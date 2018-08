Γενέθλια για τον ομογενή ηθοποιό Τζον Στάμος

ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ. Γενέθλια την Κυριακή 19 Αυγούστου για τον ομογενή ηθοποιό Τζον Στάμος (John Stamos), ο οποίος έγινε 55 χρόνων.

Ο διάσημος ηθοποιός εδώ και μερικούς μήνες έχει γίνει πατέρας και πλέει σε πελάγη ευτυχίας. Μάλιστα, είχε μοιραστεί ο ίδιος την είδηση με τους θαυμαστές του με ανάρτηση που είχε κάνει σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης αποκαλύπτοντας πως ονόμασε τον γιο του, Μπίλι, όπως είναι το όνομα του πατέρα του.

«Από εδώ και στο εξής, το καλύτερο μέρος της ζωής μου θα είναι η γυναίκα και ο γιος μου», είχε γράψει στο μήνυμά του ο 55χρονος ηθοποιός, που παντρεύτηκε με την 31χρονη Κέιτλιν Μακχιού τον περασμένο Φεβρουάριο.

Υπενθυμίζεται ότι ο Στάμος έχει ελληνική καταγωγή από την πλευρά του πατέρα του, ενώ η μητέρα του είναι αγγλο-ιρλανδικής καταγωγής. Το οικογενειακό του επώνυμο ήταν αρχικά Σταματόπουλος.

Happy Birthday @JohnStamos It’s been 30 years of laughter, fun & finishing each other’s… sandwiches. Here’s to 30 more! 🎉🎂💖 pic.twitter.com/e2Tx7X9OoR

— Lori Loughlin (@LoriLoughlin) August 19, 2018