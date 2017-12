Αφιέρωμα στον Wael Shawky στη Στέγη Ωνασείου

ΑΘΗΝΑ. Η Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση παρουσιάζει ένα αφιέρωμα στο έργο του Αλεξανδρινού πολυπράγμονα και διεθνούς εμβέλειας εικαστικού, Ουάελ Σόκι (Wael Shawky).

Η παράσταση μουσικού θεάτρου The Song of Roland: The Ababic Version στη Στέγη (διεθνής συμπαραγωγή της Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση) και η τριλογία ταινιών του The Cabaret Crusades στο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, αποδεικνύουν πώς ο Ουαέλ Σόκι χρησιμοποιώντας ποικίλα μέσα -ταινίες, σχέδιο, φωτογραφία και παράσταση-, διερευνά και αναλύει τις πραγματικές και φανταστικές ιστορίες και αφηγήσεις του Αραβικού κόσμου ή αλλιώς πώς ένας καλλιτέχνης μπορεί να αναδιατυπώσει το αφήγημα της Δύσης για τον Αραβικό Κόσμο.

Μέσα σε ένα υπέροχο σκηνικό, σαν μια μεγεθυμένη τεράστια μινιατούρα από εκατοντάδες ψηφίδες που συνθέτουν τους χάρτες του Χαλεπιού, της Βαγδάτης και της Κωνσταντινούπολης, Αραβες μουσικοί και τραγουδιστές αφηγούνται στη δική τους γλώσσα το Ασμα του Ρολάνδου, ένα μεσαιωνικό γαλλικό έπος του 11ου αιώνα.

Το θέμα του μεσαιωνικού ποιήματος, μια μάχη ανάμεσα στους Χριστιανούς και τους Σαρακηνούς, δίνει την ευκαιρία στον Ουάελ Σόκι, ανασυνθέτοντάς το, να σχολιάσει το στερεοτυπικό βλέμμα της Δύσης στην Ανατολή και να το ανατρέψει.

Μια μεγάλη ομάδα παραδοσιακών μουσικών από τις Αραβικές χώρες, μαζί με τέσσερις ξεχωριστούς τραγουδιστές, αφηγούνται το έπος τραγουδώντας το με το στυλ του φιτζέρι, της μουσικής των αλιέων μαργαριταριών – στοιχείο ενός πολιτισμού που σιγά σιγά εξαφανίζεται.

Τα κοστούμια, τα όργανα και το μουσικό ιδίωμα της παράστασης μας ταξιδεύουν σε αυτό τον κόσμο όπου, προτού ανακαλυφθούν τα κοιτάσματα πετρελαίου στις Αραβικές χώρες του Περσικού Κόλπου, οι άνθρωποι ζούσαν από το εμπόριο μαργαριταριών και τραγουδούσαν σε αυτό το ιδίωμα.

Το Ασμα του Ρολάνδου (La Chanson de Roland), είναι ένα γαλλικό έπος αγνώστου δημιουργού, που γράφτηκε στα τέλη του 11ου αιώνα. Θεωρείται αντιπροσωπευτικό δείγμα της μεσαιωνικής λογοτεχνίας και πηγή έμπνευσης για τα μετέπειτα έργα της ιπποτικής λογοτεχνίας.

Αποτελείται από 4.002 δεκασύλλαβους ομοιοκατάληκτους στίχους και περιστρέφεται γύρω από τη μάχη του Ρονσιβάλ (778), η οποία, ενώ στην πραγματικότητα ήταν μια αψιμαχία της οπισθοφυλακής του στρατού του Καρλομάγνου, βασιλιά των Φράγκων (768-814) και αυτοκράτορα της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας (800-814), με Βάσκους, στο έργο παρουσιάζεται ως επική σύγκρουση της οπισθοφυλακής των Φράγκων με υπεράριθμους Σαρακηνούς (οι οποίοι ήταν ήδη μουσουλμάνοι).