Γέμισε ομογενείς και το Barclays Center στο Μπρούκλιν για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο (βίντεο)

Γέμισε ομογενείς το Barclay Center για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο

Η μικρή Μαριάνθη Πριστούρη τρέχει και προσφέρει στον Γιάννη Αντετοκούνμπο μπισκοτάκια που είχαν το πρόσωπό του επάνω, με ειδική κατασκευή από το Marias cookies and cakes, ενώ οι ομογενείς φωνάζουν ρυθμικά «MVP – MVP». Βίντεο: Super League Athletic Academy.Περισσότερα στο: bit.ly/2UBIy5u

