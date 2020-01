Βίκυ Ξανθοπούλου: Η παιδαγωγός που μαθαίνει τους μαθητές της να «παίζουν βιβλίο»

Η Βίκυ είναι ένα νέο κορίτσι από την Καβάλα που ζει σε ένα μικρό χωριό της Θάσου, στην Ποταμιά από επιλογή και όχι από ανάγκη, όπως έχει δηλώσει παλαιότερα η ίδια. Είναι παιδαγωγός με όλη τη σημασία της λέξης, και μάλιστα αγαπάει τη δουλειά της με τόσο πάθος, που στην τάξη της γίνονται θαύματα. Μέσα από τη δράση «Παίζουμε βιβλίο;» που επινόησε και εφαρμόζει εδώ και πέντε χρόνια, κατάφερε την εποχή των κινητών και των βιντεοπαιχνιδιών, να εμπνεύσει στους μικρούς μαθητές της την αγάπη για το βιβλίο.

Το έργο της Βίκυς Ξανθοπούλου αναγνωρίστηκε τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό από διεθνείς οργανισμούς και η εκπαιδευτικός έχει ήδη βραβευτεί έξι φορές για την προσφορά της.

Το 2019 κατέκτησε τρία βραβεία, το ασημένιο βραβείο από τα Εducation Leaders Awards, το βραβείο Freedom Through Literacy Award, Judith’s Award από το Judith’s Reading Room με έδρα την Πενσυλβάνια και τέλος το βραβείο Excellence in Teaching – Teacher of the year – Greece από το διεθνή οργανισμό AKS Education Awards

Είμαστε περήφανοι που έχουμε εκπαιδευτικούς όπως η Βίκυ, ανθρώπους που έχουν όραμα για την παιδεία, που κάθε φορά στην τάξη τους καταθέτουν την ψυχή τους. Γιατί αυτοί οι δάσκαλοι ξέρουν πως μόνο αν επενδύσουμε στα παιδιά, μπορούμε να ονειρευόμαστε έναν καλύτερο κόσμο.

Τι ακριβώς είναι η δράση «Παίζουμε βιβλίο;» και πώς αποφασίσατε να την εφαρμόσετε;

Ευχαριστώ για τα θερμά σας λόγια! Με συγκινούν πολύ!

Η δράση «Παίζουμε βιβλίο» ξεκίνησε ως ένα στοίχημα με τον εαυτό μου, ως προσωπική ανάγκη και αλήθεια, ότι η λογοτεχνία μπορεί να υπάρξει μέσα στην τάξη ως παιδαγωγικό εργαλείο και ότι μπορεί να κρατήσει αμείωτο το ενδιαφέρον των παιδιών και ότι νέοι κόσμοι μπορούν να δημιουργηθούν από τα παιδιά με ένα και μόνο βιβλίο. Και νιώθω τυχερή που τόσα χρόνια ανακαλύπτω και είμαι κομμάτι αυτού του τοπίου που πλάθουν τα παιδιά με τη φαντασία τους. Το «Παίζουμε βιβλίο;» είναι ένα πρότζεκτ που έχω πιστέψει πολύ! Εχω διοχετεύσει όλη μου τη γνώση, την ενέργεια και τη δημιουργικότητα. Είναι ο συνδυασμός της φιλαναγνωσίας με βιωματικούς τρόπους μάθησης.

Βασική μου αγωνία ήταν και θα είναι πάντα η μάθηση όχι μόνο να έχει νόημα για τα παιδιά, αλλά και να τα φέρνει κοντά, να γεφυρώνει χάσματα, να ενώνει κόσμους, να αναδεικνύει τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και τα παιδιά να μαθαίνουν να σέβονται τον εαυτό τους, τους γύρω τους, το περιβάλλον μέσα σε ένα ελκυστικό και διασκεδαστικό πλαίσιο μάθησης. Το ζητούμενο για μένα στην εκπαίδευση είναι να καλλιεργήσω στους μαθητές μου τα λεγόμενα soft skills, όπως είναι η αυτοπεποίθηση, η θέληση για διερεύνηση και μάθηση, η επικοινωνία, ο σεβασμός, η συνεργασία και η ομαδικότητα και να τα προετοιμάσω εν τέλει για την ίδια τη ζωή.

