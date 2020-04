Αυξήθηκε κατά 50% η ενδοοικογενειακή βία στην Κύπρο, σε συνθήκες καραντίνας

ΛΕΥΚΩΣΙΑ. Η ενδοοικογενειακή βία στην Κύπρο αυξήθηκε κατά 50% τον Μάρτιο και συνδέεται άμεσα με την επιβολή της απαγόρευσης κυκλοφορίας, ανέφερε οργάνωση που ειδικεύεται στο ζήτημα.

Η Ενωση για την Πρόληψη και την Διαχείριση της Βίας στην Οικογένεια (Association for the Prevention and Handling of Violence in the Family) ανέφερε ότι πραγματοποιήθηκαν σχεδόν 2.100 κλήσεις προς την τηλεφωνική γραμμή βοήθειας τον Μάρτιο, ενώ πάνω από τις μισές έμειναν αναπάντητες καθώς το προσωπικό είχε φόρτο εργασίας.

Σύμφωνα με την ένωση, ο εγκλεισμός λόγω του νέου ιού έχει οδηγήσει στην αύξηση της έντασης, της συχνότητας και της επικινδυνότητας εναντίον των γυναικών και των παιδιών. Επίσης, δίνει τη δυνατότητα στους δράστες να εφευρίσκουν διαφορετικούς τρόπους για να κακοποιούν τα θύματά τους, όπως το να χρησιμοποιούν τα παιδιά για να πιέζουν τη σύζυγο ψυχολογικά, εκτοξεύοντας απειλές για έκθεση στον ιό, αποσπώντας αντικείμενα όπως φάρμακα, μάσκες και αντισηπτικά, ενώ απαγορεύουν στις γυναίκες να προστρέχουν προς αναζήτηση ιατρικής βοήθειας σε περίπτωση που εμφανίζονται συμπτώματα του κορωνοϊού, αναφέρει το τηλεγράφημα του «Associated Press».