Βιβλίο ετοιμάζει ο ομογενής πρώην σύμβουλος του Ντόναλντ Τραμπ, Γιώργος Παπαδόπουλος

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. Ο ομογενής άλλοτε σύμβουλος της καμπάνιας του Ντόναλντ Τραμπ, Γιώργος Παπαδόπουλος (George Papadopoulos) ετοιμάζει βιβλίο το οποίο θα βρεθεί στις προθήκες των βιβλιοπωλείων στα τέλη Μαρτίου.

Οπως αναφέρει η «New York Post» σε δημοσίευμά της, το εν λόγω βιβλίο θα τιτλοφορείται «Deep State Target: How I Got Caught in the Crosshairs of the Plot To Bring Down President Trump» και θα κυκλοφορήσει στις 26 Μαρτίου από την «Diversion Books».

Οπως είναι γνωστό, ο Παπαδόπουλος παραδέχθηκε τον Οκτώβριο του 2017 ότι είπε ψέματα στο Ομοσπονδιακό Γραφείο Ερευνών και του επεβλήθη ποινή φυλάκισης 14 ημερών, την οποία έχει εκτίσει.

Το δημοσίευμα της «New York Post», εξάλλου, αναφέρει ότι ο Παπαδόπουλος και η σύζυγός του, Σιμόνα Μαντζιάντε, είναι προσκεκλημένοι να παραβρεθούν σε ένα λαμπερό πάρτι στο Λος Αντζελες για την παρακολούθηση των Οσκαρ, το οποίο παλαιότερα ήταν γνωστό ως «Night of 100 Stars».

Παράλληλα, το ζευγάρι, σύμφωνα πάντα με την εφημερίδα, έχει μετακομίσει στο Λος Αντζελες και πρωταγωνιστεί σε μια σειρά ντοκιμαντέρ παραγωγής της «FGW Productions» που έχει αντικείμενο «την αναγέννηση ενός νέου ζευγαριού που επιβίωσε του μεγαλύτερου πολιτικού σκανδάλου της σύγχρονης Ιστορίας».

Υπενθυμίζεται ότι ο Παπαδόπουλος είχε δεχθεί να καταθέσει εθελοντικά στο FBI για τις ρωσικές επαφές του. Αρχικά είχε προσπαθήσει να τις υποβαθμίσει, ισχυριζόμενος πως όλα έγιναν πριν ενταχθεί στην προεκλογική εκστρατεία.

Η έρευνα θα δείξει πως είχε έρθει πολλές φορές σε επαφή με έναν Ρώσο καθηγητή, ο οποίος του είχε πει ότι η Μόσχα διέθετε «χιλιάδες emails» που θα μπορούσαν να «λερώσουν» την Χίλαρι Κλίντον. Εκείνος ενημέρωσε την ομάδα Τραμπ για τις επαφές του ώστε να κλείσει μια συνάντηση με τον Πούτιν. Το ίδιο έκανε και στις επαφές που είχε εκτός ΗΠΑ.

Πριν από μερικούς μήνες, ο Παπαδόπουλος παραχωρώντας συνέντευξη στον επίσης ομογενή, Γιώργο Στεφανόπουλο, είχε πει ότι ο τότε υπουργός Δικαιοσύνης Τζεφ Σέσιονς ήταν «ενθουσιασμένος» με την προοπτική μιας συνάντησης ανάμεσα στον τότε υποψήφιο πρόεδρο και στον Βλαντιμίρ Πούτιν.

Η αποκάλυψη αυτή έρχεται σε αντίθεση με την ένορκη κατάθεση του Σέσιονς ενώπιον του Κογκρέσου.

Υπενθυμίζεται πως ο Παπαδόπουλος καταδικάστηκε σε φυλάκιση 14 ημερών και πρόστιμο 9.500 δολαρίων επειδή είπε ψέματα στις Αρχές. O ίδιος ο Παπαδόπουλος ισχυρίστηκε ότι ο λόγος που είπε ψέματα ήταν για να προστατεύσει τον Τραμπ.

Πρόσφατα, εξάλλου, ένα ακόμα δημοσίευμα έφερε και πάλι στο προσκήνιο τον Παπαδόπουλο, και την συνομιλία που είχε το 2016 με τον πρώην υπουργό Εξωτερικών της Ελλάδος, Νίκο Κοτζιά, αναφορικά με την εμπλοκή της Ρωσίας στις εθνικές εκλογές των ΗΠΑ.

Η εφημερίδα «The Epoch Times» αναφέρει κατ’ αποκλειστικότητα πως ο Παπαδόπουλος κατά τη διάρκεια της κατάθεσής του στο Κογκρέσο αποκάλυψε το όνομα του ανθρώπου που πίστευε πως ήταν κατάσκοπος και ο οποίος εργαζόταν εντός της εκστρατείας Τραμπ.

Ο φερόμενος κατάσκοπος ξεκίνησε να επικοινωνεί με τον Παπαδόπουλο την περίοδο που ο ομογενής είχε συναντηθεί με τον Υπουργό Εξωτερικών της Ελλάδος, τον Μάιο του 2016. Αν και στην κατάθεση δεν αναφέρεται ονομαστικά, τότε ΥΠΕΞ διατελούσε ο Νίκος Κοτζιάς.