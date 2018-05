Βορειοκορεάτης στρατηγός στις ΗΠΑ για μια σπάνια επίσκεψη – Συνάντηση με τον Μάικ Πομπέο

ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ. Ενας από τους κορυφαίους στρατηγούς της Βόρειας Κορέας ταξιδεύει στις Ηνωμένες Πολιτείες για μια πολύ σπάνια επίσκεψη, όπως δήλωσε ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, καθώς η Ουάσιγκτον και η Πιονγκγιάνγκ ετοιμάζουν μια ιστορική συνάντηση κορυφής.

«Συγκροτήσαμε μια σπουδαία ομάδα για τις συνομιλίες μας με τη Βόρεια Κορέα. Αυτή τη στιγμή διεξάγονται συναντήσεις για τη σύνοδο κορυφής και για άλλα. Ο Κιμ Γιονγκ Τσολ, ο αντιπρόεδρος της Βόρειας Κορέας, κατευθύνεται αυτή τη στιγμή προς τη Νέα Υόρκη. Καλή απάντηση στην επιστολή μου, ευχαριστώ!», έγραψε χαρακτηριστικά στον λογαριασμό του στο twitter ο Αμερικανός Πρόεδρος.

Ο στρατηγός Κιμ Γιονγκ Τσολ έκανε στάση στο αεροδρόμιο του Πεκίνου πριν συνεχίσει για τις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με το νοτιοκορεατικό πρακτορείο ειδήσεων «Yonhap» που επικαλέστηκε διπλωματικές πηγές. Μάλιστ,α ο φωτογραφικός φακός συνέλαβε τον Τσολ στο αεροδρόμιο του Πεκίνου μαζί με την συνοδεία του.

We have put a great team together for our talks with North Korea. Meetings are currently taking place concerning Summit, and more. Kim Young Chol, the Vice Chairman of North Korea, heading now to New York. Solid response to my letter, thank you!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 29, 2018