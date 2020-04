«Ασέβεια» στο θρήνο: Η Αστυνομία εισέβαλε σε κηδεία ομογενούς στην Μελβούρνη

ΜΕΛΒΟΥΡΝΗ. Ομογενής από τη Βικτώρια της Αυστραλίας δήλωσε πως ένιωσε «συντετριμμένη» και σαν εγκληματίας όταν αστυνομικοί με τα υπηρεσιακά τους όπλα διέκοψαν την κηδεία του πατέρα της το σαββατοκύριακο ώστε να επιβάλλουν τους κανόνες της κοινωνικής αποστασιοποίησης.

Η Ελένη Κολοβού (Helen Kolovos) η οποία έθαψε τον πατέρα της το περασμένο Σάββατο, δήλωσε ότι ένιωσε απαρηγόρητη όταν δύο αστυνομικοί μπήκαν στην εκκλησία και ξεκίνησαν να καταμετρούν τους ανθρώπους που παρευρίσκονταν στην κηδεία, τη στιγμή που το φέρετρο ετοιμαζόταν να μεταφερθεί εκτός αυτής.

Σύμφωνα με τους έκτακτους νόμους της πολιτείας, λόγω κορωνοϊού, ο αριθμός όσων παρευρίσκονται σε μια κηδεία δεν πρέπει να ξεπερνάει τους 10 ανθρώπους.

«Είμαστε οικογένεια Ελλήνων και η αποστολή μας (να καλέσουμε μόλις 10 άτομα) ήταν εξαρχής σχεδόν αδύνατη, αλλά το πράξαμε και κυριολεκτικά έπρεπε να επιλέξουμε ανάμεσα στα μέλη της οικογένειάς μας και να τους πούμε ‘εσύ μπορείς να έρθεις’, ενώ ‘εσύ δεν μπορείς’», δήλωσε η κ. Κολοβού στον «Guardian», ο οποίος στον τίτλο του σχετικού ρεπορτάζ χαρακτηρίζει την κίνηση της αστυνομίας ως «εντελώς ασεβή».

Το περιστατικό συνέβη ενώ ο αριθμός των ανθρώπων που δέχονται πρόστιμα λόγω παραβίασης των κανόνων κοινωνικής αποστασιοποίησης από την πολιτειακή αστυνομία αυξάνεται, τη στιγμή που το ποσοστό όσων έχουν προσβληθεί από τον ιό υποχωρεί και εν μέσω ανησυχιών που έχουν εκφραστεί από ποινικολόγους και δικαστικούς πως η εφαρμογή των νόμων γίνεται με ασυνέπεια και λανθασμένο τρόπο, σημειώνει η βρετανική εφημερίδα.

Χαρακτηριστικά, παρά το γεγονός πως η Κολοβού και η οικογένειά της μένουν στο ίδιο σπίτι, επέλεξαν να καθίσουν σε διαφορετικά στασίδια κατά τη διάρκεια της λειτουργίας. Παρ’ όλα αυτά οι αστυνομικοί εισέβαλαν στην εκκλησία τη στιγμή που το φέρετρο του πατέρα της μεταφερόταν έξω.

«Να βλέπεις την αστυνομία να έρχεται σε μια τέτοια στιγμή, μου έσπασε την καρδιά μου σε εκατομμύρια κομμάτια», δήλωσε η κ. Κολοβού. «Τη στιγμή που αποχαιρετούσα για τελευταία φορά τον πατέρα μου, μου στέρησαν αυτή τη στιγμή», είπε.

Η εγγονή του εκλιπόντος, Μπενίτα Κολοβού, άσκησε κριτική στην αστυνομία για την διακοπή της λειτουργίας, ενώ τόνισε και εκείνη πως δεν είχε παραβιαστεί ο κανόνας των 10 ατόμων. «Μας ανάγκασαν να νιώσουμε άσχημα, όταν τα είχαμε κάνει όλα σωστά», ανέφερε η ομογενής δημοσιογράφος. «Ο παππούς ήταν ένας πραγματικός τζέντλεμαν που του άξιζε κάτι καλύτερο».

Yesterday we lost the man who made me who I am. My Papou Dino was always on the right side of history. He believed in human equality. He was naturally suspicious of those in authority, always backed the underdog and absolutely loved an argument. (And he always won). pic.twitter.com/8G5kwDjQ7Q

— Benita Kolovos (@benitakolovos) April 6, 2020