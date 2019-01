Βίντεο για τον «Εθνικό Κήρυκα» από υπότροφο του ΙΣΝ στo Πανεπιστήμιο «Columbia»

Video on The National Herald by SNF Columbia journalism scholar

Στο πλαίσιο του Προγράμματος Υποτροφιών του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) στη Σχολή Δημοσιογραφίας του Πανεπιστημίου Columbia, η δημοσιογράφος Αθηνά Καστρινάκη δημιούργησε βίντεο, με θέμα την εφημερίδα της Ελληνοαμερικάνικης Κοινότητας, Εθνικός Κήρυκας, που εκδίδεται, αδιάκοπα, εδώ και 103 χρόνια. Μέσω συζήτησης με τον εκδότη της εφημερίδας, κύριο Αντώνη Διαματάρη και πιστό αναγνωστικό κοινό, αναδεικνύεται η συμβολή της εφημερίδας Εθνικός Κήρυκας στη διατήρηση της ελληνικής ταυτότητας και γλώσσας. Διάβασε περισσότερα στο https://b.snf.org/2DbcUWJ.//As part of the Stavros Niarchos Foundation (SNF) Scholarship Program at Columbia University’s School of Journalism, journalist Athina Kastrinaki created a video about the newspaper of the Greek-American community, The National Herald, which has been circulating, uninterrupted, for 103 years. A discussion with the newspaper’s publisher, Mr. Antonis Diamataris, and its loyal readership highlights the contribution of The National Herald to the preservation of Greek identity and language.Read more at https://b.snf.org/2DbcUWJ.

Posted by Stavros Niarchos Foundation on Tuesday, January 15, 2019