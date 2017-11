Γιάννης Αντετοκούνμπο: Το πραγματικό ελληνικό «success story» (βίντεο)

Πριν από περίπου 5 χρόνια το όνομα Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν έλεγε τίποτα και σε κανέναν. Για την ακρίβεια ήταν δύσκολο ακόμα και να το προφέρει κανείς. Πέντε χρόνια μετά το Αντετοκούνμπο (ή αλλιώς «Greek Freak» επί το χαϊδευτικότερο) έχει γίνει συνώνυμο της επιτυχίας, αλλά και της εθνικής μας υπερηφάνειας.

Ο δρόμος όμως προς την κορυφή για τον 23χρονο σήμερα μπασκετμπολίστα, που είναι ένας από τους πιο ακριβοπληρωμένους αθλητές στον Κόσμο παίζοντας στο NBA για τους Μιλγουόκι Μπακς, δεν ήταν στρωμένος με ροδοπέταλα. Πίσω από αυτό το πραγματικό ελληνικό «success story» υπάρχει μια ζωή βγαλμένη σαν από κινηματογραφική ταινία:

Μια οικογένεια φτωχών μεταναστών από τη Νιγηρία που ήρθαν στην Ελλάδα για μια καλύτερη ζωή, βίωσαν τον ρατσισμό και την αβεβαιότητα και έδιναν μάχη καθημερινά για να εξασφαλίσουν τον επιούσιο. Πρόσφατα μάλιστα η οικογένεια δέχθηκε ένα πλήγμα από τη μοίρα, αφού ο 53χρονος πατέρας, Τσαρλς έφυγε από τη ζωή από ανακοπή καρδιάς.

Hundreds of Greeks serenade @Giannis_An34 after the game in Cleveland!! pic.twitter.com/slAIvmlXtj

— Milwaukee Bucks (@Bucks) November 8, 2017