Θα ήθελες να μας παρουσιάσεις τη δράση, όπως την εφαρμόζεις στην τάξη σου με ένα συγκεκριμένο παράδειγμα, για να την καταλάβουμε καλύτερα;

Κάθε αναγνωστική εμψύχωση έχει αφορμή, έχει αφετηρία πάντα μια ανάγκη της ομάδας, την οποία ποτέ δε γνωρίζω από την αρχή της σχολικής χρονιάς. Αλλά όσο γίνομαι κι εγώ κομμάτι της ομάδας, αφουγκράζομαι τις ανησυχίες των παιδιών, έχω τα μάτια μου ανοιχτά και την «καρδιά» μου ανοιχτή και ανιχνεύω, εντοπίζω αυτό που προβληματίζει τα παιδιά τη δεδομένη χρονική στιγμή. Κι αν όσα «ταλαιπωρούν» το μυαλό ενός παιδιού δεν είναι αφορμή για μάθηση, τότε τι;

Για παράδειγμα, πριν από περίπου δυο χρόνια, τα περισσότερα παιδιά της ομάδας μου είχαν έντονες συγκρούσεις με τα αδέρφια τους. Πάντα στις συζητήσεις μέσα στην τάξη εξέφραζαν το παράπονό τους για τους καβγάδες και τις διαφωνίες που είχαν μεταξύ τους. Ηταν μια πραγματική πρόκληση για μένα να δουλέψουμε ένα πρότζεκτ για την αδερφική σχέση.

Διάβασα πολλά λογοτεχνικά βιβλία που μιλούσαν για τα αδέρφια. Για μικρότερα αδέρφια, για μεγαλύτερα αδέρφια, για τη ζήλια ανάμεσα στα αδέρφια. Ομως αναζητούσα κάτι πιο ιδιαίτερο, ένα βιβλίο που να αναδεικνύει την αδερφική σχέση, που να αναδεικνύει τα υπέροχα πράγματα που μπορούν να προκύψουν μέσα από την αγάπη και τη συνεργασία ανάμεσα στα αδέρφια κι ας υπάρχουν οι γκρίνιες και οι καβγάδες μεταξύ τους. Ενα βιβλίο πάνω στο οποίο θα «κούμπωνε» η δική μας προσωπική ιστορία, ένα βιβλίο χάρη στο οποίο θα ξετυλίγονταν οι ιδέες των παιδιών και που θα γινόταν αφορμή και οδηγός για να «ξορκίσουν» τα παιδιά ό,τι τους «βάραινε» σε σχέση με τα αδέρφια τους. Το βιβλίο αυτό ήταν το «Πες μου τ’ όνομά σου» του Φοίβου Δεληβοριά σε εικονογράφηση της Μυρτώς Δεληβοριά. Ενα αξιόλογο βιβλίο, με δημιουργούς δυο αδέρφια. Ηταν ό,τι πιο κατάλληλο για τη δική μας περίσταση. Τα παιδιά έφτιαξαν ιστορίες, τραγούδια, δημιούργησαν, κάλεσαν τα αδέρφια τους στην τάξη και μαζί έπαιξαν και διασκέδασαν, έφτιαξαν έναν καινούριο κόσμο και σ’ αυτό μας βοήθησαν και ο Φοίβος και η Μυρτώ. Στο blog μουLet’s play book https://letsplaybook.blogspot.com/?m=1&fbclid=IwAR0AQ89aNwNggGkI4KNsS7AHu34QNs–5Ln2CoR-h9JBLGRZUre1pMtRpPo

υπάρχουν όλα τα πρότζεκτ.



Τι κερδίζουν οι μαθητές σας μέσα από αυτήν την εκπαιδευτική διαδικασία φιλαναγνωσίας; Παρατηρείτε αλλαγές στη συμπεριφορά τους στο τέλος της σχολικής χρονιάς, αφού έχετε εφαρμόσει το «Παίζουμε βιβλίο;»

Πρώτα απ’ όλα και πάνω απ’ όλα τα παιδιά νιώθουν σημαντικά ως μέλη της ομάδας. Χρησιμοποιώ πάντα τη λέξη ομάδα για να τονίζω τη σημασία της όχι μόνο στην εκπαιδευτική διαδικασία, αλλά και γενικά στη ζωή. Νιώθουν, λοιπόν, τα παιδιά σημαντικά, γιατί αντιλαμβάνονται και βιώνουν ότι οι ιδέες τους είναι σημαντικές, αφού τις βλέπουν να πραγματοποιούνται και να παίζουν σημαντικό ρόλο στην υλοποίηση ενός πρότζεκτ. Αυτό τονώνει την αυτοεκτίμηση και την αυτοπεποίθηση ενός παιδιού.

Το «Παίζουμε βιβλίο;» είναι μια πορεία συναισθηματικής ωρίμανσης, όπως το έχω χαρακτηρίσει αρκετές φορές, και πραγματικά χαίρομαι που τα παιδιά αρχίζουν να κατακτούν την ενσυναίσθηση, να ακολουθούν τις αρχές του διαλόγου, να εκφράζουν τα συναισθήματά τους. Για μένα αυτή είναι η πιο σημαντική κατάκτηση.

Τι κερδίζεις εσύ ως άνθρωπος και ως εκπαιδευτικός εφαρμόζοντας το «Παίζουμε βιβλίο;»

Οπως ανέφερα και πριν, το «Παίζουμε βιβλίο;» είναι μια πορεία συναισθηματικής ωρίμανσης, όχι όμως μόνο για τα παιδιά, αλλά και για μένα την ίδια. «Μεγαλώνω» και «ψηλώνω» κι εγώ μαζί τους. Ο άνθρωπος οφείλει να εξελίσσεται κι εγώ χαίρομαι που αυτό το προσπαθώ πλάι στο πιο αγνό κομμάτι της κοινωνίας, τα παιδιά.

