Γέμισε Ελλάδα το γήπεδο των Σέλτικς για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο (βίντεο)

ΒΟΣΤΩΝΗ. Το «πράσινο» γήπεδο των Σέλτικς «ντύθηκε» στα γαλανόλευκα το βράδυ της Δευτέρας καθώς 1.000 και πλέον ομογενείς έδωσαν το δυναμικό παρών στην Βραδιά Ελληνικής Κληρονομιάς (Greek Heritage Night) που διοργανώθηκε με αφορμή τον αγώνα των Milwaukee Bucks εναντίον των Boston Celtics και βέβαια, ποιον άλλο, από τον αστέρα του NBA, Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Από την ελληνική βραδιά στο γήπεδο δεν θα μπορούσαν να λείπουν οι ελληνικοί χοροί. Φρόντισε γι αυτό το χορευτικό συγκρότημα Γιοι και Θυγατέρες του Μεγάλου Αλεξάνδρου και το κέφι ξεχείλισε στις κερκίδες.

Tonight’s halftime show. It’s Greek heritage night at the TD Garden. pic.twitter.com/GL7jnI8wQU — Celtics News (@BDCCeltics) December 5, 2017

«Είναι ελληνική βραδιά, θα διασκεδάσουμε», ανέφερε στην αρχή μία εκ των παρουσιαστών του αγώνα που ήταν στον αγωνιστικό χώρο, ενώ «Celtics hero of the game» ήταν η ελληνικής καταγωγής, Δρ. Αθηνά Πάππας (Dr. Athena Papas).

Διακεκριμένη καθηγήτρια Διαγνωστικών Επιστημών (Diagnostic Sciences) και καθηγήτρια της Εδρας Erling Johansen στην Οδοντιατρική Ερευνα καθώς και επικεφαλής του τμήματος Στοματικής Ιατρικής (Oral Medicine) στο Tufts University School of Dental Medicine στην Βοστώνη.

Με τις γαλανόλευκες σημαίες να απλώνονται στις κερκίδες οι ομογενείς έδωσαν άλλη πνοή στο «TD Garden» απολαμβάνοντας παράλληλα τον Giannis – The Greek Freak – Antetokounmpo να δίνει για έναν ακόμη αγώνα τον καλύτερο του εαυτό στο παρκέ.

Πριν από το παιχνίδι έγινε το «The Nikos Galis All-Stars Game» στο «TD Garden», μία διοργάνωση από το «The Teddy K Classic Tournament», «The Teddy Kariotis Foundation» και το «The Harry Agganis Tournament». Ηταν ένας σύντομος αγώνας μεταξύ παιδιών, ελληνικής καταγωγής, ηλικίας 8-12 ετών.

Στη συνέχεια τον Εθνικό Υμνο τραγούδησε η ομογενής Erini (Ειρήνη Τορνεσάκη).

Η διοργάνωση της Βραδιάς Ελληνικής Κληρονομιάς δεν θα ήταν δυνατή χωρίς τη στήριξη από το Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στη Βοστώνη καθώς και τους:

Alpha Omega Council

The Teddy K Classic Tournament

Hellenic Women’s Club, EOK

The Agganis Tournament

AHEPA of Boston

New England Hellenic Medical & Dental

National Hellenic Society

The Circle of Hellenic Academy of Boston

Sons and Daughters of Alexander the Great Dance Group

Kefi FM Radio

The Greek Program

@Greece (Instagram Page)

Greekboston.com

Grecian Echoes

Federation of Hellenic-American Societies of New England

Olympiakos Boston Fan Club