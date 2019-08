Γιάννης Αντετοκούνμπο ο… θεός των Κινέζων (βίντεο το τραγούδι)

View this post on Instagram

有誰比今年的MVP希臘怪物字母哥 @giannis_an34 更值得擁有自己的簽名鞋呢?Nike Zoom Freak 1誕生的背後,有許多關於這位巨星努力奮鬥的籃球故事。這次Bam跟 @bouncesneakers 組隊,製作了這個前導動畫MV─ 《字母哥的字母歌》,帶大家一起探究Giannis,從一個沒有國籍的難民二代,到成為籃球最高殿堂NBA最有價值球員的心路歷程。 – Who deserves a signature shoe more than the newly crowned NBA MVP Giannis Antetokounmpo? The story behind the Nike Zoom Freak 1, could be more than you would've imagined. I teamed up with Bounce Sneakers to came up with the animated MV- "Giannis's Alphabet Song." As a guide to the full story of an unlikely hero, from his real-life struggle to playing basketball on the highest level and won the Most Valuable Player of the NBA. – #字母哥的字母歌 #字母哥 #希臘怪物 #giannisantetokounmpo #giannis #antetokounmpo #greekfreak #nbamvp #bam99 #nbaart #illustration – 瞭解更多Giannis Antetokounmpo的故事:https://www.nike.com.tw/IAmGiannis/ 《字母哥的字母歌》音樂串流:https://www.soundscape.net/a/3671 – 《 字母哥的字母歌 Giannis's Alphabet Song 》by Project W MV 製作 Production : Bounce 球鞋文化誌 導演 Director : Rob Chien 插畫繪製 Illustration : Bam Bam Bam 動畫師 Lead Animator : ChiGer Chen 動畫助理 Assistant Animator : Derek, Yu Cong Lin 故事腳本 Story Development : ChiGer Chen, Rob Chien – 歌曲製作人 Record Producer:陳小律 GreenTed 詞 Lyrics:春艷 CHUNYAN / 金其禾 Dudu King / 萬能麥斯 MightyMax 曲 Composer:春艷 CHUNYAN / 金其禾 Dudu King / 萬能麥斯 MightyMax 錄音 Recording Engineer:陳小律 GreenTed 編曲製作 Producer:彭威廉 Will Peng 混音 Mixing : 彭威廉 Will Peng 後期母帶 Mastering : Jon Tornblom 製作統籌 Production Management:郭國瑞 Kuo Jui 發行人 Publisher:陳小律 GreenTed 戰犯 WAR Convict Studio (戰犯音樂) 代理發行 Distributed:KKFARM CO. – 創意發想 Creative Planning:Plusing Interactive 企劃統籌 Project Coordination:Suzy Chao, Hazel Wang, Mavis Liao . 2019 Taipei, Taiwan