Από όλα τα πρότζεκτ που ολοκληρώσατε, ποιο «αγαπήσατε» περισσότερο και γιατί;

Όλα τα αγαπώ. Ολα είναι ξεχωριστά. Θυμάμαι κάθε πρότζεκτ με κάθε λεπτομέρεια, γιατί θυμάμαι το λόγο για τον οποίο δουλεύτηκε. Και τα παιδιά θυμούνται. Πίσω από κάθε πρότζεκτ κρύβεται κι ένας μαθητής μου. Υπάρχουν πιο δυνατές στιγμές, ειδικά όταν τα παιδιά μεταφέρουν προσωπικά βιώματα μέσα στην τάξη και είναι τα βιώματα αυτά η αφορμή. Το «Χάρτινο καραβάκι της μαμάς» και το «Απέναντι νησί» της Ελένης Γεωργοστάθη, ο «Ολιβερ» της Birgitta Sif, το «Ομιλείτε πλουτωνικά» της Κατερίνας Ζωντανού, «Ο ραφτάκος των λέξεων» του Αντώνη Παπαθεοδούλου, «Η πιο μεγάλη νίκη του Αχιλλέα» και «Η Ζωή που περισσεύει» της Ιωάννας Μπαμπέτα, το «Ονειρεύομαι με τα μάτια ανοιχτά» της Φραντσέσκα Αλεξοπούλου Πετράκη είναι κάποια από τα βιβλία που τα έχω συνδέσει με πολύ δυνατές στιγμές μέσα στην τάξη.

Το πιο πρόσφατο βραβείο σας το παραλάβατε στο Ντουμπάι στις 14 Δεκεμβρίου. Τι σημαίνει αυτή η επιβράβευση για εσάς;

Στο Ντουμπάι είχα την τύχη να βρεθώ με εκπαιδευτικούς απ’ όλον τον κόσμο και να ανταλλάξουμε απόψεις και να συζητήσουμε για τα θέματα που μας απασχολούν στην εκπαίδευση. Εκεί για πρώτη φορά μετά από τόσα χρόνια που δουλεύω το «Παίζουμε βιβλίο;» συνειδητοποίησα πως όσα εφαρμόζω τόσα χρόνια μέσα στην τάξη είναι το ζητούμενο, ο προσανατολισμός και το όραμα στην εκπαίδευση παγκοσμίως. Αφού παρουσίασα το πρότζεκτ στο Ντουμπάι, όλοι οι εκπαιδευτικοί με πλησίασαν με απορία και με δέος και πραγματικά ήθελαν να μάθουν πώς εφαρμόζω τις αρχές του προγράμματος. Με το χέρι στην καρδιά, το γεγονός αυτό με χαροποίησε περισσότερο από τη βράβευση την ίδια.

Σας ευχαριστώ θερμά για τα υπέροχα που μοιραστήκαμε!!!

Η Βίκυ Ξανθοπούλου γεννήθηκε στην Καλλιθέα το 1978 και μεγάλωσε στην πόλη της Καβάλας. Είναι απόφοιτος του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών της Αλεξανδρούπολης και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στην Κοινωνικοπολιτισμική Εκπαίδευση και Εμψύχωση Ομάδων με ειδίκευση στην Ενισχυτική Προσχολική Εκπαίδευση.

Υπηρετεί τη δημόσια εκπαίδευση από το 2005 και τα τελευταία 11 χρόνια υπηρετεί στο νησί της Θάσου κι συγκεκριμένα στο Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Ποταμιάς, ως νηπιαγωγός και προϊσταμένη του Νηπιαγωγείου.

Εχει συμμετάσχει σε συνέδρια, σεμινάρια, ομάδες εργασίας, στη συγγραφή συλλογικών βιβλίων και σε προγράμματα Erasmus plus. Τα τελευταία χρόνια σχεδιάζει και υλοποιεί εκπαιδευτικά προγράμματα που απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς και μαθητές με βασικό άξονα την παιδική λογοτεχνία. Εχει σχεδιάσει την εκπαιδευτική βαλίτσα «Οι καλοί και οι κακοί πειρατές» για τη διαχείριση του σχολικού εκφοβισμού για λογαριασμό των εκδόσεων «Παπαδόπουλος» βασισμένη στο ομώνυμο βιβλίο του Αντώνη Παπαθεοδούλου και της Ιριδας Σαμαρτζή.

Η δράση της «Παίζουμε βιβλίο;» είναι ένα πρότζεκτ αναγνωστικών εμψυχώσεων, ένα πρότζεκτ που υλοποιεί στην τάξη της τα τελευταία 6 χρόνια.