπου 550 γονείς και παιδαγωγοί συμμετείχαν σε ανοιχτές συναντήσεις για θέματα ανατροφής παιδιών προσχολικής ηλικίας.

Ταυτόχρονα, λειτουργεί στο κέντρο της Αθήνας, σε συνεργασία με την οργάνωση «ένα παιδί, ένας κόσμος» λειτουργεί και συμβουλευτικό κέντρο.

Δ. Εκστρατεία στο ευρύ κοινό με τηλεοπτικό σποτ και διεύρυνση δραστηριοτήτων για την ερχόμενη διετία…

Για Τραπεζική Κατάθεση: Σωματείο ΕΛΙΖΑ

Alpha Bank – Αριθ. Λογ/σμου: 115 002 002020047 ΙΒΑΝ: GR 980 1401150115002002020047

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Αριθ. Λογ/σμου: 104 29665226 , ΙΒΑΝ: GR 580 1101040000010429665226

Ερμού & Χριστοπούλου 2, 105 63 Αθήνα Τ. 210 3231704, F. 210 3254144

E-mail info@eliza.org.gr

www.eliza.org.gr

www.facebook.com/ngoELIZA